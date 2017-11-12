/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има намерение да обяви в страната си извънредно положение във връзка с катастрофалното нарастване на наркоманиите. За САЩ темата е повече от актуална, само че Тръмп не засегна главното – медицинските корпорации, които “закачиха” американците за “бялото” .

От момента на влизането му в Белия Дом главната беда на Тръмп беше правилното определяне на проблемите и абсолютно неправилните изводи за тяхното решаване. Така, определяйки че САЩ се нуждаят от възстановяване на промишлеността у дома, вместо натиск върху родните корпорации с искане за връщане на производствата в родината, той започна конфронтацията с РФ и Иран. Сега, обявявайки “кръстоносен поход” срещу наркотърговията, вместо разбор на полетите с търговия на съдържащи опиати медицински препарати или изкореняване на полетата с мак в Афганистан, той отново обеща да построи стената на границата с Мексико за защита от нелегалната имиграция – при това за сметка на самото Мексико.

Още през август Доналд Тръмп заяви за бедствието от национален мащаб във връзка с масовото разпространение на опиатите. А в четвъртък се изясни, че през следващата седмица президентът планира да обяви извънредно положение в страната. “Ситуацията с опиума е страшно изрънредна” - поясни той пред телевизионния канал Fоx. Тръмп има основания за толкова твърди оценки – през последните 20 години зависимостта на милиони американци от наркотиците получи характер на епидемия. Ежегодно хероинът и близките до него обезболяващи средства изпращат на онзи свят повече американци, отколкото от огнестрелно оръжие и пътно-траспортни произшествия (около 50 хиляди), а свръхдозите са станали главна причина за смъртта на гражданите на САЩ на възраст до 50 години.

Що се отнася до хероина, то на Тръмп му е необходимо не да изгражда стена на границата с Мексико, а да отдели Афганистан по цялата граница. Съгласно последните данни на Организацията на обединените нации, през 2016 година производството на опиен мак в Афганистан нараства с 43% и предствалява 4,800 метрични тона в сравнение с 2015 година. Посевните площи на опиен мак са се увеличили с 10%, а именно от 183 хил. хектара през 2015 година до 201 хил. хектара през 2016 година. За да разберем доколко там е нарастнала търговията с наркотици, просто да си представим, че през "ужасната” 2010 година там са били произведени 3 хил. тона. И тогава това е било една от новините на годината – от момента на въвеждането в Афганистан на военните контингенти на САЩ и НАТО и началото на военната операция “Несъкрушима свобода” до споменатата година вече година (2010) реколтите на опиумен мак са нарастнали почи 40 пъти. Ако 3 хил. тона са 40 пъти, колко пъти реколтите са нарастнали днес, когато са произведени почти 5 хиляди тона.

Не, мексиканските наркокартели не са ангели и доставят в САЩ наркотици, в това число и хероин, но от това, че ще бъде построена стена на границата с Мексико, полетата с мак в Афганистан няма да станат по-малко, точно както и потребителите в Европа няма да се увеличат рязко, а значи заразата посто ще търси нови пътища, заобикаляйки стената.

(рус.ез.)

Причем мак растят не подлые талибы (они как раз они у себя производство героина извели почти на нет), а самые что ни на есть «демократические власти» поставленные США, которые сделали импорт наркотиков главной статьей дохода. «Аналитики отмечают, что из 65 миллиардов долларов оборота от продажи наркотиков через неофициальные денежные каналы проходит не более 5 миллиардов, остальное же идет через легальные (афганские) структуры», — сообщал «Голос Америки» еще в 2010 году. И с тех пор ситуация там изменилась только в худшую сторону. В результате, объявивший этой весной борьбу с талибами Трамп, сам того не понимая, выступил на стороне производителей героина, которым потом будут травить американцев. Но виноваты, если что, мексиканцы.

Второй ошибкой Трампа в борьбе с наркомафией стало игнорирование роли американских медиков. «Господин президент, истоки этого кризиса находятся в нашей здравоохранительной системе», — говорится в августовском отчете, представленном Трампу сформированной им особой комиссией по борьбе с эпидемией опиоидной наркомании. По версии экспертов комиссии, изредка сильные обезболивающие препараты выписывают наркоманам за деньги, но чаще всего врачи делают это из-за недостаточной квалификации, насмотревшись рекламы «эффективных и безопасных» средств.

Как сообщает газета «Взгляд», использование искусственных опиатов в США увеличилось за последние 25 лет примерно втрое — до более чем 200 миллионов рецептов, выписываемых ежегодно. По состоянию на 2014 год, согласно оценкам Национального института по изучению наркомании, в США было более 2 миллионов людей, зависимых от синтетических опиатов, в пять раз больше, чем зависимых от героина. Смертность от всех опиатов, включая героин, превысила 10 на 100 тысяч населения в год, причем от передозировки медицинских препаратов умирает больше людей, чем от героина. «Каждые три недели Америка теряет столько людей, сколько погибло во время терактов 11 сентября», — мрачно резюмировали нынешнее положение эксперты президентской комиссии. «Каждый американец должен осознать простую истину: если эта чума еще не затронула вас или вашу семью, то это лишь вопрос времени. Исправить ситуацию можно только решительными и скоординированными действиями», — утверждают авторы доклада.

Авторы легального опиоида, «Оксиконтина», империя Саклеров, благодаря лоббированию, а то и откровенному подкупу добилась того что уже к 1973 году американские доктора стали выписывать по 100 миллионов рецептов на транквилизаторы в год. «Он превращал людей в наркоманов, но он реально работал», – вспоминал впоследствии сотрудник ныне покойного Артура Саклера. Но дело его живет — к 2000 году оксиконтин приносил Саклерам по миллиарду долларов в год. Как и положено опиоиду, он вызывал у пациентов привыкание, и необходимая доза постоянно росла. Пытаясь распрощаться с лекарством, они испытывали ломку и вынуждены были вновь идти к врачу за рецептом. Те, у кого не хватало денег, переходили на героин – ближайший родственник оксиконтина. В 2010 году Саклеры были все-таки вынуждены снять оксиконтин с продажи, но быстро выпустили препарат с похожим названием и такими же характеристиками. К тому времени США уже накрыла эпидемия опиоидной наркомании. Ежегодно врачи выписывали порядка 250 миллионов рецептов на опиоидные обезболивающие. Сегодня американцы потребляют треть всех опиоидов, производящихся в мире. Неудивительно, что Саклеры остаются одной из богатейших семей США. «Форбс» оценивает их состояние в 13 миллиардов долларов при ежегодном доходе в 700 миллионов долларов.

Надо отдать должное — после обращения 22 июня 2017 лауреата премии Дюпона Колумбийского университета Ричи Фаррелла, американские СМИ дружно набросились на Саклеров и журнал «Нью-Йоркер» подробнейше расписал здесь историю этого дивного семейства. Однако, Трамп-- не филиппинский Дутерте и «наезд» на олигарха ему выйдет боком — ныне Саклеры известные меценаты, спонсоры картинных галерей и художественных выставок, да и спонсоры довольно влиятельного в Сенате «наркотического лобби», которое выступает за легализацию легких наркотиков. К тому же за Саклеров заступятся «товарищи по ремеслу», то есть остальные корпорации, из которых как минимум половина «грешила» если не опиоидами, то транквилизаторами. А потому, вместо наступления на фармкорпорации, предлагается ряд мер, которые можно условно разделить на две части: помощь и реабилитация тем, кто уже «подсел» на запрещенные вещества, и профилактика новых случаев. Уже зависимым поможет разрешение штатам лечить наркоманов за счет федерального центра — это снизит нагрузку на региональные бюджеты и позволит добиться единых стандартов помощи на территории всей страны. Следует запретить страховщикам дискриминировать наркоманов и платить им меньше, чем другим пациентам. Средства от передозировки — например, налоксон — предлагается дать каждому полицейскому и продавать в уличных автоматах — наподобие тех, что торгуют презервативами. Чтобы следующие поколения американцев не попали в зависимость от запрещенных веществ, необходимо провести масштабную информационную кампанию среди врачей и медработников.

Отдельно опять досталось Китаю, который стремительно занимает место Путина в американской политике. Из доклада выяснилось, что мощный поток синтетических наркотиков идет из Китая, запрещенные вещества часто пересылаются обычной почтой. Чтобы перекрыть этот канал, деньги на установку чувствительных детекторов выделят и силовикам, и федеральной почтовой службе. «Это должно стать одним из важнейших пунктов отношений с КНР. На кону жизни американцев и национальная безопасность», — подчеркивают авторы доклада.

По данным ООН, и по информации местных борцов с наркотиками, главной бедой США является далеко не героин, а так называемые «легкие наркотики» и «антидепрессанты» вместе с «обезболивающем». Притом, беда эта охватила, прежде всего, детей. Об этой проблеме рассказал в своей публикации на портале «Доктор на работе» Евгений Новицкий.

«Согласно данным ведущих организаций по борьбе с наркоманией, в США резко возросло количество детей, пробующих марихуану, экстази, кокаин, метамфетамин, болеутоляющее и другие запрещённые субстанции в возрасте... 6–13 лет. В целом, возраст среднестатистического американца, впервые ощутившего сильное наркотическое опьянение, упал за последние три десятилетия с 14 до 12.5 лет.

Главной причиной происходящего является не плохое родительское воспитание, а свободный доступ детей к информации, касающейся торговли, хранения и изготовления наркотиков. Яркое тому доказательство – эксперимент, проведённый в одной из калифорнийских школ. Учителя выдали учащимся мидл-скул листы с названиями 10 самых популярных видов наркотиков и попросили описать их внешний вид и воздействие на организм. Результат превзошёл все ожидания: 80% детей отлично разбирались в наркотиках, но не могли толком объяснить, откуда они почерпнули эту информацию.

Абсолютным лидером в мире «детских наркотиков» является марихуана. За последние три года число 6– 12-летних американских детей, попробовавших травку, выросло на 300%. Объясняется это, в первую очередь, возросшей популярностью медицинского каннабиса, легализованного уже в 20 штатах и округе Колумбия. Вслед за марихуаной идут рецептурные сильнодействующие лекарства. По статистике, в период с 2009 по 2013 годы среди 6–13-летних американцев таблетки с содержанием опия пробовала пятая часть всех детей. Это абсолютный рекорд за всю историю Америки. Особняком в списке «детских наркотиков» стоит экстази (MDMA) – миниатюрная таблетка, которая поднимает настроение, избавляет от депрессии, и заряжает энергией. Этот наркотик успели попробовать все кумиры современных малолеток – от Джастина Бибера до Майли Сайрус. Как правильно отметил наркоголог Пит Хэндерс, «на девять положительных заметок об экстази в интернете вы найдёте только одну отрицательную». Производство экстази рассчитано исключительно на несовершеннолетних. На таблетках можно часто увидеть изображения Гарри Поттера, Супермена, Человека-паука, Железного человека и других популярных персонажей. Эксперты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) считают, что ежедневно 50 тысяч несовершеннолетних американцев употребляют экстази. Примерно 60% покупают их в школах. Ещё 18% - в ночных клубах, куда они попадают по поддельным удостоверениям личности.

Казалось бы, тут необходимо бить во все барабаны — растет полноценное поколение наркоманов, но тут Трамп боится пойти против значительно выросшего лобби борцов за легализацию наркотиков. Во время предвыборной кампании Хилари Клинтон и демократы открыто топили за легализацию, как марихуаны, так и многих других легких наркотиков. Так, Клинтон заявила, что война с наркотиками уже проиграна и надо перевести наркоманию из разряда преступлений в статус медзаболеваний, как алкоголизм, например. Стоит добавить, что «рассвет» производства героина в Афганистане пришелся как раз на время правления Обамы-Клинтон. При этом, позиция Клинтон еще была умеренной — второй кандидат, социалист Сандерс вообще требовал легализовать «траву» повсеместно, как главное достижение либерализма.

Как это бывало ни раз, под накатом «общественности» начал менять свою позицию и Трамп. По поводу борьбы государства с наркотиками в ноябре 2016 года Трамп сказал нечто невнятное: мол, это важный вопрос, но государство занимается чем-то не тем, но вообще, не очень понятно, что делать. Трамп вроде как призвал бороться с опиатами, но легализацию наркотиков предложил отдать на откуп штатам.

Таким образом, вся эта кампания с введением чрезвычайного положения и прочими показушными делами, изначально обречена. Американский лидер, как и в истории с войной против КНДР или изгнанием Асада, снова замахнулся на рубль, а ударил на копейку, ограничившись грозной риторикой и полумерами, которые, может в краткосрочной перспективе и снизят немного смертность, но через 10 лет получат 70% зависимых молодых людей. Кому тогда нужна будет его Великая Америка, совершенно неясно.

На фоне показушной грозной «войны» Трампа, есть и обратная сторона медали — в то же самое время президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал депортировать европейских дипломатов из страны, если они помешают вести войну с наркомафией. Европейским дипломатам было сказано, что они соберут свои чемоданы и уедут в течение 24 часов, если «вмешиваются» в войну с наркотиками, сообщает The Telegraph. Более того, лидер Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Европейский союз может «отправиться в ад», если он не примет его объяснения по поводу его действий в борьбе с наркотиками.

«Эти сыновья дьявола уничтожают наших детей. Я предупреждаю вас всех — если вы замешаны в наркоторговле, даже если вы полицейский, вы будете убиты», — заявил ранее президент во время выступления в столице страны, Маниле. Промежуточным итогом стало 6 тысяч убитых как наркодиллеров, так и полицейских, гражданскую войну с объявившимися ТОЗР ИГИЛ и более 900 тысяч сдавшихся властям наркоманов. Дутерте был осужден всеми ведущими лидерами Запада и … Филиппины впервые не попали в доклад ООН по наркомании.

Конечно, методы филиппинского лидера больше напоминает методы инквизицию и среди тех 6 тысяч были невинные, но и методы Трампа больше напоминают припарку мертвому.

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