/Поглед.инфо/ Не толкова отдавна главният редактор на Афтършок публикува малка бележка за намаляването на очакваната продължителност на живота (ОПЖ) в САЩ. Във връзка с малкото количество конкретни статистически данни в тази бележка и големия интерес на аудиторията реших да напиша малка статия с използване на официални статистически данни.

Всички данни са взети от официалния сайт на правителствената организация на САЩ - https://www.cdc.gov . По-нататък има описание на данните с малки авторски коментари.

Към 2016 година ОПЖ при раждането е съставила 0,1 година в сравнение с 2015 година, главно за сметка на мъжете. При това ОПЖ сред лицата по-възрастни от 65 години е нарастнала на 0,1 година – за сметка на жените (ОПЖ на мъжете по-възрастни от 65 години е без промени).

(рус.ез.)

Увеличение смертности было статистически значимо в 2016 году для лиц в возрасте 15-24 (на 7,8%), 25-34 (10,5%), 35-44 (6,7%) и 55-64 (1,0%). Значимое снижение смертности наблюдалось в возрастных группах – 65-74 (0,5%), 75-84 (2,3%) и старше 85 (2,1%).

Ведущие причины смерти – ССЗ (снижение к 2015), онкологические заболевания (снижение к 2015), хронические респираторные заболевания нижних дыхательных путей (снижение к 2015), инсульт (снижение к 2015), сахарный диабет (снижение к 2015), грипп и пневмонии (снижение к 2015), болезни почек (снижение к 2015). На 3 месте – непреднамеренные повреждения – рост к 2015 на 9,7%, на 6 месте – болезнь Альцгеймера – рост на 3,1%, на последнем месте – самоубийства – рост на 1,5%.

Примечание: под непреднамеренными повреждениями понимается – несчастные случаи, ДТП и отравления (в т.ч. наркотические).

В отношении статистики по употреблению наркотических препаратов и смертей, связанных с ними, есть официальная статистика только до 2015 года.

Смертность от передозировки наркотическими веществами с 1999 года растет и в общем, и среди мужчин, и среди женщин. Некоторый подъем смертности наблюдается начиная с 2012 года, затем – с 2014. В среднем рост составлял 5,5% в год!

Смертность от передозировки наркотическими веществами растет с 1999 года во всех возрастных группах. Наибольший рост наблюдался в группе 55-64 (с 4,2 на 100 000 до 21,8 на 100 000), среднегодовой рост – на 10,5%. В 2015 году наибольшая смертность наблюдалась в группе 45-54.

Смертность от передозировки растет с 1999 года до 2015 года среди белых, черных и латиноамериканцев. Наибольший рост – белое население (на 7% в год).

Штаты, в которых смертность от передозировки была выше в сравнении со средними показателями по стране (16,3 на 100 000): Rhode Island (28,2), Pennsylvania (26,3), Massachusetts (25,7), New Mexico (25,3), Utah (23,4), Tennessee (22,2), Connecticut (22,1), Delaware (22,0), Maine (21,2), Maryland (20,9), Michigan (20,4), Nevada (20,4), Indiana (19,5), Louisiana (19,0), Arizona (19,0), Oklahoma (19,0), and Missouri (17,9). В 2015 году наибольшие показатели смертности наблюдались в West Virginia (41,5 per 100,000), New Hampshire (34,3), Kentucky (29,9), and Ohio (29,9).

На первый взгляд, имеется связь между проживанием в городах Ржавого Пояса и риском смерти от передозировки. По остальным штатам – нужен анализ положения дел в каждом штате отдельно, т.к. времени разбираться с поясами США нет совсем.

Краткое авторское резюме: К 2016 году ОПЖ при рождении в США снизилась в сравнении с предыдущими годами, главным образом за счет увеличения смертности “не белых” мужчин, молодого возраста (15-44 лет и 55-64). С учетом того, что смерть от болезни Альцгеймера – удел пожилых американцев, следовательно – основной вклад в увеличение смертности внесли непреднамеренные повреждения (травмы, ДТП, передозировки) и суицид.

Растет смертность от передозировки наркотиками среди всех групп населения – и белых, и цветных – и всех возрастных групп. Имеется регионы, особенно неблагоприятные по смертности от передозировки – на первый взгляд (кто имеет актуальную информацию по конкретным штатам – пишите) – это регионы с большим количеством “цветного населения” и упадком промышленного производства.

Стоит отметить, что смертность от ССЗ, диабета и других хронических неинфекционных заболеваний – снижается, что говорит о том, что медико-индустриальный комплекс работает, и работает, вероятно, очень хорошо. По крайне мере, нам до этих показателей работать еще очень долго и упорно!

