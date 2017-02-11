/Поглед.инфо/ Втора седмица Румъния е разтърсена от масови протести – най-яростните след свалянето на Чаушеску през 1989 г. Гражданите протестират срещу намерението на управляващата Социалдемократическа партия (СДП) да амнистира осъдени за корупционни престъпления, ако сумата на престъпната сделка не превишава 38 хиляди евро. Подозира се, че по този начин социалдемократите искат да освободят от затвор съпартийци, свързани с корупцията. Сред тях са лидерът на СДП Ливиу Драгня; Адриан Настасе - премиер в периода 2000-2004 г., съпругата му и няколцина други.

Въпреки това, румънският майдан не прилича на спонтанен изблик на народното възмущение. Първо, участието на около половин милион души в антиправителствените демонстрации и методичността, с която се поддържа протестът, не могат да бъдат стихийни. Второ, демонстрантите не просто митингуват, но го правят грамотно, с използването на подходящи социотехнически прийоми. Трето, протестиращите са много съгласувани: сякаш по команда, те променят своите искания: първоначално бяха за отмяна на амнистията; но след като правителството се уплаши от мащаба на протестите и отмени амнистията, митингуващите сега искат оставка на правителството.

В румънския майдан има определен геополитически подтекст. Румънските социалдемократи, макар и срамежливо, си позволяват от време на време да говорят за важността на развитието на отношенията с Русия, Китай, Индия, и дори да критикуват едностранната ориентация на национал-либералите към ЕС и НАТО. Вероятно затова председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подкрепя майдана. Макар че, когато през ноември 2015 г. румънците протестираха срещу национал-либералите, които тогава бяха на власт, Брюксел предпочете да не обръща внимание на проблемите на страната, причинени от слабото икономическо развитие и високото ниво на корупция в публичната сфера. Битката, която се разгръща днес по улиците на Букурещ, не е за "прочистване" на властта, а за запазване на слабо развитата Румъния в геополитическия капан на ЕС и НАТО.

(рус.ез.)

Румыния во власти майдана

Уже вторую неделю Румынию сотрясают массовые выступления демонстрантов, сильнейшие со времени свержения Чаушеску в 1989 году. Народ на улицах протестует против намерений правящей Социал-демократической партии (СДП) амнистировать осуждённых за коррупционные преступления, если сумма преступной сделки не превышает 38 тыс. евро.

Граждане подозревают, что таким образом социал-демократы хотят вызволить из камер своих погоревших на коррупции однопартийцев. Среди последних – лидер СДП Ливиу Драгня; премьер-министр Румынии в 2000-2004 гг. Адриан Нэстасэ, его жена и некоторые другие.

Однако румынский майдан не очень похож на стихийный выброс народного возмущения.

Во-первых, участие около полумиллиона граждан в антиправительственной демонстрации и та методичность, с какой поддерживается протест, не могут быть стихийными. Демонстрация, кстати, началась не сразу после победы СДП на парламентских выборах в декабре 2016 года (что было бы более естественно для взрыва народного гнева), а через несколько дней после присяги социал-демократического правительства Сорина Гриндяну.

Во-вторых, демонстранты не просто митингуют, но митингуют грамотно, с использованием соответствующих социотехнических приёмов (создание «моря света» экранами сотовых телефонов, использование свистков и т.д.). В-третьих, митингующие очень согласованно, как по команде, меняют свои требования, которые поначалу сводились к отмене готовящейся амнистии. После того как правительство, напуганное масштабом протестов (масштаб, действительно, нешуточный), приняло главное требование митингующих, последние стали добиваться отставки согласившегося уступить им правительства.

Отказ договариваться и повышение ставок – один из признаков того, что митингующими управляют. Эта сила, которая ими управляет, – это оппозиционная Национальная либеральная партия (НЛП) Румынии. Национал-либералы проиграли парламентские выборы социал-демократам и теперь готовятся поквитаться с политическими конкурентами руками толпы.

Есть у румынского майдана и геополитический подтекст. Дело в том, что румынские социал-демократы исповедовали стыдливую многовекторность, позволяя себе время от времени упоминать о важности развития отношений с Россией, Китаем, Индией и периодически критикуя одностороннюю ориентацию национал-либералов на ЕС и НАТО.

Не поэтому ли председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддержал майданщиков (национал-либералов), а не социал-демократов, призвав румынскую улицу и дальше бороться с коррупционерами во власти. Хотя у толпы короткая память: в ноябре 2015 года румыны точно так же протестовали против находившихся тогда у власти национал-либералов, как сегодня они протестуют против социал-демократов. В той спешке, с какой Румынию приняли сначала в НАТО (2004 год), затем в Европейский союз (2007 года), Брюссель предпочёл не замечать проблем этой страны, вызываемых экономической слаборазвитостью. Что касается степени коррумпированности публичной сферы, то, если верить подсчётам Transparency International – организации, выводящей каждый год применительно к разным государствам так называемый индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), в этом плане в Румынии за последние пять лет от смены партийных этикеток ничего существенным образом не менялось.

В таких условиях любой исход политической схватки двух группировок (национал-либералы и социал-демократы) вряд ли что-то изменит, кроме того, что привилегия «осваивать» государственный бюджет и доходы от коммерческих сделок государственных предприятий перейдут от одних к другим. Разница после смены вывески будет заключаться в том, что рвущиеся к власти национал-либералы не станут баловаться лозунгами многовекторности во внешней политике. Поэтому Брюсселю они нравятся больше. Поэтому румынский майдан будет продолжаться.

Борьба, развернувшаяся сейчас в Бухаресте, ведётся руками улицы не за «очищение» румынской власти, а за удержание слаборазвитой Румынии в геополитическом капкане ЕС/НАТО.