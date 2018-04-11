/Поглед.инфо/ Тясното сътрудничество на белоруската и руската армия не позволява на западните страни да разглеждат войските на Беларус като отделно формирование. Ако Русия иска, винаги може да въведе войски в Беларус. Тази страна не е напълно независима. Това становище беше изразено в интервю на бившия министър на отбраната на Полша и настоящ съветник към Министерството на националната отбрана Януш Онишкевич.

„Последните промени в отношенията между Полша и Беларус могат да бъдат приветствани, но не трябва да се забравя, че Полша винаги трябва да координира своята политика с политиката на ЕС. При това ние също можем да оказваме влияние върху тази политика, защото ЕС не е някаква външна структура, а там сме всички заедно. Надявам се, че белоруските власти няма да направят нищо, което да изключи контактите им с Европа. И тези контакти, този текущ диалог, може да помогне за известна еволюция на режим в Беларус", добави бившият министър.

Онишкевич припомни полския опит, когато през 1980 г. първият секретар на ЦК на Полската обединена работническа партия Едуард Герек бе принуден да подаде оставка под натиска на обществеността. "Това беше бавен процес, но в същощо време и допълнителен фактор за развитието на опозицията в Полша. И този процес в крайна сметка доведе до промяна в политическата система в страната ", заключва бившият полски министър.

(рус.ез.)

НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской

Тесная кооперация белорусской и российской армий не позволяет странам Запада рассматривать войска Белоруссии как отдельное формирование. Такое мнение высказал в интервью белорусским журналистам экс-министр обороны Польши, советник Министерства национальной обороны Януш Онышкевич.

«Что меня все время интересует — это как белорусские военные и политики смогут совмещать записанное в Конституции страны стремление к нейтралитету и то, что сейчас фактически нет белорусской автономной противовоздушной обороны, — сказал эксперт. — По последним договорам Белоруссии с Россией, есть гарантия со стороны Белоруссии: если Россия придет к выводу, что есть какая-то угроза для ее военных объектов на территории вашей страны, она может ввести войска, чтобы как-то обеспечить их безопасность. Это просто сводит Белоруссию к статусу страны, которая не вполне независима. Это очень странно. И для нас в этом есть проблема. Для нас с чисто военной точки зрения белорусская армия считается просто частью российской милитарной структуры».

При этом Онышкевич подчеркнул: в ЕС и, в частности в Польше, ценят то, что Белоруссия заняла «очень сдержанную позицию по вопросу Крыма». «Это было очень важно. Роль, которую Белоруссия играет при организации минских переговоров, также велика. Я бы не сказал, что Белоруссия — это фактор, который во всех аспектах абсолютно независим от России. Но это и не то же самое», — заключил он.

Отвечая на вопрос БелаПАН о перспективах потепления, которое началось в отношениях между Белоруссией и ЕС в 2015 году, Онышкевич предположил, что дальнейшее сближение может привести к постепенной эволюции белорусского правящего режима.

«Удержать независимость Белоруссии — это очень важно не только для вас. Чем больше этой независимости, тем лучше и для нас, — заявил эксперт. — Польша — соседка Белоруссии. Последние изменения в отношениях наших стран можно приветствовать, но не следует забывать, что мы все время должны координировать свою политику с политикой ЕС. Но при этом можем и сами тоже влиять на эту политику, ведь ЕС — это не какая-то внешняя структура, это все мы». «Я надеюсь, что власти Белоруссии не сделают ничего такого, что свернет контакты с Европой. И эти контакты, этот нынешний диалог, может быть, поможет в какой-то эволюции белорусского режима», — добавил экс-министр.

Онышкевич напомнил о польском опыте, когда в 1980 году под давлением общественности в отставку был отправлен первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Эдвард Герек.

«Герек был вынужден идти на послабления внутренней политики, все это было медленным процессом, но при этом было и дополнительным фактором развития оппозиции в Польше. И этот процесс в конце концов привел к изменению политического строя в стране», — заключил он.

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