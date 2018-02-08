/Поглед.инфо/ Миналата седмица беше публикувано интервю на Сталин със заглавие „Бил ли е Сталин марксист?“. Може да се приближим до темата от противното, задавайки въпрос „Бил ли е Маркс сталинист?“. Ако при Сталин за три десетилетия между една Гражданска война и две Световни войни се създават пакети от отрасли, позволили на неграмотната селска страна да дръпне напред и да изпревари цялата планета, включително и в космоса, то вероятно методите, използвани от марксиста Сталин трябва да са били описани в трудовете на Маркс?

Гледаме това, което е правил Сталин, а после пробваме да намерим това у Маркс.

Като основен закон на социализма Сталин провъзгласява не „от всекиго поред способностите, всекиму според труда“, а цивилизацията на научно-техническия прогрес с цел „осигуряване на максимално удовлетворяване на постоянно растящите материални и културни потребности на цялото общество по пътя на непрекъснатия растеж и усъвършенстване на социалистическото производство на базата на висшата техника“ вместо максимизация на печалбата при капитализма.

Тъй като науката и „висшата техника“ непрекъснато се разширяват подобно на повърхността на надувен балон заедно с разширяващата се Вселена, а заедно с тях потребностите (искам да пия бира, филтрирана през лунния реголит, с вид на цъфтящи марсиански ябълки и любов от пръв поглед с госпожица от Мъглявината Андромеда), в сталинската икономика изчезва проблема на капитализма за насищане на пазарите, нерешим заради ограничаването на масовото търсене в следствие на изземването на печалбата от страна на ефективните собственици за лично елитно потребление.

Вместо това се появяват два други проблема – откъде да вземем научни и инженерни кадри за непрекъснатото разширяване на науката и „висшата техника“ и как да се издържат тези кадри за да изучават и създават, а не да се разбягват да си доработват и да се занимават с бизнес, в съответствие с ръководните указания на Дмитрий „нямапаривърветевбизнеса“ Анатолиевич (Медведев – бел.пр.). От тук и две отличителни черти на икономиката на сталинизма:

Масово висше образование, с рабфакове (работнически факултети – бел.пр.) и стипендии и престижност на изследователите и разработчиците. Разликата в заплащането между вчерашните петеушници с нулево ниво (възпитаници на професионално-техническите училища - ПТУ – бел.пр.) и менееса (младши научен сътрудник – МНС – бел.пр.) е три пъти, а ако сравняваме с академика - тридесет пъти. А и кадровата работа е построена на принципите на меритокрацията, а оценката е според резултатите, без да се безпокоят: а с какво си се занимавал преди 17-та година?“, с дворяните и селяните на ръководни длъжности от долу до горе.

Гонитбата за намаляване на себестойността „беше време и цените се намаляваха“ вместо нарастване на БВП.

(рус.ез.)

Снижение себестоимости на системном уровне обеспечивалось за счет нескольких механизмов:

Использование экономии масштабов (scale economy), один крупный завод/ТЭЦ/электростанция дешевле, чем куча мелочи, тем более с учетом проектирования, логистики, обслуживания, дублирования бухгалтеров и прочего непроизводственного персонала. Одновременно сохранялась мелочь и децентрализация для ширпотреба, для которого "на вкус и бред товарища нет", централизованно планировать бессмысленно, и поискового хайтека с непредсказуемым исходом, типа артелей по выпуску телевизоров и конструкторских бюро, конкурирующих на уровне прототипов.

Балансировка портфеля производств по времени и прибыльности - сначала приоритет на производство средств производства, "индустриализация не в том, чтобы делать трактора, а в том, чтобы делать станки для производства тракторов". А уже с их помощью можно хоть бронеходы делать, хоть космолеты, хоть ботинки. Сюда же можно отнести вынос дорогостоящей сельхозтехники на государственные МТС, чтобы не вешать её на баланс нищих колхозов и совхозов, к тому же не обладающих квалифицированными кадрами для её обслуживания (сегоня по модному по заграничному это называется shared economy, "экономика совместного владения").

Оптимизация расходов на оплату труда - колбасу и водку работяге, армянский коньяк и Волгу Генеральному конструктору. Разброс доходов в пределах 30 раз, вместо сотен тысяч раз, если считать от сборщиков Протонов на 11 тысячах рублей до миллиардов Грефа, Сечина и Чубайса. Яхты из списка ТОП-10 мира для эффективных собственников в списке расходов также не значились.

Массовая система непрерывного повышения качества и снижения себестоимости через рацухи "энтузиазмом и премиями можно добиться намного больше, чем одним энтузиазмом". Японцы потом это скапитализдили как "кружки качества", но без премий. А зачем, если можно заставить работать бесплатно за одну преданность корпорации? Ну а тем, кто не истинный самурай в душе, не место в дружной корпоративной семье, вон за ворота.

Поставки по себестоимости в масштабах страны без рыночных накруток "за потребительскую ценность" и "премию за бренд", без посредников, которые тоже яхты хотят, и без налогов с каждого независимого этапа длинной технологической цепочки.

Если суммировать, то Сталин использовал стандартные методы организации горизонтально-вертикально интегрированных корпораций, доведя их до масштабов 1/6 части суши, можно писать первую часть бизнес-кейса "Взлет и падение СССР" для программы МБА.

Понимал ли Сталин, что действует капиталистически? Вполне, но с его точки зрения, различие между капитализмом и социализмом не в уровне развития техники или методах организации производства, а в целях: «Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом». То же самое различие целей подчеркнуто в сталинской формулировке основных законов социализма и капитализма, и в статье «Об ошибках тов. Ярошенко».

Ну и много можно найти у Маркса о цивилизации научно-технического прогресса, методах ее построения через «экономику себестоимости», массовую подготовку научно-технических кадров и материальную стимуляцию непрерывных инновации, про меритократию в кадровой политике, и о сходстве технического уровня и методов организации социализма и капитализма при различии их целей?

Теперь про вторую часть бизнес-кейса для МБА, уже о падении СССР.

Борьба с мелкобуржуазными пережитками реакционного крестьянства, с налогами на кусты смородины, и перевод сельхозтехники из государственных МТС на баланс нищих колхозов, типа, пусть мелкие собственники трансформируются в пролетариат. В итоге уничтожение русской деревни и дефицит продуктов питания.

Тотальное централизованное планирование, включая непредсказуемый ширпотреб, с последующим дефицитом товаров массового спроса, и паралич поисковых научно-технических групп, которые должны были продавливать включение разработок в план для массового производства через союзные министерства: «Товарищи Мвен Мас и Рен Боз, не скребите мозги, вас в плане не стояло, ваша очередь через 200 лет».

Кадровая работа в соответствии с материалистическим лозунгом «бытие определяет сознание», и диктатура пролетариата с ведущей и направляющей силой в виде его передового авангарда, коммунистической партии. Шахтер Хрущев, комбайнер Горбачев, строитель Ельцин, воспитанники комсомола члены КПСС Гайдар, Ходорковский, Чубайс, Греф, Сечин, Медведев, вчерашний пэтуэушник с зарплатой больше кандидата наук, девочки-десятикласницы уважаемых родителей с записями в трудовых книжках о работе доярками в совхозах, в которых они никогда не бывали и членством в КПСС с 18 лет на первом курсе института...

Сдается, что про вторую часть бизнес-кейса «Взлет и падение СССР» в марксизме-ленинизме можно найти намного больше.

Так что при постановке вопроса «Был ли Маркс сталинистом?» связь между марксизмом и СССР выглядит неоднозначной. Но тут уже пусть каждый сам для себя решает, ему шашечки марксизма, или ехать со скоростью сталинского СССР.

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