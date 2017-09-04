/Поглед.инфо/ „Кстати” е руско-американски вестник за новини и мнения. Авторката изобличава двойните стандарти и корупцията в американската политика.

Сега в Белия дом, пише тя, се намира личност, която част от страната люто ненавижда, просто защото той съществува. Заедно с него ненавиждат съпругата му, непълнолетния му син, всичките му деца и внуци, съпругите и съпрузите им. Те не били такива, не били онакива, обличат се не както трябва, всички са ненормални, всички са расисти-фашисти...

А от юг прониква незаконна имиграция. Стотици хиляди минават границата нелегално, сред тях -членове на банди, наркотрафиканти, търговци на човешка плът. В една от общините на щата Аризона, където шериф бе Джо Арпайо, положението е особено нетърпимо: изнасилвания, наркотици, убийства... Тогава шерифът разпорежда на полицията да проверява без видима причина хора на улицата, които приличат на имигранти. Това добре ли е? Не, не е добре. Но добре ли е, когато федералното правителство не спазва законите, които е издало, и прехвърля топката на местните власти? Също не е добре...

Малко преди президетските избори, шерифът бе обвинен в расово профилиране (racial profiling). И набързо го осъдиха. Преди няколко дни шериф Арпайо бе помилван от президента. И на прес-конференция журналистите го нападнаха. Но той извади от джоба си листче. Какво пишеше там? Бил Клинтън е помилвал 456 души, извършили доказани престъпления. В последните си часове като президент, Клинтън помилва още 140 души, между които и Роджър Клинтън, негов полубрат, обвинен в трафик на кокаин.

Федералният прокурор Мери Уайт искаше да разследва Марк Рич, основател на финансовата компания Glencore, обвинен в укриване на данъци, както и в незаконни сделки с Иран, докато в Техеран са държани като заложници американски дипломати. Марк Рич се укриваше в Швейцария, когато на 20 януари 2001 г., в последния си ден в Белия дом, Бил Клинтън го помилва, след като Рич внесе значителна сума във фондацията "Клинтън".

Клинтън помилва и Сюзън Розенбърг, член на терористичната група Weather Underground, към която принадлежеше приятеля на Обама Бил Айерс, трафикант на дрога в няколко щата.

Президентът Обама пък помилва Лопез Ривиера, член на група от Пуерто Рико, организирала 28 терористични акта в Чикаго...

(рус.ез.)

Бьют и плакать не дают

Президент Трамп

Очень много я писала о двойных стандартах в оценке событий и в оценке людей и во времена Обамы. Оказалось, что тема неисчерпаема… Не соскучишься. Особенно сейчас, когда в Белом доме человек, которого часть страны ненавидит люто, иррационально и безотчетно, просто за то, что он существует.

Заодно ненавидят его жену, сына-подростка, всех его старших детей и внуков, их жен и мужей. Они не те, не так одеты, не то говорят, они все сумасшедшие, все оторваны от жизни, все расисты-фашисты, и всех есть смысл хотя бы пересажать.

Ну вот пройдемся просто по двум мелочам. Страшные события на юге страны, ураганные ветра, наводнения. Признано, что это еще страшнее, чем знаменитая Катрина.

Но это так неважно, что сам Трамп передал в Луизиану на помощь собственные 100 тысяч долларов, что, по признанию людей на юге, была координация между федеральными и местными властями, что губернатор Луизианы (кстати, демократ Джон Эдвардс) сказал, что команда Белого дома и сам Трамп очень помогли и помогают, правда, сказал это, выдавливая из себя слова благодарности. Перед визитом Трампа Эдвардс сказал, что приветствует приезд Трампа, если тот не использует этот визит для своих политических целей. Наверное, Эдвардс знал, как предыдущий президент использовал такие события? Это все так неважно… А что же важно в глазах ненавистников Трампа? А вот что.

Оказывается, Мелания, жена президента, шла в самолет на высоких каблуках! И вот страшное доказательство этому немыслимому преступлению, подробно освещенному в либеральной прессе. Они дико возмущены, что Мелания поднималась на борт самолета на каблуках, а цель полета — помощь людям, пострадавшим от наводнения. В социальных сетях появились снимки ласт на каблуках, клипы хромающих на каблуках дам… Но если бездарно одетые люди еще и не имеют мозгов или хотя бы опыта, чтобы понять, что, наверное, скорее всего Мелания (как и любой другой человек, уезжающий на несколько дней) взяла с собой смену одежды и обуви… может, даже и зубную щетку не забыла, то это совсем плохо. Если бы хватило ума, ну, не ума, так хотя бы совести, по крайней мере не орать по поводу каблуков, на которых они сами ходить не умеют, то, возможно, они бы себя не выставили такими идиотами. Потому что сошла с трапа самолета Мелания переодевшись в рубашку,брюки и кроссовки.

И пока либеральный народ веселился по поводу каблуков Мелании, повизгивая, что в такой обуви не ездят помогать, журнал Independent Journal Review дал интересный анализ: кроссовки Мелании стоят 60 долларов, а вот кроссовки на Мишель Обаме, в которых она явилась кормить бедных в 2009 году, стоили 549 долларов, они сделаны известным французским дизайнером Lanvin. А за неделю до этого Мишель сажала деревья в одежде за 2 тысячи долларов. В принципе мне все равно, могла бы прийти и увешанная бриллиантами на субботник. Но каков же либеральный подход ко всему этому! Как клянут Меланию за каждый шаг, поворот, речь и как восхищены были каждым движением Мишель-свет-Обамы.

А вот и второй факт из целой серии двойных стандартов и лжи, в которую либералы пытаются впутать Трампа. Немного предыстории. В США существуют иммиграционные законы, которые каждый из нас, приехавших сюда легально, испытал на себе. С нами беседовали в посольстве США в Москве. Проверяли наше здоровье и медицинскую историю. Говорили буквально с каждой семьей. Задавали много вопросов.

С юга в США шла неконтролируемая, сильнейшая нелегальная имиграция. Границу переходили десятки и сотни тысяч людей, среди которых были и члены бандформирований, и те, кто вез наркотики, кто занимался продажей людей. В штате Аризона и в одном его графстве, где шерифом был Джо Арпайо, это особенно болезненно ощущалось: изнасилования, убийства, в своих дворах люди находили шприцы, презервативы, мусор, иногда трупы.

Все призывы к властям соблюдать уже имеющиеся законы, в общем, не приводили ни к каким результатам. И тогда шериф Арпайо вынужден был заняться борьбой с нелегальной иммиграцией своими силами. Он разрешил сотрудникам останавливать без видимых причин тех людей на улице, которые выглядели как имигранты. Хорошо ли это? Нет, не хорошо. А хорошо ли, когда федеральная власть не соблюдает ею же изданные законы и перекидывает это на местную власть? Тоже нехорошо.

Шериф оказался между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, на него давят те, кто его выбрал, и выбирал в течение многих лет… Люди, для которых жизнь становилась невозможной. С другой стороны, на него давила федеральная власть — Обама, запрещая трогать нелегалов. Незадолго до последних выборов шериф был арестован и обвинен в racial profiling. Его быстро осудили. Несколько дней назад президент Трамп издал приказ, в котором дано помилование шерифу Арпайо.

На пресс-конференции с Трампом журналист задает ему вопрос:

— В то время, когда ураган Харвей разыгрался, вы решили помиловать шерифа Арпайо. О чем вы думали, одписывая этот указ, и что вы скажете тем, кто критикует вас, даже тех, кто в вашей партии полагает, что это ошибочное решение?

Трамп отвечает (краткий вариант):

— Многие люди полагают, что это было правильное решение…. Он проделал огромную работу для жителей Аризоны. Он укреплял границы, боролся с нелегальной миграцией. Его любят в Аризоне. На мой взгляд, с ним обошлись крайне несправедливо. Его арестовали как раз перед очередными выборами в Аризоне, которые он бы опять выиграл. Его много раз избирали именно потому, что он думал о людях… Он ветеран армии, много лет отдал работе в полиции.

И тут Трамп вытаскивает из пиджака бумагу и знакомит журналистов с тем, кто из президентов кого прощал и за какие преступления… Всеми левыми нежно любимый душка Билл Клинтон помиловал 456 человек, совершивших доказанные преступления. В последние часы в офисе он простил 140 человек, среди них — Роджер Клинтон, его сводный брат, обвиненный в торговле кокаином. Федеральный прокурор Мэри Уайт была назначена для расследования прощения Марка Рича, основателя финансовой компании Glencore, он был обвинен в неуплате налогов, а также в совершении нелегальных сделок с Ираном в то время, когда американские дипломаты были в заложниках. Он находился в Швейцарии и не вернулся в США. 20 января 2001 г., в свой последний день в Белом доме, Билл Клинтон его помиловал. Когда Джеймс Коми сменил на посту Мэри Уайт, он не нашел ничего нелегального в прощении Клинтона. Кстати, Рич был помилован после того, как его жена внесла в Фонд Клинтонов солидную сумму.

Кроме того, Клинтон помиловал Сьюзан Розенберг, члена террористической группировки Weather Underground, к которой принадлежал и друг Обамы Билл Айерс. Он помиловал наркодельца, распространявшего продукцию на несколько штатов. Президент Обама помиловал Лопеса Ривьеру, одного из участников пуэрториканской группировки, организовавшей 28 терактов в Чикаго…

Трамп подтвердил, что не сожалеет о своем решении простить Джо Арпайо, ветерана армии, человека,стоящего на страже законов США, незаслуженно обвиненного, и выразил уверенность в том, что жители Аризоны согласны с ним. А в чем здесь двойной стандарт, спросите вы. Только в том, что прессе не было дела до того, кого простил Клинтон или Обама и за что простили. Они и вопросов не задавали. А Трампу задают, да еще и с подколкой: как, мол, во время разгула стихии, вы такое смогли сделать?! А он мог и должен был это сделать, потому что Арпайо пострадал только по одной причине: федеральное правительство не выполняло своих же законов, а он их пытался соблюдать.

P.S.

При таком темпе нагромождения двойных стандартов вводим специальную рубрику для их освещения. Пока статья была в работе, назрел новый шквал обвинений в адрес Трампа… Он-де ничего не сделал.. Он не обнимал людей и не плакал вместе с ними… Он не сделал никаких взносов… Пока изыскиваются новые обвинения, президентский самолет вывозит людей из зоны наводнения и расселяет их в Trump Tower.

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