/Поглед.инфо/ Започнаха кошмарните дни на най-известния спонсор на майданите по света - Джордж Сорос. Неговите организации продължават да бъдат блокирани в Унгария, експулсирани от Австрия, а сега и от Турция.

Всичко започна с пролетната офанзива срещу структурите на Сорос от известния евроскептик - унгарският премиер Виктор Орбан. Тогава партията му прие закон, подобен на нашия закон за "чужди агенти", и се опита да ограничи дейността на основания от Сорос Централноевропейски университет, но не успя. И така, започна вторият кръг на борбата между Сорос и Орбан, сега заради мигрантите. В средата на октомври започва кампания за разпространяване на листовки под прикритието на национален въпросник, който излага така наречения "план на Сорос". В текста на разпространяваното послание се твърди, че ЕС, в съответствие с плана, който е проектиран от Джордж Сорос, се изисква "всяка членка на Европейския съюз да плати задължително 9 милиона форинта държавна помощ за всеки имигрант". Също така в листовката се казва, че като част от плана на Сорос, Брюксел задължително прехвърля имигранти от Западна Европа към Източна Европа. Унгария също трябва да участва в този процес. "Целта на плана Сорос е да се намали значението на езика и културата на европейските страни и да се ускори интеграцията на нелегални имигранти", - се посочва в текста на листовката.

/рус.ез./

Притом, одними листовками дело не ограничилось — венгерское правительство обвинило еврейского миллиардера Джорджа Сороса в заговоре с Брюсселем с целью «переселить не менее миллиона иммигрантов на территорию Европейского союза, включая Венгрию». Дальше - больше. Госсекретарь по вопросам энергетики Венгрии Андраш Арадски открыто провозгласил миллиардера Джорджа Сороса «сатаной»: «Сорос и его товарищи хотят уничтожить независимость и ценности национальных государств, чтобы смягчить христианский дух Европы», - заявил Арадски. – «Христианская обязанность - бороться с планом Сатаны-Сороса». А уже 20 октября сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил в Брюсселе, что Европейский Парламент начал внедрение так называемого плана "Сорос" по иммиграции.

Впрочем, сенсацией это не стало и Брюссель уже привычно приготовился обвинить Орбана в антиглобализме, антиевропизме, антисемитизме и еще в десятке разных анти, но тут внезапно его поддержали в соседней Австрии. 21 октября новый канцлер Австрии от евроскептиков решил начать свою работу с зачистки общественного пространства от влияния заокеанских коллег. Себастьян Курц дал фонду Джорджа Сороса 28 дней. Если в течение этого времени организация «Открытое общество» не закроет свое представительство на территории Австрии, её ждут судебные иски.

Заявление поступило после того, как стало известно, что Сорос пожертвовал 18 млрд долларов своему Фонду. «Ситуация стала критической. Сорос бросает все, что у него есть, на стремление к глобальному контролю», - пояснил канцлер. По его словам, Австрия относится к числу тех стран, за которые Сорос бился, чтобы получить политическое влияние и огромную личную прибыль. Когда Курца переспросили почему он закрывает фонд Сороса, канцлер ответил: «Потому что на дворе 2017 год». «Призрак Сороса — величайшая задача, с которой человечество сталкивается в мире в 2017 году. Он отличный кальмар-вампир, обернувшийся вокруг лица человечества, неустанно загоняющий в воронку крови все, что пахнет деньгами, используя эти деньги для коррумпированных политиков, журналистов и общественного сектора, и пытается создать мир по своему образу», — заявил канцлер Австрии.

Отбиться от сплоченной линии уже двух государств ЕС глобалистам уже будет гораздо трудней, равно как и доказать, что большинство граждан сразу Австрии и Венгрии внезапно оказались всеми «анти» сложней, хотя для пропаганды нет ничего невозможного. Тем паче Сорос уже раскачивал Венгрию пытаясь устроить там минимайдан. Но тут пришла информация, что контору олигарха прикрыли в Турции, а ее руководство арестовано. По информации СМИ, арестован глава фонда Сороса в Турции, однако имен пока не раскрывается.

По сообщению портала Геополитика, речь идет об организации Open Society Foundation в Стамбуле. Организация действует в Турции с 2008 года, и, согласно презентации на сайте, была создана для защиты прав человека, демократии и универсальных ценностей. Среди проектов - “Независимая комиссия в Турции» (упрощение процедуры вступления в ЕС), помощь KAMER Foundation (поддержка феминисток), TESEV (Turkish economic and social studies foundation) и многие другие.

Известно, что член консультативного совета института открытого общества в Турции, а по совместительству глава Фонда экономических и социальных исследований - Нафиз Джан Пакер, окончивший Колумбийский университет и активно продвигающий идеи открытого общества в Турции. Среди других людей, связанных с организацией - довольно известная публицистка, преподаватель университета Билькент - Элизабет Оздальга, выпускавшая, к примеру, книги про секулярность и популярный ислам в современной Турции, журналист ультралиберальной газеты Radical - Эйюп Джан и многие другие.

Накануне за подготовку июльского путча были арестованы «правозащитники» Amnesty international, включая главу организации Идиля Эсера, которым грозит до 15 лет тюрьмы, а в начале октября сотрудник генерального консульства США Метин Топуз в Стамбуле был обвинен в шпионаже. Из-за этого между Штатами и Турцией приостановлена выдача виз, а Эрдоган заявил о политическом кризисе между странами.

Судя по жесткой реакции силовиков Эрдогана на контору Сороса, без них тоже не обошлось в подготовке переворота.

Как уже отметил австрийский лидер, активизации борьбы с Соросом, а точней ответа на его действия, произошли после того, как в середине октября стала оглашена информация, что олигарх перевел $18 млрд из $23 млрд, имеющихся в его распоряжении фонду «Открытое общество», что сделает организацию вторым по величине частным «благотворительным» фондом. Как сообщает The Wall Street Journal, 87-летний основатель компании Soros Fund Management теперь будет участвовать в определении стратегии фонда наряду с инвестиционным комитетом «Открытого общества». Средства, которые пополнят фонд, не будут использоваться Соросом для торговли на финансовом рынке, а пойдут исключительно для «поддержания демократии».

Как конкретно Сорос собирался поддерживать демократию, что на дыбы встали сразу три страны, уже понятно. Однозначно тяжко ему придется в Турции, где Эрдоган еще долго будет помнить попытку собственного свержения и постарается максимально удалить новые риски, наплевав на мнение «избранных». Орбану и Курцу придется гораздо сложней — их страны полностью встроены в экономическую схему ЕС, а Брюссель благоволит «филантропу». Орбана уже предупреждали о введения санкций против венгров, теперь будут давить и на Курца.

Впрочем, третий закон Ньютона никто не отменял и сила действия по-прежнему равна силе противодействия — чем больше общеевропейские чиновники давят на местных, тем больше голосов там получают евроскептики. Казалось бы, после «перерождения» Трампа, поражения Ле Пен и нового срока Меркель, глобалисты вернули свои позиции и даже усилились, но и евроскептики пытаются реабилитироваться, да еще и выступить против одной из икон глобалистов. Смогут ли они добиться своего или будут сметены в ходе новых цветных новых революций уже в самой Европе, увидим в самое ближайшее время. Время политического кризиса либерализма, который усиливается с каждым месяцем.

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