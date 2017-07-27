/Поглед.инфо/ Новият пакет от санкции срещу Русия, изготвени от Съединените щати, предизвикват неодобрение от неочаквано място: срещу Вашингтонския обком се разбунтува Брюкселския обком. Според британския вестник Financial Times Еврокомисията възнамерява да разгледа проект за сериозна резолюция, ако европейските енергийни и други компании бъдат заплашени от санкциите на Конгреса на САЩ.

Както през Първата световна война държавите от Антантата бяха готови да се сражават с германския кайзер до последния руски войник, сега американците възнамеряват да накарат европейските държави да се сражават с Путин до последния евроцент...

(рус.ез.)

Бунт на корабле

Новый пакет санкций против России, подготовленный США, вызвал неодобрение с неожиданной стороны. Против вашингтонского обкома восстал брюссельский.

Если верить Financial Times — а довольно трудно предположить, что это издание распространяет фейковые новости, призванные подыграть Москве и подорвать атлантическую солидарность, — в среду Еврокомиссия намерена рассмотреть проект серьёзной резолюции.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США. В проекте резолюции говорится, что Евросоюз «должен быть готов к действиям в ближайшие дни», и Брюссель намерен потребовать от Вашингтона «публичное или письменное заявление», что новые санкции не будут затрагивать европейские интересы. Проект, в частности, предполагает возможность признания ограничений США недействительными на территории ЕС.

Такой бунт на корабле — опять же, если верить британской газете — вызвало намерение США внести вклад в энергетическую безопасность Европы посредством принятия мер против европейских компаний, сотрудничающих с Россией в экспорте энергоносителей. Особенно США беспокоятся за энергобезопасность Европы в связи с проектом строительства газопровода «Северный поток — 2», тогда как сама Европа такого беспокойства не испытывает, и напротив, полагает, что новый газопровод принесёт ей выгоды интересные.

Конгресс же США исходит из того, что никакие выгоды не могут оправдать сотрудничество с врагом демократии. К тому же США предлагают альтернативу в смысле выгоды интересной. Чем покупать природный газ у врага демократии, т. е. России, гораздо лучше покупать его в сжиженном виде у защитника демократии, т. е. США.

Правда, это выйдет в три раза дороже, но, во-первых, дороже европейскому покупателю, а не американскому продавцу, во-вторых, как ещё четверть века назад заметил грузинский вор в законе Джаба Иоселиани, «А вы что думали, демократия — это вам лобио кушать?» Ради идеалов демократии оправданы любые издержки. Особенно когда издержки несём не мы, а наши союзники.

Ещё в Первую мировую войну державы Антанты были вполне готовы сражаться с германским кайзером до последнего русского солдата, теперь уже европейским державам США намерены предложить сражаться с В.В. Путиным до последнего евроцента. Хотя это гораздо гуманнее и бескровнее, чем сто лет назад, европейские державы отчего-то всё равно недовольны и бунтуют в Брюсселе.

Такое недовольство, вероятно, связано с совсем уже простодушным и нимало не скрываемым желанием американских союзников сочетать приятное с полезным. Тут разом и отстаивание ценностей свободного мира (приятное), и проникновение на европейский рынок энергоносителей (полезное). И притом за европейский же счёт.

А в качестве последнего штриха, возможно, окончательно способствовавшего озверению Еврокомиссии, могла выступить та деталь санкционного проекта США, согласно которой меры по защите демократии не распространяются на сотрудничество с Россией в области космоса. То есть когда американцам нужны российские «Союзы» и «Прогрессы», потому что своих нет, то о санкциях забывают, тогда как европейцам предлагается приносить жертвы на алтарь свободы по полной программе.

Такая диалектика, когда дружба дружбой, а табачок врозь, действительно способна вызвать трения между друзьями.

Другой вопрос, к чему могут привести эти трения.

То, что Брюссель недоволен, это очевидно — а кто на его месте был бы доволен? Но идти на открытый конфликт с заокеанской державой Брюссель вряд ли способен. До такой решимости надо ещё дозреть. Объявить, что доктрина ограниченного европейского суверенитета более не действует, — это слишком серьёзный шаг.

Так что, скорее, дело ограничится торгами, переторжками и смазыванием вопроса.

А поскольку конгресс США, перешедший в режим «взбесившегося принтера», теперь вызывает неудовольствие ещё и у ЕС, возможно, соединёнными усилиями удастся его несколько унять.

Но, конечно, возможен и противоположный вариант — «Пуще прежнего старуха вздурила».

Максим Соколов; Родился в 1959 году. Известный российский публицист, писатель и телеведущий, автор книг «Поэтические воззрения россиян на историю», «Чуден Рейн при тихой погоде», «Удовольствие быть сиротой».

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