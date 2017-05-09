/Поглед.инфо/ Под лозунга "европейски ценности" и "Украйна – це Европа" на границата на така наречената обединена Европа и в пределите на пряката й видимост, от няколко години убиват невинни хора, издевателстват над политически затворници, забраняват партии и тероризират инакомислещите. Само не казвайте, че обикновеният украинец "не знае" какво се случва в страната!

Само не казвайте, че обикновеният украинец "не знае" какво се случва в страната!

По същия начин никой не пречи на западния бюргер да получи информация, като например какво точно е станало в Одеса на 2 май 2014 г., да научи истината за смъртта на десетки хора, изгорени живи от украински националисти.

Разкайва ли се Западът за кървавото властване на превратаджиите, дошли на власт в Киев с официалната подкрепа на Запада? Срамува ли се от факелоносните нацистки пълчища, маршируващи по улиците на украинските градове? Ужасява ли се от хилядите разкъсани невинни люде, от десетките убити деца? Разбира се, че не!

Западното обществено мнение е лесно управляемо и по своята същност e изключително егоистично и безразлично. Проблемите на собствените им гейове винаги ще ги интересуват много повече от масовите убийства на украинци...

(рус.ез.)

День Победы и «европейские ценности»

Под лозунгом «европейских ценностей» и «Украина — цэ Европа» на границе так называемой объединенной Европы и в пределах её прямой видимости уже несколько лет убивают невинных людей, мордуют политзаключенных, запрещают партии и терроризируют инакомыслящих.

Только не надо говорить, мол, украинский обыватель «не знает», что творится в стране! Чтобы узнать правду, у любого интересующегося вопросом хватает альтернативных источников — от вездесущего интернета до «сарафанного радио».

Так никто не мешает и западному бюргеру получить информацию, например, что же именно происходило в Одессе 2 мая 2014 года, узнать правду о мучительной смерти десятков людей, заживо сожженных украинскими националистами. Имеются соответствующие фильмы и статьи, информация о трагедии переведена на иностранные языки, по европейским странам колесит шокирующая фотовыставка. Ну и что?!

Постигло ли западное общество раскаяние за кровавое правление путчистов, которые пришли к власти в Киеве при официальной поддержке Запада?

Стыд за факелоносные полчища неонацистов, марширующие по улицам украинских городов? Ужас за тысячи растерзанных мирных людей, за десятки убитых детей? Конечно же, нет!

Общественное мнение Запада легко управляемо и по сути своей чрезвычайно эгоистично и равнодушно. Проблемы домашних геев его всегда будут интересовать куда больше, нежели массовые убийства малознакомых украинцев, обитающих — по их понятиям — где-то на краю Ойкумены. Которым, вдобавок, как бывшим «советским», они будут долго и злопамятно вспоминать мнимые грехи прошлого.

От разгрома объединенной наполеоновской Европы и взятия «дикими казаками» Парижа до уничтожения объединенной гитлеровской Европы и штурма «большевистскими варварами» Берлина. На самом деле подобное отношение к нам — людям, живущим на востоке континента, — формировалось столетиями.

Мы для них чужая и опасная сила, по отношению к которой они испытывают чувство высокомерной брезгливости, смешанной с трусоватостью.

Когда-то западное сообщество абсолютно сознательно закрывало глаза на трагедию еврейского народа: ведь далеко не сразу наступила трагедия «окончательного решения еврейского вопроса».

Ей предшествовало почти десятилетие гитлеровского произвола: «Нюрнбергские законы» и «Хрустальная ночь», метания гонимых евреев на границе закрытой для них Польши и бесплодная международная конференция в Эвиане.

И не сразу в жизни армянского народа случился 1915 год. Год жуткого геноцида, когда Турция выступала военным союзником «цивилизованных» Германии и Австрии, и с одобрения которых устроила страшную, средневековую резню армян. Причём резню организовало «прогрессивное и проевропейское» правительство так называемых «младотурков».

Похожее действо происходит и сейчас, когда лицемерие западных правительств выдаётся за некое наивное «незнание фактов» ежедневного истребления населения Донбасса или политических репрессий внутри Украины.

Всё они знают, но истинной целью западной политики является достижение вполне конкретного экономического и геополитического результата. И сколько прольется ради того человеческой крови европейской бюрократии, по большому счёту, глубоко наплевать.

Пользуясь этим попустительством, провонявшаяся пожарищами Украина пытается притулиться к «объединенной Европе» в жалкой надежде сойти за свою: «Видите, я тоже умею зверствовать, сжигать и расстреливать непокорных хозяину рабов». И в ответ услышать такое знакомое и ласкающее слух: «Йа, йа, короший зольдат».

Фашизм — это глубоко европейское явление, рожденное развитием европейской экономики, философии, идентичности.

Именно «просвещенными европейцами» были его провозвестники — де Гобино, Ницше, Хьюстон Стюарт Чемберлен… Высокомерие «белой расы» объединяет эсэсовцев и «азовцев», «волчий крюк» реет на стягах Гиммлера и Билецкого, «арийцами» мнят себя национал-социалисты Гитлера и социал-националисты Парубия.

9 мая является не просто Днем Победы на фашизмом. Это символ победы над европейским лицемерием, над Мюнхенским сговором западных держав с нацистами и Тешинским разбоем поляков (разделивших в 1938 году вместе с Гитлером Чехословакию); это победа над вооруженными силами всей Западной Европы, под штандартами Третьего рейха объединившихся в крестовом походе против нас; это триумф человечности над людоедством, братства народов над националистической «исключительностью», мира людей над миром теней.

Сегодня тени снова вырвались из ада.

Только вместо «пантер» и «тигров» у них на вооружении глобальная финансовая система и методички Джина Шарпа, но в голове всё тот же исполненный ненависти сумрак. Ненависть к «русским» — в самом широком, цивилизационном определении этого слова.

Злоба к русскому слову, к чужой культуре, к независимой истории и её громким победам. Они их помнят и панически боятся.

Доморощенные укропейцы запрещают ленты, ордена, имена полководцев и Знамя Победы, потому что это память об их оглушительном историческом поражении. Память о разгроме ваффен СС «Галиция», о повешенных полицаях, о разорённых схронах УПА*. Они наследники поражения коллективной Европы от коллективистской России.

Подлое, лицемерное поведение так называемой «западной цивилизации», потакающей убийству беззащитных и подавлению инакомыслия, должно стать вечным уроком для народа этой земли, для его потомков, для его правителей.

Не все драгоценности, что блестят — не всё ценности, что «Европа».

Хватит путать заграничный турсервис с истинным человеколюбием! Европейские правительства сами предали европейские ценности, если под таковыми подразумевались демократия, правовое государство и свобода слова.

Когда придет пора окончательного сведения счетов, у нас есть хороший довод не вмешиваться и не помогать этим абсолютно посторонним людям — как не вмешивались и не помогали они.

Пусть покойно идут навстречу своей судьбе — физическому вырождению семьи, дехристианизации континента, ярости пригретых ими террористов. Негоже нам заискивать перед чужеземными панами, ведь слабых они все равно презирают. А лучше всех смеется тот, у кого есть и навсегда останется День Победы. Нашей Победы!

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