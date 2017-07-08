/Поглед.инфо/ Империализмът, като явление и като надстройка е обусловен от законите на икономическото и политическото развитие на историческото общество и субект на такава организация на икономиката, в която главната роля се изпълнява от финансовия капитал (сливане на банковия капитал с промишления, класовите интереси на които се изразяват от финансовата олигархия). По такъв начин, финансовият капитал е продукт на стадия на империализма; признак е на този стадий; реанимира се на този стадий; и поради това не може да организира икономиката в "новите" и "най-новите" етапи на капиталистическата формация.

Президентът Рузвелт успя да преодолее световната криза от 1929-1934 г. благодарение на революционния план "New Deal": регулаторна роля на държавата в областта на социалната политика, свеждане до минимум апетитите на монополистическия капитал и пр. Според писателя Теодор Драйзер, президентът признава, че за социалното законодателство, прието през 1935 г., трябва „да благодари на Маркс и Червена Русия.”

(рус.ез.)

Диалектика империализма

Капиталистической формации присуще действие объективного экономического закона концентрации производства и капитала в силу чего, на определенной ступени развития стадии крупной промышленности (выросшей из стадии мануфактуры), возникают монополии положившее начало стадии монополистического капитализма, как более высокого строя, названного империализмом. Империализм, как явление и как надстройка обоснован законом экономического и политического развития исторического общества и субъектом ведения хозяйства в роли которого выступает финансовый капитал (слияние капитала банковского с промышленным, классовые интересы которого выражает финансовая олигархия. Таким образом финансовый капитал является порождением стадии империализма, служит признаком стадии, ведет хозяйство и реанимируется на этой стадии и поэтому не может вести хозяйство в «новых» и «новейших» стадиях капиталистической формации.

Авторство классического определения империализма (по материалам начального периода) через пять его признаков, основные черты, особенности, историческое место, как и закон неравномерности экономического и политического развития стран монополистического капитализма принадлежат В. И. Ленину, а теоретическое обоснование изложено в популярном очерке «Империализм, как высшая стадия капитализма». Своеобразием очерка является то, что признаки отражают сущность империализма на всем интервале существования явления, а диалектика определена поэтапной сменой принципа ведения хозяйства финансовым капиталом: концентрация производства и капитала достигает того уровня когда количество переходит скачкообразно в качество нового этапа нуждающегося в более высоком принципе ведения хозяйства. Так капитализм в его империалистической оболочке приспосабливался к вызовам времени не меняя своей классовой сущности.

Посмотрим определение (опущенное течением политической мысли в стране строящей социализм) начального периода (этапа) империализма: «Капитализм в его империалистской стадии вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению производства, он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воли и сознания, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению. Производство становится общественным, но присвоение остается частным. Общественные средства производства остаются частной собственностью небольшого числа лиц. Общие рамки формально признаваемой свободной конкуренции остаются, и гнет немногих монополистов над остальным населением становится во сто раз тяжелее, ощутительнее, невыносимее.» (ПСС, т. 27, с. 320 — 321). Итак: «Старый капитализм отжил. Новый является переходом к чему-то.» (ПСС, с.342). Переходом к чему?

Прямого и конкретного ответа нет, и быть не могло, потому, что концентрация производства и капитала периода 1913 - 15г. не достигла той ступени развития новейшего капитализма анализ которой мог рассчитывать на ответ. Другими словами: на смену старому капитализму пришел новый капитализм, «носящий на себе явные черты чего – то переходного, какой – то смеси свободной конкуренции с монополией» (ПСС, т. 27 с. 335). Основным в процессе переходного периода есть «смена капиталистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями», а «монополия есть прямая противоположность свободной конкуренции, но эта последняя на наших глазах стала превращаться в монополию» (ПСС, т.27.с.385). Период смеси свободной конкуренции с монополией сегодня носит название этапа свободного рынка, главной особенностью которого является то, что свободная конкуренция не устраняется и проявляется как принцип ведения хозяйства финансовым капиталом а монополия существует над свободной конкуренцией и рядом с ней. Второй особенностью этапа является то, что государство становится активным участником рынка. В силу действия закона концентрации производства и капитала в руках государства сосредотачиваются средства а их количество, на определенной ступени, перерастает в качество в виде доли в ВВП страны. Доля государства в ВВП страны за 1913г. составляла, % : Франция -17,0; Германия -14,8; Великобритания - 12,7; Италия -11,1; Япония - 8,3; США -7,3. Монополистический капитализм превращается в государственно-монополистический. Третьей особенностью этапа является отсутствие экономических союзов – монополии развиваются в рамках национальных границ. Примечание.

1. Не стоит забывать, что определение этапа свободного рынка,

как любое определение вообще, носит условный и относительный характер.

2. Неприятие определения первого этапа, как и самого деления стадии на этапы, относящихся к экономическим корням империализма, связано с политическими а не научными причинами.

3. Подход к делению стадии империализма на этапы по принципу ведения хозяйства финансовым капиталом является полным раскрытием в явлении всех, заложенных в нем, возможностей.

4. Великая Октябрьская социалистическая революция предопределила путь дальнейшего развития капитализма в условиях его общего кризиса. А в условиях кризиса, всегда и во все времена, объективно усиливались государственные регуляторы.

Серьезным испытанием для империализма явился мировой экономический кризис 29-33г.г. ХХ столетия (Большая депрессия) который, наложившись на системный кризис и кризис несоответствия принципа ведения хозяйства степени концентрации производства и капитала, поставил развитые капиталистические страны на грань хозяйственной катастрофы. Империализм от ликвидации был « спасен переводом экономики на принципы плановости. С тех пор свобода цен, - пишет доктор экономических наук, профессор Н. Сачко, стихия вольного рынка , которых уже более полувека нет в развитых капиталистических государствах, послужили исходными толчками для мирного экономического развала многих стран – от Аргентины до «банановых республик» Латинской Америки» («Кузбасс», 19июня 1993г.). Сам же механизм экономического развала главной пружиной которого была взрывная волна инфляции создаваемой либерализацией цен, после тщательной доработки, был взят империализмом на вооружение. Этот механизм был применен против СССР и сегодня мы можем в полной мере оценить его разрушительные последствия. Каждая страна искала свой путь выхода из кризиса. В США, к примеру, государство воздействовало («Новый курс» Рузвельта) на банки и концерны, на кредитную систему. В Италии фашистским правительством была создана система государственного участия в основных отраслях промышленности и крупных банках. В нацистской Германии государство милитаризовало экономику, усилило контроль над хозяйством, принудительно вело картелирование. Милитаризация ограничила производство товаров народного потребления, а рыночную систему распределения дефицитных сырья, материалов и оборудования заменила централизованной. Планирование рынка, как принцип ведения хозяйства финансовым капиталом, обеспечило сбалансированность соотношений с учетом законов производства и распределения в экономике стран монополистического капитала, покончило с кризисом ведения хозяйства, стало рычагом выхода из мирового экономического кризиса. Государства развили принцип планирования рынка как форму ведения хозяйства в период подготовки и ведения Второй мировой войны до его апогея: крупные правительственные вложения капитала в промышленность, передача частным монополиям права на эксплуатацию государственных предприятий, предоставление займов, налоговые льготы монополистам, привели к переплетению государственного аппарата с монополистическими группами буржуазии. С другой стороны закономерный процесс роста концентрация производства и капитала, на определенной ступени привёл к изменениям качественным в виде скачка, что предопределяло необходимость ведения хозяйства финансовым капиталом на более высоком принципе. "Споры о подлинных причинах Великой депрессии ведутся на протяжении 70-ти лет и, судя по всему, будут продолжаться в будущем." Безусловно будут, по той простой причине, что анализу подвержены две из трех составляющих депрессию: кризис, как насильственное восстановление нарушенных в ходе развития экономики основных пропорций воспроизводства и кризис несоответствия ступени хозяйства принципу его ведения финансовым капиталом. А вот кризис самого капитализма, как системы, в анализе не только причин Великой депрессии , но и времени его преодоления - свыше 4-х лет оказался втуне. А ведь против протестующего населения США применили армию и подвели страну к социальному взрыву: «Если я окажусь плохим президентом, - заявил в марте 33 г. Ф. Рузвельт, вероятно я буду последним президентом.» Рузвельт предотвратил революцию предложением «Нового курса»: признать регулирующую роль государства в социальной области, умерить аппетиты монополистического капитала. Социальное законодательство (принято в 1935г) оценил Т. Драйзер: «За это я благодарю Маркса и Красную Россию».

Примечание. На этапе планирования рынка, исторически связанного с мировым экономическим кризисом и его социальными последствиями, сложились условия расцвета политической философии фашизма с его апологетикой войны.

Дальнейшее развитие империализма, связано с итогами второй мировой войны которые требовали ответа на вызовы времени: создание мировой экономической системы социализма , а затем и достижением ею стратегического паритета с империализмом, распадом колониальной системы, падением влияния империализма на судьбы народов планеты и необходимость координации усилий «трех бастионов капитализма». «Начиная с 1945 года, - свидетельствовал исполнительный директор Трехсторонней комиссии З.Бжезинский, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками постоянно предпринимают усилия ради создания международной среды более благоприятной с точки зрения наших ценностей, наших интересов и нашего будущего.» ( Бонн, октябрь, 1977г.).

Усилия развития экономики передовых капстран нашли свое разрешение в использовании принципа планирования и государственного управления экономикой. «Главным рыночным механизмом управления экономикой развитых государств есть ценообразование. Каждая из них имеет единый механизм. Он охватывает все виды деятельности – сельское хозяйство, промышленность, банковскую систему и др. Эти правила обязательны для всех видов деятельности и форм собственности»- утверждает авторский коллектив в составе профессоров М.Друкованного, О. Ливинского, В.Федоренко, Е.Шилова. В механизме управления экономикой используются все экономические законы: стоимости, нормы прибыли, качества, нормы эксплуатации, обновления основных фондов. Как правило, государством регулируется таможенная политика. Особо отметим регуляторную роль (доля государства в ВВП (1998г) страны - составляет % : Франция — 54,3; Италия — 49,1; Германия — 46,9; Япония — 36,9; США — 32.8.) государства в ценообразовании через свои контрольные пакеты акций в энергетике, станкостроении, транспортных услуг и др. Изменение принципа ведения хозяйства, отразило субъективную составную воли класса буржуазии, интересы которой провозгласил тогдашний председатель правлении «Чейз Манхэттен бэнк» Дэвид Рокфеллер: «Нам особенно срочно необходимо найти средства, чтобы преодолеть отчуждение, которое чувствуют многие люди, между нашим экономическим прогрессом и достижением социальных целей. Чтобы американский капитализм сохранил и увеличил свою жизнеспособность, он должен лучше увязывать свои экономические и социальные функции» («Нью Йорк таймс», март, 1973г.) Период планирования и управления экономики государством, назван этапом глобализма. Признаком этапа свободного рынка служит вывоз капитала в отличие от стадии крупной промышленности признаком которой являлся вывоз товаров. На этапе глобализма за пределы национальных границ стран ядра вывозится капитал (помимо денежного) в виде целых отраслей товарного производства в регионы планеты с благодатным климатом и дешевой рабочей силой. Если этапу свободного рынка стадии империализма характерно вывоз капитала рядом с товаром, то на этапе глобализма вывоз капитала (последняя треть конца ХХ века) идет рядом с вывозом товарного производства, а ввоз товаров для половины стран «золотого миллиарда» становится определяющим.Обращает на себя внимание, что страны Запада ввозящие товары, до распада колониальной системы владели колониями (Великобритания, Испания, Португалия, Италия, Франция), были колониями (Австралия, Новая Зеландия) или проводили активную колониальную политику (США), расположены в регионах планеты с тропическим, субтропическим или морским климатом и таким образом их товарное производство было наиболее приближено к условиям климата мест нового расположения. В странах ядра вывозящих товары, климат умеренный, но развитие глобализма показывает тенденцию к ввозу товаров.

Стимулом вывоза товарного производства из стран «золотого миллиарда» в страны «третьего мира» является получение сверхприбыли но сам процесс породил:

- деиндустриализацию стран «золотого миллиарда», которая вынудила переход освобожденных рабочих в сферу обслуживания, что значительно сократило электоральную базу коммунистического и рабочего движения. Удельный вес услуг в объеме ВВП достиг уровня 70 – 80 процентов. Постиндустриальные общества стали жить в кредит;

- значительное падение уровня национально – освободительного движения в странах «третьего мира» в которых утвердились капиталистические производственные отношения, а отсутствие опыта борьбы за свои права сказалось на беспрецедентном ограблении их народов. Во взаимоотношения стран Запада и «третьего мира» заложена мина неизбежного социального взрыва, время которого зависит от долготерпения производителей материальных благ;

- завоевание монополистическим капиталом стран Запада господства над капиталистическим миром через установления диктата на мировых рынках посредством производства с странах «третьего мира» дешевых товаров. Диктат стран Запада, объединил (созданием трехсторонней комиссии) «три центра» империализма в один, совместными усилиями стран ядра активизировал в СССР и странах народной демократии Европы «пятые колонны» с помощью которых запустил, отработанный на «банановых республиках» Латинской Америки», механизм экономического развала стран главной пружиной которого была взрывная волна инфляции создаваемой либерализацией цен с последующими реформами и программой интеграции России в мировую экономику. СССР и бывшие страны соцлагеря, в большей или меньшей степени, стали донорами за счет которых капитализм продлил свое существование до сегодняшнего дня.

Таким образом монополистический капитал на этапе глобализма нанес поражение социализму в СССР и странах народной демократии Европы, коммунистическому и рабочему движению стран «золотого миллиарда», национально – освободительному движению стран «третьего мира». Непредвзятый анализ обстановки в мире показывает, что:

во-первых, на планете реально существует две общественно – экономические формации – капиталистическая и коммунистическая, противостояние которых определяет магистральное содержание развития планеты в ХХ и начале ХХ1столетий;

во – вторых, человечество начинает осознавать конечность природных ресурсов, что объективно обострило борьбу за их овладением;

в – третьих, капиталистическим миром управляет группа стран «золотого миллиарда», сосредоточившая в своих руках три четверти мировых богатств созданных человечеством и сегодня перераспределяет в своих интересах прибавочную стоимость созданную народами государств «третьего мира».

Анализ отношений собственности в странах Запада свидетельствует, что частная собственность на средства производства составляет 60 процентов, государственная -30%, кооперативная – 10 процентов. Таким образом все страны «золотого миллиарда» являются странами диктатуры буржуазии и их ведущая роль в капиталистическом мире не может быть ничем иным кроме как диктатурой буржуазии этих государств. На основании изложенного полагал, что глобализм есть форма диктатуры буржуазии стран «золотого миллиарда» призванная нанести поражение социализму и способствующего сосредоточению усилий по завоеванию, удержанию и расширению мировых рынков вложения капиталов, сырья и сбыта товаров ("Красное Знамя», №3, 22.01.04г, г. Харьков) Основными чертами присущими явлению глобализма являются: подкуп населения стран Запада созданием ему высоких социальных стандартов за разрешение ограбления населения третьего мира; демократия американского типа; реанимация работорговли и использование рабского труда в материальном производстве. Государственно – монополистический капитализм реализуя глобализм превратил насилие в ранг официальной политики поэтому последствие хозяйничанья стран Запада выражается: «вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся» (В. Путин). Лицом глобализма и его сущностью сегодня стал терроризм, как закономерность зрелого империализма.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели