/Поглед.инфо/ В предпоследната вечер на годишния Световен икономически форум в Давос, в ритуал се превърна поканата на „звездния” инвеститор Джордж Сорос за вечеря в хотел "Айфелоу", на която той демонстрира своята политическа и икономическа власт.

Обикновено, обект на неговите нападки са предимно автократи и популистки политици – от Владимир Путин до Доналд Тръмп. Тази година обаче милиардерът избра нов враг: големите американски технологични компании като Google и Facebook. Според Сорос, те представляват нова опасност за демокрацията и в речта си той нахвърли мрачен сценарий за тоталитарния контрол от страна на тези компании. „В началото те изглеждаха иновативни и осигуряващи свобода, но много скоро се превърнаха в мощни монополи, препятстващи иновациите, добави Сорос. Социалните мрежи лъжат своите ползуватели, манипулират вниманието им.”

Най-мрачният сценарий на бъдещето, според Сорос, е съюзът между авторитарните държави и големите цифрови монополи. Този съюз ще обедини новите системи за мониторинг в частната икономика със създадената вече система за държавен надзор. "Това може да доведе до създаването на мрежа от тоталитарен контрол, която дори Олдъс Хъксли и Джордж Оруел не биха могли да си представят".

(рус.ез.)

«Этого не мог бы представить себе даже Джордж Оруэлл»

В Давосе это уже стало ритуалом: в предпоследний вечер ежегодного Всемирного экономического форума звездный инвестор Джордж Сорос приглашает на ужин в отеле «Seehof», чтобы продемонстрировать свою политическую и экономическую власть. Обычно при этом доставалось прежде всего автократам и популистским политикам - от Владимира Путина до Дональда Трампа. Однако в этот вечер в четверг миллиардер избрал нового противника: крупные американские технологические концерны, такие как Google и Facebook.

«Социальные сети обманывают своих пользователей, манипулируя их вниманием и направляя его на свои собственные экономические интересы», — сказал 87-летний инвестор в Давосе. По его словам, в начальный период такие фирмы как Google и Facebook выглядели инновативными и предоставляющими свободу. Однако с тех пор как эти концерны стали мощными монополиями, они скорее препятствуют инновациям.

Этот филантроп добавил еще более сильное обвинение: социальные СМИ, по его словам, оказывают влияние на то, как люди думают и ведут себя, не давая себе в этом отчет. «Это имеет далеко идущие негативные последствия для функционирования демократий, но прежде всего для безупречности выборов», — сказал Сорос, который борется со своим фондом Оpen Society Foundations за защиту свободного правопорядка во всем мире.

Facebook все чаще подвергался критике за последние годы из-за распространения дезинформации. Так, например, Россию обвиняли в том, что она оказала влияние на президентские выборы в США в 2016 году путем целенаправленного распространения «фейковых новостей» по интернету. Эта американская фирма несколько месяцев назад признала, что во время предвыборной борьбы 126 миллионов американцев получили около 80 000 подозрительных сообщений.

Также и в Давосе эти американские технологические концерны стали подвергаться значительной большей критике, чем в предыдущие годы. Так, английский премьер-министр Тереза Мэй использовала в четверг свое выступление в Graubündner Berge не для того, например, чтобы изложить последствия выхода Великобритании из Европейского союза. Вместо этого она, в частности, нападала на соцсети. Происходит большая потеря доверия, сокрушалась она. Концерны должны, по ее мнению, делать все для того, чтобы вновь гарантировать безопасность своих клиентов.

Сорос сравнил соцсети с казино, которые сознательно делают зависимыми от них своих игроков. Это особенно вредно для молодежи, считает он. «Нечто очень вредное и, возможно, необратимое происходит с человеческим мышлением в наш цифровой век», — сказал инвестор. Речь, по его словам, идет не только об отвлечении внимания и зависимости. «Социальные СМИ заставляют людей отказаться от своей независимости. Сила, формирующая мышление людей, все больше находится к руках нескольких фирм».

Людям, живущим в цифровую эпоху, угрожает опасность потерять свою духовную свободу, и поэтому ими можно легко манипулировать, сказал Сорос, чтобы после этого нарисовать еще более мрачный сценарий будущего: альянс между авторитарными государствами и крупными дигитальными монополиями. Этот альянс объединит новые системы наблюдения частной экономики с уже созданной государственной системой наблюдения. «Это может привести к созданию сети тоталитарного контроля, которую не могли бы себе представить в этой форме даже Олдос Хаксли и Джордж Оруэлл».

Однако Сорос предсказал техноконцернам тяжелые времена. Это лишь вопрос времени, когда закончится их главенство, считает он. «Давос — хорошее место для того, чтобы провозгласить, что их дни сочтены». В будущем они переживут, по его словам, тяжелые времена из-за сочетания регулирования, высоких налогов и действий комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margarethe Vestager). Вестагер называли в американских СМИ «женщиной, которую боится Силиконовая долина», с тех пор как она выступила, в частности, с требованием миллиардного штрафа от Google из-за нарушения правовых норм конкуренции.

Сам Сорос долгое время был крупным акционером технологических концернов. Фонд Сороса Fund Management инвестировал в последнее время и в акции Facebook.

Сорос постоянно обращал на себя внимание своими яркими высказываниями и необычными взглядами. Родившийся в Венгрии и попавший в немилость у тамошнего популистского правителя Виктора Орбана, этот борец за либеральный мир стал знаменитым в результате своих успешных спекуляций против британского фунта в 1990-е годы.

Однако его последние предсказания были не столь успешными. Инвестор, считающийся также предсказателем на финансовых рынках, сразу после победы на выборах Дональда Трампа инвестировал много денег в надежде на резкий рост акций на бирже и потерял их. Год тому назад он предсказал в Давосе скорый конец поддерживаемого Трампом биржевого бума. С тех пор индекс американских акций рос от одного рекордного уровня к другому.

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