/Поглед.инфо/ Източна Европа се обръща към Москва. Чешкият президент Земан отива в Русия, за да постави под съмнение антируските санкции, да се надсмее над Запада и да му изплези език. Земан и Путин са от едната страна на барикадата, играят по собствените си правила, считат демократите за слабаци, които нямат шанс за победа.

Заради агресията на Путин срещу Украйна, Русия изпадна в международна изолация и са й наложени санкции от Запада; в същото време чешкият президент бърза за Москва, придружен от представители на 150 компании, които трябва да подпишат договори с руските си колеги за няколко милиарда долара. Чешката република е член на Европейския съюз; въпреки това чехите искат да се възползват от ситуацията, в която западните им конкуренти спазват санкциите и се срамуват да нарушат правилата на търговия с агресора. А Земан не се срамува и показва на Запада повдигнатия си среден пръст...

(рус.ез.)

Корона святого Вацлава — для Путина

Восточная Европа разворачивается к Москве

С Земаном мы движемся на восток

Сегодня президент Земан улетает в Россию, чтобы там поставить под сомнение антироссийские санкции, то есть посмеяться над Западом и показать ему язык. В то время, когда Владимир Путин из-за своей агрессии против Украины вверг Россию в международную изоляцию и навлек на нее западные санкции, чешский президент спешит в Москву в сопровождении представителей 150 компаний, которые за время визита должны подписать контракты со своими российскими коллегами на несколько миллиардов долларов. Чехия — член Евросоюза, но, тем не менее, чехи хотят воспользоваться представившимся шансом в условиях, когда их западные конкуренты соблюдают санкции и стыдятся нарушать правила торговли с агрессором. А Земану не стыдно, и он показывает Западу поднятый вверх средний палец. Земан позволяет России открыто покупать себе влияние и укреплять свои позиции в чешском бизнесе. Президент ЧР открывает путь во внутреннюю политику Чехии и Европы.

Почему президент Милош Земан идет на нечто столь непонятное и безответственное? Причин может быть много.

В тупике Ле Пен: Крым — «за тридцать серебряников»?

Если Милош Земан хочет остаться в президентском кресле и поддержать симпатию избирателей к себе, ему нужны деньги. Незадолго до французских президентских выборов лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен тоже встретилась в Кремле с Владимиром Путиным. Не будем забывать, почему в ноябре 2014 года «Национальный фронт» получил от Первого чешско-российского банка кредит в размере девяти миллионов евро. Это было вознаграждение за то, что Ле Пен во всеуслышание поддержала аннексию Крыма. Милош Земан, как и Марин Ле Пен, идентифицирует себя с путинскими антилиберальными ценностями, поддерживает действия Путина в Крыму и на Восточной Украине, критикует западные санкции против России. Земана и Ле Пен объединяет желание получить деньги из России.

Земан пытается вернуть Владимира Путина на европейскую арену, хотя и понимает, что Россия оказывает разлагающее влияние на западные порядки. Во имя собственного успеха и властного влияния Милош Земан готов пожертвовать кем и чем угодно.

Чешский лев в объятиях русского медведя

В октябре президент Милош Земан выступил в Совете Европы в Страсбурге, заявив, что европейские санкции против России бессмысленны. Там Земан отстаивал интересы не собственной страны, а России, ведь Чехия больше всего торгует с немцами и другими соседями по Евросоюзу, а не с Россией, которая для Чехии является маргинальным партнером.

Земан очень вольно процитировал бывшего президента Германии Гаука, который якобы заявил, что если мы попытаемся отобрать у России Крым и вернуть его обратно Украине, то в Европе начнется война. «Вы хотите пойти на такой риск?» — спросил Земан почти с угрозой. Он обращался к своим потенциальным избирателям в Чехии, а не к миру.

Избиратели Земана имеют очень смутные представления о Крыме, который находится где-то «очень далеко», но восприимчивы к обещаниям сотрудничать с кем угодно, включая Россию, в борьбе с терроризмом. Для избирателей Милоша Земана российско-украинский военный конфликт не означает защиту европейских ценностей. В их глазах он грозит Европе войной. «Лучше будем дружить с Россией, только чтобы все было спокойно. Земан с Путиным как-нибудь договорится…» — собственное разочарование от эпохи после бархатной революции избиратели Земана проецируют на события на Украине и трансформируют в неприятие Запада, капитализма и в ностальгическую симпатию к России. Русский язык — снова в моде.

Государство — это я!

Президент улетает в Россию в понедельник в 15 часов, в день проведения учредительного собрания новой Палаты депутатов. Тем самым Земан дает понять, что тон в чешской политике и СМИ задает не парламент, а президент, что именно он остается главной фигурой мирового масштаба в чешской политике. Земан заставит нашу республику обсуждать, прежде всего, его официальную встречу с российским президентом (первую за последние восемь лет), а не никчемный труд в парламенте. Так же, как сегодня Путин может заявить: «Россия — это я!» — Земан напоминает своими действиями о том, что Чехия и Земан — одно целое.

На самом деле Земана не беспокоят ни интересы чешских избирателей, ни парламент, ни даже Крым, не говоря уже о будущем Европы. Земану важно только переизбраться на пост президента, даже если ради этого придется принести чешского льва в жертву русскому медведю.

Рыбак рыбака видит издалека

Милош Земан любит Владимира Путина и в отличие от многих западных либералов воспринимает его всерьез. Земан болеет за Путина, восхищается его авторитарными методами правления, заискивает перед ним и даже опережает его, анонсируя российские планы (речь, например, о федерализации, то есть лишении Украины суверенитета, или о финансовой компенсации за Крым). Земан ведет себя, как вассал России, а Путин за это его поддерживает.

У Земана с Путиным много общего. Оба они напрасно пытались добиться успеха на Западе и сесть за один стол с американским президентом. В действиях Запада они оба зачастую видели пренебрежение, предательство и унижение.

И Земан, и Путин жаждут мести и научились не доверять остальным. Оба они смотрят на мир как на соревновательную площадку, как на пространство для невероятных заговоров и циничных игр, где можно победить с помощью макиавеллистских ловушек, коварного обмана, тайных операций и дезинформационных кампаний.

Земан и Путин борются по одну сторону баррикады против ценностей либеральной демократии за право сильного напасть на слабого и безнаказанно нарушать законы. Оба они решили играть по собственным правилам, относиться к демократам как к слабакам, которые не способны добиться своего. Оба президента наслаждаются тем, что они выше закона. Также им свойственно общее желание — «ликвидировать» неугодных журналистов.

Обиженные дети Европы

Чешская Республика долгое время считалась новым форпостом демократии и мостом между Восточной Европой и Западом. После пророссийских шагов президента Земана и победы олигарха Андрея Бабиша на парламентских выборах этот мост рушится.

Теперь Вышеградская четверка (Чешская Республика, Польша, Венгрия и Словакия), эти обиженные дети Европы, добиваются более глубокой интеграции Европы. На горизонте маячит раскол между старыми и новыми членами ЕС. Земан, будучи главой Чешской Республики, помогает Путину подрывать единство Европейского Союза и НАТО и делает все для того, чтобы Запад бросил Чешскую Республику на произвол судьбы.

Политика говорит речью символов. Милош Земан символически преподносит Владимиру Путину корону святого Вацлава на золотом блюде. В Государственном историческом музее на Красной площади будут выставляться ценности из Пражского града, в том числе копия чешских коронационных драгоценностей. Мистический окрас выставки усиливает произведение Ивана Айвазовского «Восход солнца в Крыму», датированное 1873 годом. Ex oriente lux («С Востока свет»). Земан опьянен тусклым блеском бывшей тоталитарной сверхдержавы и уже видит себя, вписанным в учебники истории как любимый лидер восторженной толпы, который резко изменил ход чешской и европейской истории. Тоталитаризм в Чехии не истреблен до конца. Наши политики обильно поливают его глубоко пущенные корни, скрытые во тьме.

Одна паранойя на всех: общий враг делает друзьями

Популисты типа Земана и экстремисты пошиба Окамуры побеждают на выборах благодаря эмоциям — страху и ненависти. То же помогает Путину и Трампу. Следуя русскому лозунгу «Во всем виноваты иностранцы», Земан и другие чешские авторитарные популисты используют в своих интересах страх, который вызывают мигранты и теории о заокеанских заговорах. Эти люди помогают себе ложью, полуправдой и апеллируют к самым агрессивным инстинктам и ксенофобским архетипам.

Россия им в этом активно помогает. Поддержка правого экстремизма в Европе и массированная дезинформационная кампания, которая ставит под сомнение работу авторитетных СМИ, настраивает местное население, прежде всего, против мигрантов и других «чужеродцев», является эффективным российским оружием, используемым для разложения внутренней солидарности и социального консенсуса западных государств, для распространения страха и массового фанатизма. Обратите внимание, что и Земан, и Окамура симпатизируют России и используют в своей пропаганде путинскую параноидную схему врага, разжигают холодную гражданскую войну между «нашими» и «не нашими» или теми, кто «наших» поддерживает, и теми, кто против них. Помимо пришлых мигрантов, у нас есть и собственные «не наши». К ним причисляют всех: от умственно неполноценных и так называемых «трудно адаптируемых» до пражан, политиков, журналистов и представителей любого другого меньшинства, которые в сумме представляют собой неугодное большинство…

Политики, которые действуют на руку России, заговорщически намекают, что «не наши» со всего мира даже объединились в заговор против чешских «наших». Заговором руководят разные неправительственные организации, правдолюбцы, «пражский кабачок», Брюссель или США и так далее. По мнению Земана и Окамуры, против «не наших» нужно бороться, и Россия должна стать помощником в борьбе с Западом.

Демократия не нечто само собой разумеющееся

Демократия никому не гарантирована, и, как мы можем убедиться, даже конституцию можно обходить при желании власть предержащих. Самые опасные экстремисты — не на улице, а на Пражском граде, в парламенте и правительственных кулуарах, где у них иммунитет, и в их власти изменить ориентацию целой страны.

Если к власти придут сторонники Окамуры и коммунисты, то есть экстремисты фашистского и большевистского толка, поддержав меньшинство в правительстве Бабиша с согласия «Партии пиратов» и с благословления Земана, то мы окажемся на другой половине Земли, где никто ни в чем не уверен. Наши права и свободы продолжат урезать, политическую оппозицию — притеснять, а СМИ — разрушать. Все это будет на руку, прежде всего, путинской России и поставит под угрозу ценности Европы и безопасность Чешской Республики.

Что Земан может продать Путину?

Россия хочет дестабилизировать европейскую политику, повлиять на политические события в европейских государствах, разложить изнутри, контролировать разными методами и, наконец, вывести из европейского сообщества бывшие советские сателлиты, включая Чехию. Также Россия способна пошатнуть либеральный демократический порядок, тем самым расширив свое неоимперское влияние на мировой арене, и организовать «новую Ялту», чтобы заново поделить мир.

Земан делает все, чтобы Чехия оказалась в сфере российского влияния, сместившись с запада на восток. И от каждого из нас зависит, получится это у Земана или нет.

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