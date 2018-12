/Поглед.инфо/ Инициативата на Тереза Мей за отлагане за неопределен период гласуването на парламента по сделката за Брекзит предизвика истинска буря в страната. Министър председателят беше осмян в Камарата на представителите, критиката й се появи отвсякъде, а пред нея има заплаха от вот на недоверие, съобщава CNN. Както подчертава кореспондентът на канала, Мей се отправи на турне в Европа, където ще се срещне с лидери на ЕС, но значението на това посещение не е напълно ясно - в края на краищата Европейският съюз вече ясно заяви, че няма да преразгледа условията на сделката с Лондон.

Откакто жителите на Великобритания гласуваха за отделяне от Европейския съюз, изтекоха 900 дни, но изглежда, че никой в страната няма представа как ще изглежда този процес. Междувременно крайният срок за Брекзит ще дойде след малко повече от 100 дни.

Премиерът Тереза Май в последния момент отложи гласуването в Парламента по отношение на сделката, която тя е изготвила при напускането на ЕС, защото това споразумение го очакваше смазващо поражение. Действията на Мей предизвикаха много въпроси, така че във вторник в парламента ще се проведе спешна среща.

Сега г-жа Май планира да се срещне с представители на ЕС, да си осигури гаранциите им и да демонстрира тези гаранции на Парламента. Твърдението на министър председателя, че в нейното съглашение има само един сериозен препъни камък, парламентаристите посрещнаха със смях и язвителни коментари.

ТЕРЕЗА МЕЙ, премиер министър на Великобритания: Ясно е, че по времето, когато мнозина подкрепят основните точки от тази сделка, една тема ... една тема, Северна Ирландия, както и преди, повсеместно предизвиква сериозна загриженост. Затова ако следвахме планирания график и гласувахме утре, по-голямата част от мнозинството не би подкрепила сделката. По тази причина ще отложим насроченото за утре гласуване, за да не допуснем по-нататъшен разкол в камарата.

И с нас на пряката ни линия на живо от Лондон рано сутринта е Ана Стюърт. Радваме се да ви видим. Колко е часът при вас? 5 и нещо? 06:01? О, колко рано. Е, приятно ни е да ви видим.

Създава се усещането, че Обединеното кралство е автомобил, носещ се по магистралата, и в същото време всички хора вътре са малко пияни, а може би малко не на себе си, те от време на време се хващат за волана, и ето остават само 30 метра, а никой няма представа какво ще се случи по-нататък.

АНА СТЮЪРТ кореспондент на CNN: Всичко е така, Джон. Сега се опитвам да разбера ... Спах всичко на всичко 4 часа и сега се опитвам да наваксам всичко, което се е случило от момента, в който си легнах. Някакъв кошмар. Резонансът на случилото се вчера е просто огромен. Много хора са бесни. Както казахте, много хора се смеят. Струва ми се, че това настроение е по-вероятно - смях през сълзи.

Като цяло всичко се превръща в истинска катастрофа. Днес наблюдаваме, че в собствената партия на Мей всички са възмутени от действията й и това е още по-силно ги кара да се замислят за това, че пред министър председателя е надвиснала заплахата от оставка.

И накрая, вестниците излязоха и аз ще ви покажа какви са заглавията на първа страница днес. "Мей избяга изплашена", пише The Daily Mirror. "Мей хвърля заровете за последен път", съобщава The Daily Mail. А The Telegraph публикува статия под заглавие "Лейди все пак се обръщат с гръб" - това е, разбира се, позоваване на думите на Тачър ("Лейди не се обръщат с гръб" е прочутата фраза на британския премиер Маргарет Тачър от нейната реч, насочена към противниците на нейните икономически реформи от редиците на собствената й Консервативна партия - InoTV).

Като цяло гневът тук е свръх. И лидерът на Шотландската национална партия Никола Стърджън заяви вчера на Twitter, че би искала вота на доверие да доведе до цялото национално правителство, като призова ръководителя на лейбъристите Джеръми Корбин да я подкрепи по този въпрос. Самият Корбин дава на Май малко повече време, но по неговите собствени думи, снощи е подал молба за извънредно заседание и е получил положителен отговор.

Впрочем, първото нещо, което ще направят днес в парламента е да проведат заседание по друг въпрос, а именно за това, че Мей отложи гласуването на Брекзит и какво ще се случи по-нататък.

Както току-що чухме, Tереза Мей заяви, че единствената пречка в сделката за Брекзит е презираното от всички гранично споразумение между Република Ирландия и Северна Ирландия. Проблемът е, разбира се, много сериозен, но има около десет хиляди други проблеми!

АНА СТЮЪРТ: Да, има невероятно много проблеми. Разбира се, въпросът за ирландската граница наистина е заседнал на гърлото на всички и това наистина е ужасно препятствие.

Но има момент, който не мога да разбера. Мей се отправи на политическо турне из Европа, където ще се срещне с различни лидери на ЕС; тя ще започне със среща с министър-председателя на Холандия Марк Рюте в Хага, след това ще отиде в Берлин, където ще проведе разговори с Ангела Меркел. Но позволете ми да ви цитирам какво каза вчера председателят на Европейския съвет (Доналд Туск - InoTV): "Няма да преразглеждам условията на сделката, включително по отношение на въпроса за границата с Ирландия". Това означава, че няма да се получи промяна на условията. И какво тогава се опитва да направи Мей?

Според някои данни тя ще се опита да получи от ЕС правно обвързващи гаранции, че блокът ще направи всичко възможно, ирландската граница да не остане в сегашното си състояние завинаги. Но според думите на чиновниците от ЕС самото съглашение за излизането на страната от самия блок няма да бъде обсъдено отново – нещо повече, самата Мей вече дълго време говори, че промяна на условията е невъзможна. Ето защо възниква въпросът - какво ще получим в резултат от всичко това? Няма ли да останем в същото състояние, в което сме сега, няколко седмици или дори месеци?

Да, ще има церемонии за замазване на очите и вероятно някои козметични промени, но не може да се очаква нищо сериозно - условията на сделката няма да се променят и това няма да устрои парламента. Като цяло, както вече казахте, какъв е смисълът във всичко това? Благодаря ви, Ана.

Превод: М.Желязкова

