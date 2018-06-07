/Поглед.инфо/ Новият американски посланик в Германия обяви намерението си да укрепва позицията на консерваторите в цяла Европа, като по този начин провокира негодуванието на германските политици, съобщава на своя уебсайт телеканала N-TV. Левицата в Германия и бившият лидер на ГСДП Мартин Шулц смятат, че поведението на новия американски посланик Ричард Гренъл е безпрецедентно за дипломат, той трябва незабавно да бъде отстранен от длъжност и експулсиран от страната.

Според Шулц, вместо да демонстрира неутрално отношение към политическите тенденции в страната, в която е акредитиран, посланикът на САЩ действа като представител на политическото движение. Първо нещо, което Гренъл призова в интервю, е за укрепване на консервативните и популистки сили в Европа, а след това провокира вмешателство на международно ниво, като покани австрийския канцлер Себастиан Курц на обяд на 13 юни, информира телеканалът.

Лидерът на фракцията на „Левицата” в Бундестага Сара Вагенкнехт, поиска Гринъл да бъде незабавно отзован от страната. "Всеки, който, подобно на американския посланик Ричард Гренъл, счита, че може по господарски начин да решава кой да управлява в Европа, не може да остане в Германия като дипломат”, заяви тя.

(рус.ез.)

N-TV: немецкие политики требуют выслать из Германии нового посла США

Новый американский посол в Германии заявил о стремлении укрепить позиции консерваторов по всей Европе, вызвав тем самым негодование немецких политиков, сообщается на сайте телеканала N-TV. Левые Германии и экс-глава СДПГ Мартин Шульц считают, что поведение Ричарда Гренелла беспрецедентно для дипломата и он должен быть незамедлительно отстранён от должности и выслан из страны.

Бывший глава СДПГ Мартин Шульц считает нового посла США в Германии Ричарда Гренелла невыносимым и рассчитывает на его скорое смещение с этого поста, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

«То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», — подчеркнул Шульц. По его словам, вместо того чтобы проявлять нейтральное отношение к стране, в которой находится, посол США действует как представитель политического движения. Сначала Гренелл в интервью призвал к укреплению консервативных и популистских сил в Европе, потом он спровоцировал замешательство на международном уровне, пригласив австрийского канцлера Себастьяна Курца на обед 13 июня, сообщается в статье.

«Я надеюсь, что визит Курца повлечёт за собой сокращённое пребывание господина Гренелла в Германии в качестве посла», — заявил Мартин Шульц. Как отмечает N-TV, канцлер Австрии известен как критик политики Ангелы Меркель по беженцам и без её участия предпринимал инициативы по закрытию балканского маршрута.

Между тем представитель США Ричард Гренелл назвал Курца «рок-звездой» европейской политики. Ранее Гренелл встречался с другим критиком политики Меркель, Йенсом Шпаном. Сама Ангела Меркель не пожелала давать комментариев по поводу Гренелла. На встрече с израильским премьер-министром Нетаньяху она лишь сообщила, что с представителем США будут проводить беседы во внешнеполитическом ведомстве Германии. Гренелла попросили упорядочить свои высказывания в среду, когда состоится его первое в должности посла посещение немецкого Министерства иностранных дел, сообщается на сайте немецкого телеканала.

Особое недовольство немецкого правительства вызвало интервью, которое Ричард Гренелл дал консервативной платформе Breitbart London. По словам американского представителя, избрание Дональда Трампа дало людям возможность заявить, что они попросту не допустят, чтобы политические круги в Европе ещё до выборов решали, кто на них победит и кто может выставлять свою кандидатуру. Он также подчеркнул, что хочет укрепить позиции «других консерваторов по всей Европе».

Лидер фракции левых Сара Вагенкнехт потребовала немедленно выслать Гренелла из страны. «Тот, кто, как американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат», — считает Вагенкнехт. По её мнению, если немецкое правительство серьёзно относится к демократическому суверенитету своей страны, оно должно не приглашать Гренелла на беседы за чашечкой кофе, а незамедлительно выслать его из Германии.

Экс-кандидат СДПГ на пост канцлера и бывший председатель Европарламента Мартин Шульц назвал запланированную встречу в МИД и высказывания Гренелла «чудовищным процессом», продолжает немецкий телеканал. Если бы немецкий посол в Вашингтоне заявил, что он находится там, чтобы укрепить позиции демократов, его бы тотчас вышвырнули из США, убеждён Шульц.

Как напоминает издание, после формирования большой коалиции в немецком правительстве Шульц должен был занять пост министра иностранных дел Германии, однако отказался от должности из-за внутреннего сопротивления. Вместо него МИД возглавил Хайко Маас, и сейчас все в Германии с интересом ожидают, как он поведёт себя в этой непростой ситуации.

Австрийская сторона обратила внимание на то, что Гренелл — один из ближайших сторонников Трампа, а в такие времена, как сейчас, необходимо поддерживать контакт с доверенными лицами президента США. Прежде всего это касается вопросов торговой политики и трансатлантических отношений. Как сообщает N-TV, Себастьян Курц встретится также с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером и другими представителями немецкой политики, а пресс-секретарь австрийского правительства напомнил, что и премьер-министр Израиля во время своего визита в Берлин тоже встречался с американским послом Гренеллом.

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