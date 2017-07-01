/Поглед.инфо/ Приетият от американския Сенат закон за продължаване на санкциите срещу Русия предизвиква негативни реакции в Европа. Лидерите на ЕС в Германия, Австрия и други страни реагират на новия законопроект с ирония. Щефен Зайберт, прес-секретар на германския канцлер Ангела Меркел, характеризира решението на Сената на САЩ като "меко казано, странно", в духа на изразеното вече мнение на министъра на външните работи Зигмар Габриел.

Налице са три причини за недоволството на Европа: първо, вместо сътрудничество, САЩ прибягват към едностранни действия; второ, европейският бизнес се безпокои от последиците от санкциите; трето, налице са разногласия със САЩ относно бъдещето на енергийната сигурност на Европа.

(рус.ез.)

Сенат хочет ввести новые жесткие санкции против России, но главные американские союзники возмущаются. И вот почему

Санкции: кто кого

На позапрошлой неделе сенат 97 голосами против двух проголосовал за продление антироссийских санкций. Это было весьма примечательное проявление межпартийного единства (и обеспокоенности) по вопросу российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Палата представителей решила передать этот законопроект в комитет по иностранным делам — якобы по процедурным, а не по политическим причинам. Таким образом, закон временно подвис. Но зарубежные союзники в Европе очень остро отреагировали на этот законопроект, поскольку он негативно отразится на европейских компаниях из энергетического и прочих секторов.

В чем суть законопроекта?

Он добавляет новые меры к санкциям, введенным Соединенными Штатами в 2014 году при поддержке европейцев после российской аннексии Крыма и из-за действий России на востоке Украины. Лидеры Евросоюза в Германии, Австрии и других странах отнеслись к новому законопроекту с издевкой. Пресс-секретарь немецкого канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвал решение сената «мягко говоря, странным», вторя мнению, выраженному министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем.

Почему Европа так недовольна?

Есть три причины, по которым Европа относится к сенатскому законопроекту с большим скепсисом. Это недовольство тем, что США вместо сотрудничества прибегают к односторонним действиям; это обеспокоенность последствиями санкций для европейских компаний; и это разногласия в вопросе о будущем европейской энергетической безопасности.

Европейцы боятся, что Америка исключит их из процесса принятия решений

Санкции действуют против России с 2014 года. Они были вызваны российской аннексией Крыма и действиями Москвы на востоке Украины, но не ее вмешательством в зарубежные выборы, от которого европейцы тоже пострадали. Вопрос о санкциях был решен совместно и единодушно Америкой и Европой. Как отмечали канцлер Австрии Кристиан Керн и министр иностранных дел Германии Габриэль, с момента введения санкций существует трансатлантический консенсус о их необходимости. Надо сказать, что Евросоюз на прошлой неделе и сам проголосовал за продление своих санкций против России. Европа как бы решила подчеркнуть, что выступая против введения новых санкций, она не собирается смягчать свою позицию в отношении Москвы.

Но когда сенат принимал закон о продлении санкций, он изменил обоснование, принизив значение Украины и подчеркнув российское вмешательство в американские выборы. Это значит, что первоначальная цель санкций — наказать Россию за вторжение на Украину и за дестабилизацию этой страны — отошла на второй план. Таким образом, из-за нового законопроекта будет гораздо труднее сохранять давление на Москву, добиваясь от нее выполнения мирного соглашения. Кроме того, это нанесет ущерб делу мира в целом.

Решение американских законодателей наказать Россию в одностороннем порядке может иметь негативные последствия. Они совершенно правильно беспокоятся по поводу российских мер, которые нацелены на подрыв отношений между США и их атлантическими союзниками. Но не исключено, что американские действия только усугубят ситуацию, вызвав новые разногласия между Америкой и Европой.

Соединенные Штаты угрожают наказать европейские компании без согласия Европы

Европейцам тоже не по душе сенатский законопроект, потому что из-за него европейским компаниям будет сложнее заниматься бизнесом с Россией. Он будет действовать экстерриториально, налагая ограничения на иностранные фирмы и в то же время помогая американским экспортерам энергоресурсов.

Этот законопроект направлен против компаний, которые поддерживают «российские экспортные трубопроводы». Он может создать проблемы таким корпорациям как Shell, Engie и OMV, которые выступают за московский план строительства трубопровода «Северный поток 2». По этому трубопроводу российский газ будет подаваться в Европу. Вашингтон уже давно тревожит то обстоятельство, что из-за этого трубопровода возрастет зависимость ЕС от российских поставок энергоресурсов. Эту обеспокоенность разделяют и некоторые страны Евросоюза. Однако европейцы считают, что это их дело, а ни в коем случае не Вашингтона.

Законопроект сената вполне открыто признает приоритетность американского энергетического экспорта. Сенат отмечает, что это создаст новые рабочие места в США и усилит американскую внешнюю политику. Европейских лидеров устраивает то, что Соединенные Штаты расширяют экспортные мощности сжиженного природного газа, но они недовольны тем, что это происходит под прикрытием санкционного режима.

Между США и Европой существуют глубокие разногласия по вопросу европейской энергобезопасности

Поскольку американцы обеспокоены зависимостью европейцев от российского газа, они считают, что главное достоинство новых санкций состоит в разрушении газового сотрудничества между ЕС и Россией.

Естественно, европейцы с этим не согласны. Они не соглашаются с этим с тех пор, как Советский Союз во второй половине двадцатого века начал поставлять газ в Западную Европу. Там, где США усматривают российскую угрозу, Европа видит дешевые и надежные поставки энергоресурсов. Европа совершенно правильно полагает, что Россия зависит от нее как от потребителя гораздо больше, чем она зависит от России как от поставщика. Москва поставляет газ и в другие страны, такие как Китай, но по более низким ценам. Именно европейский рынок держит на плаву российскую газовую отрасль.

Американцы понимают это превратно. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Джон Хувен (John Hoeven) написали в 2014 году статью в Wall Street Journal, в которой призвали Соединенные Штаты воспользоваться своим потенциалом СПГ, чтобы «освободить наших союзников от российской газовой удавки, затянутой на горле европейского рынка». Проблема в том, что европейцы не очень-то хотят такого освобождения. Российский газ намного дешевле американского СПГ, и цена на него может еще больше понизиться, чтобы ослабить позиции США в случае их прихода на европейский рынок. Поставщики американского сжиженного природного газа во главу угла ставят прибыль, а не стратегические преимущества Америки, и им наверняка хочется сотрудничать с более доходными рынками, чем европейский, скажем, с Японией. И наконец, российские газовые поставки надежнее американских, потому что они осуществляются на основе предсказуемых долгосрочных контрактов, в то время как добыча в США то увеличивается, то сокращается в зависимости от удешевления и удорожания работ по извлечению нетрадиционных углеводородов. Пока американские экспортеры не начнут поставлять газ дешевле, чем русские, и пока они не догонят Россию по надежности поставок, их углеводороды вряд ли будут оказывать большое воздействие на рынки Евросоюза.

В результате американские политические руководители не понимают, что на самом деле важно для европейских энергетических рынков. Скорее всего, они будут и дальше вызывать изумление и испуг в Брюсселе своими новыми санкциями. Если Россия на самом деле хочет ухудшения европейско-американских отношений, ей надо просто отойти в сторону и ничего не делать.

Люк Мэкл — выпускник Дэвисовского центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете.

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