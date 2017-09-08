/Поглед.инфо/ Мартин Неедли е най-важният съветник на президента Милош Земан, но какво в момента прави, все още е неизвестно. Списанието Respekt успя да разбере, че наскоро той е взел участие във важна среща с ръководството на руската компания "Росатом". Самият Неедли е потвърдил пред списанието, че лично е натоварен от президента Земан да посредничи пред руския президент Путин чешки фирми да участват с поръчки в съоръжения, които "Росатом" строи или ще строи.

На срещата е било обърнато внимание на чешкото искане за дострояването на АЕЦ "Темелин", въпрос, който според чехите има важно геополитическо значение.

(рус.ез.)

Чем советник Земана Неедлы занимался в Москве

Он является самым важным советником президента Милоша Земана, и по-прежнему неизвестно, чем он занимается. Журнал Respekt попытался узнать, в чем, собственно, заключается роль Мартина Неедлы в Пражском граде. Так выяснилось, что недавно он принял участие в важной встрече с новым руководством российской компании «Росатом». Предварительная договоренность о встрече была достигнута во время беседы президента Земана с Владимиром Путиным в Пекине. «Господин президент Земан попросил господина президента Путина, чтобы я выступил в роли посредника», — подтвердил информацию журналу Respekt сам Неедлы.

На переговорах, которые вскоре состоялись в Москве, Неедлы добивался, чтобы чешские компании получили от Росатома небольшие заказы на тех объектах, которые атомный гигант уже возводит или только собирается строить. Прежде всего, речь о Венгрии. Неедлы утверждает, что переговоры закончились положительно. Росатом якобы уже начал обсуждение контрактов с чешскими фирмами. Вопрос в том, что за них потребует российская сторона. В будущем в центре внимания будет достройка АЭС «Темелин», поэтому дело имеет и важный геополитический аспект.

Участие Неедлы во встрече с Росатомом интересно еще и потому, что вообще Неедлы не возглавляет внешнеполитический отдел администрации президента. Но в отличие от сотрудников отдела у Неедлы налажены хорошие связи в России, поэтому на подобные переговоры ездит именно он.

Неедлы, несомненно, является одним из наиболее влиятельных людей в Чехии. Именно он, успешно найдя спонсоров, помог Милошу Земану стать президентом и за это получил место советника по энергетике. Таким образом, из торговца автомобилями Неедлы за 20 лет превратился в главного для главы государства человека.

Место рядового советника по энергетике, которое Неедлы выбрал сам, также является стратегической должностью в администрации. Благодаря своему статусу Неедлы может оставаться в тени: на него не возложены никакие церемониальные обязанности, а чтобы занять эту должность, то, по закону, особая проверка не нужна. Кроме того, Неедлы не получает зарплату. Все это делает из него по сути невидимого человека. А ведь на своем посту он занимается важнейшей областью, которая охватывает буквально все: от внешней политики до безопасности и финансов.

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