/Поглед.инфо/ Появата на сериозен конкурент на Ангела Меркел за канцлерския пост принуди глобалните инвеститори да разглеждат и възможността от неочакван резултат от вота. Мартин Шулц все още е по-назад, но допитванията сочат, че преимуществото на Меркел всеки ден се стопява.

Шулц обещава да въведе по-справедливо данъчно законодателство, повишаване на заплатите, подобряване системата на образование, и преодоляване на «дълбоките противоречия», които доведоха до ръст на популизма. Финансовите пазари виждат в това намек за отслабване на бюджетните ограничения. Един от уроците, които инвеститорите научиха през 2016 г. е, че политическата нестабилност след победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ и решението на Великобритания да излезе от ЕС, не доведе до срив на пазарите. Това се дължи отчасти на стимулиращия ръст на бюджетната политика и отказ от прекомерната зависимост от монетаристка политика, която достигна предела на своите възможности. При 34 % за консерваторите на Меркел и 28 % за СДПГ, това показва, че Шулц трябва да търси подкрепата на две от по-малките партии – зелените и левите. Перспективата от ляв алианс, макар и твърде далечна, вече тревожи консерваторите... (рус.ез.)

Европа без Меркель?

Инвесторы размышляют над новым сюрпризом.

Наличие серьезного конкурента у канцлера Германии Ангелы Меркель на предстоящих выборах заставляет глобальных инвесторов рассматривать возможность неожиданного исхода голосования, чреватого исчезновением одной из главных политических констант, сохранявшейся в годы турбулентности в еврозоне, но также сулящего конец режиму жесткой экономии в Европе.

Выдвижение Мартина Шульца Социал-демократической партией Германии (СДПГ) кандидатом на сентябрьских выборах усилило накал борьбы, а однопартийцы левоцентриста лелеют надежды на смещение действующего канцлера.

Шульц пока отстает от Меркель, но опросы указывают, что преимущество канцлера с каждым днем сокращается. Одно из исследований, обнародованное в четверг, указало на разрыв лишь в шесть процентных пунктов между Христианско-демократическим союзом Германии (ХДС) Меркель и СДПГ, при этом в очной борьбе Шульц уверенно лидирует.

Это тревожная перспектива для некоторых инвесторов, которые привыкли к Меркель, твердой рукой управляющейся с сотрясающими Европу кризисами, в результате чего активы, начиная немецкими акциями и заканчивая госбондами Португалии, продемонстрировали трехзначный рост.

Всего несколько недель назад Ларри Финк, глава крупнейшей в мире инвесткомпании BlackRock, похвалил «канцлера Меркель и Германию, которые взяли на себя моральное лидерство в условиях роста разногласий в мире», и выразил надежду на сохранение нынешнего положения дел.

Однако Шульц, бывший глава Европарламента, намерен встряхнуть ситуацию.

Шульц, ставший свидетелем ослабления своей партии в роли младшего партнера так называемой большой коалиции с консервативным союзом Меркель, обещает бороться за более справедливое налоговое законодательство, повышение зарплат, улучшение образования и преодоление «глубоких противоречий», которые привели к росту популизма. Финансовые рынки воспримут это как намек на ослабление бюджетных ограничений. Это не проблема для крупной экономики с высоким профицитом, что, вероятно, благоприятно скажется на европейских акциях, но будет менее позитивным для госбондов, если подстегнет инфляцию.

Одним из уроков, которые инвесторы вынесли из 2016 года, стало то, что политические потрясения после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и решения Британии покинуть Евросоюз не привели к краху рынков. Отчасти это связано с выходом на первый план стимулирующей рост бюджетной политики и отходом от чрезмерной зависимости от монетарной политики, достигшей предела своих возможностей.

Перемены в Германии могут также смягчить международное недовольство, связанное с бюджетом и профицитом торгового баланса страны, которое на прошлой неделе вновь оказалось в центре внимания после того, как торговый советник Трампа сказал, что евро является «скрытой немецкой маркой», низкая стоимость которой дает Берлину преимущество по отношению к США и партнерам по ЕС.

Еще один вопрос для мировых инвесторов — что станет с твердой позицией Вольфганга Шойбле в отношении финансовой помощи Греции в случае отставки многолетнего главы министерства финансов Германии.

Инвесторы захотят знать, может ли Шульц положить конец режиму жесткой экономии в Европе и выступить против программы количественного смягчения Европейского центробанка и отрицательных процентных ставок, которые ухудшают положение немецких вкладчиков.

«Если читать между строк, администрация Меркель оказывала серьезную поддержку действиям ЕЦБ», — сказал Тим Баркер из Old Mutual Global Investors.

«Сохранится ли эта поддержка, если ее не будет у власти? Мы не знаем ответа».

«Европейская ДНК»

Шульц, что неудивительно, сторонник единой Европы. Греческие, итальянские, испанские и португальские госбонды в этом году показывают динамику хуже рынка на фоне тревог вокруг политики ЕЦБ и усиления недовольства единой валютой в ряде стран, включая Францию. Однако Тильманн Галлер из JP Morgan сказал, что, учитывая «европейскую ДНК политической карьеры» Шульца, он может стать противоядием от подобных настроений. В случае увеличения Германией расходов также возможны колебания евро. Власти страны многие годы находятся под международным давлением, в том числе со стороны МВФ и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), призывающих к усилению спроса внутри страны для того, чтобы сбалансировать экспорт. В прошлом году профицит торгового баланса Германии достиг рекордного уровня почти в четверть триллиона евро ($264,10 миллиарда).

Однако несмотря на оптимизм СДПГ, шансы Шульца на победу над Меркель все равно считаются невысокими. Хотя опросы указывают на равную борьбу или даже преимущество Шульца, они не имеют большого веса, поскольку в Германии не президентская форма правления. Более значимый показатель — популярность партий — указывает на лидерство консерваторов Меркель, которые набирают 34 процента голосов, свидетельствуют опросы, в то время как СДПГ Шульца — 28 процентов.

Это значит, что Шульцу понадобится объединиться с двумя менее крупными игроками — партиями зеленых и левых.

Перспектива левого альянса, хоть и далекая, уже тревожит некоторых консерваторов.

«Это поставит под угрозу все, чего мы добились», — сказал Михаэль Фризер, депутат от Христианско-социального союза, консервативных соратников Меркель в Баварии.

Для участников рынка поводом для осторожности является любая неизвестность.

Аналитики UBS прогнозируют евро на уровне $1,20 через 12 месяцев, когда страсти улягутся, хотя в случае победы Шульца возможны колебания.

«Это будет огромным потрясением для рынков и политического устройства еврозоны», — сказал Сассан Гамарани, глава базирующейся в США SGH Macro Advisors, консультанта по международной торговле.