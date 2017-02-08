/Поглед.инфо/ Първата за тази година чуждестранна визита на Владимир Путин в Унгария за пореден път демонстрира обективната взаимозависимост на интересите на Русия и Европейския съюз в областта на енергетиката.

В условията на безпрецедентен натиск на Европейската комисия върху страните от Централна и Източна Европа да "замразят" или дори да прекъснат енергийното си сътрудничество с Русия, именно руските проекти осигуряват диверсификация на доставките, за което толкова настоява Брюксел. По време на разговорите на Путин в Будапеща като възможни варианти за доставка на руски газ за Унгария, бяха разгледани три възможности: връзка към "Северен поток - 2", връзка към системата "Турски поток" и дори възможност за реанимация на "Южен поток", но при нови условия и на нова основа. Изграждането на проекта АЕЦ "Пакш-2" на стойност около 10 милиарда евро е замразен от Европейската комисия. Решението е взето под давление на американската компания Westinghouse Electric Company, която контролира около половината от всички търговски ядрени реактори в 15 страни по света. По-важното е, че тя е тясно свързана с производството на ядрени оръжия. В плановете на американската компания е да имат водещи позиции в Унгария и на Балканите. Така че участието на Русия в развитието на ядрената енергетика в Унгария, която е страна-членка на ЕС и НАТО, за Westinghouse е крещящо предизвикателство. Въпреки това, на плановете на компанията може да попречи не само разширяване на сътрудничеството на Русия със страните от Централна и Югоизточна Европа, а също и промяната на американската политическа сцена. А новият президент на САЩ Доналд Тръмп е привърженик на приоритетното използване на традиционни енергийни суровини, петрол и газ.

(рус.ез.)

Европа: подходы к обеспечению энергобезопасности надо переосмысливать

Первый в текущем году зарубежный визит Владимира Путина в Венгрию в очередной раз показал объективную взаимозависимость интересов России и Европейского союза в энергетической сфере. «С точки зрения Венгрии ключевым вопросом является то, что президент России говорит, что каким-либо путем, пусть даже зигзагами, но Венгрия получит необходимые газ и нефть» - из этих слов венгерского премьер-министра Виктора Орбана видно, что Еврокомиссии за годы холодной «энергетической войны» с Россией так и не удалось создать какой-либо работающей схемы обеспечения европейской энергобезопасности, кроме выстроенной на основе российских энергоресурсов.

В условиях беспрецедентного давления Еврокомиссии на страны Центральной и Восточной Европы с требованием «заморозить» или лучше разорвать сотрудничество с Россией в сфере энергетики именно российские проекты обеспечивают диверсификацию поставок, о которой так пекутся в Брюсселе. В ходе переговоров Владимира Путина в Будапеште в качестве возможных вариантов поставок российского газа в Венгрию рассматривались сразу три варианта: региональные ответвления от «Северного потока - 2», подключение страны к системе «Турецкого потока» и даже возможная реанимация в новых условиях и на новой основе проекта «Южный поток». По данным источников в Будапеште, возможная конфигурация поставок может выглядеть следующим образом: пункт приёма газа на греческо-турецкой границе, далее маршрут через Грецию, Македонию, Сербию, Венгрию в Австрию до газораспределительного общеевропейского хаба в Баумгартене.

При этом энергетическое сотрудничество России и Венгрии развивается ускоренными темпами, несмотря на объективные сложности, вызванные антироссийскими санкциями Евросоюза, и субъективные препоны, чинимые Еврокомиссией. В настоящее время поставки из России обеспечивают свыше 60% венгерского потребления газа. Уже в январе начавшегося 2017 года Венгрия нарастила импорт российского газа на 10,9% по сравнению с январем 2016 года.

Между двумя странами действует соглашение, рассчитанное до 2021 года. Несмотря, однако, на имеющийся солидный запас времени, Владимир Путин и Виктор Орбан заранее договорились о проведении переговоров по вопросу продления соглашения. Суммарная мощность газопроводов «Северный поток – 2» через Балтийское море и «Турецкий поток» через Чёрное море – 86,5 млрд кубометров газа в год. Введение их в действие не только позволит полностью отказаться от экономически устаревшего и политически взрывоопасного транзита российского газа через территорию Украины, но и создаст в Европе ту самую меридиональную структуру распределения газопотоков (с севера и с юга), которая отвечает интересам европейцев и позволяет охватить поставками максимальную территорию. Согласно расчётам аналитиков Fitch Ratings, в финансовом плане одновременная реализация проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вполне возможна, а в случае привлечения «Газпромом» проектного финансирования даже не потребует существенного наращивания капитальной программы.

«Северный коридор становится основным для газоснабжения регионов европейской части России и неотъемлемой частью самого короткого, надежного и эффективного нового экспортного маршрута в Европу. Маршрута от Ямала, через Балтийское море, в Германию – «Северный поток - 2», реализация которого идет четко по графику», - сообщают в ПАО «Газпром».

Атомная энергетика – ещё одна сфера российско-венгерского сотрудничества, к которой в Брюсселе относятся с нескрываемой ревностью. Проект сооружения второй очереди АЭС «Пакш» стоимостью около 10 млрд евро заморожен Еврокомиссией. Согласно имеющейся информации, соответствующее решение было принято не без участия американской компании Westinghouse Electric Company. Данная компания контролирует около половины всех коммерческих атомных энергоблоков мира в 15 государствах, но что ещё более важно - она тесно связана с производством ядерного оружия, поставляя оборудование для его производства. В Европе оборудование Westinghouse присутствует на более чем половине атомных электростанций и предприятий, в том числе в Бельгии, Финляндии, Франции, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

В планах американской компании – завоевание лидирующих позиций в Венгрии и на Балканах. Так что участие России в развитии атомной энергетики Венгрии – страны-члена ЕС и НАТО – является для Westinghouse неприкрытым вызовом. Впрочем, планам компании может помешать не только развитие сотрудничества России со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, но и сдвиг на американской политической сцене. Дело в том, что новый президент США Дональд Трамп – сторонник приоритетного использования традиционных видов энергетического сырья, нефти и газа.

Симптоматично, что в последнее время заметно изменился тон публикаций по вопросам взаимодействия России и ЕС даже в тех СМИ (прежде всего, скандинавских), которые ранее выступали с антироссийских позиций. Так, шведская газета Svenska Dagbladet признает, что «драма с русским газопроводом закончилась полным фиаско шведского правительства», и сообщает, что муниципальные власти порта Карлсхамн дали добро на сооружение у себя инфраструктуры, необходимой для проведения газопровода «Северный поток – 2», несмотря на политические аргументы, приводившиеся центральными властями страны. В настоящее время уже существует транспортное сообщение с Россией в Карлсхамнском порту, «которым управляет собственное предприятие и которое представляет собой движущую силу экономического развития муниципалитета и основу его дальнейшего роста. А также в порту уже есть хранилища русских нефти и газа», указывает газета.

А норвежская Aftenposten вынуждена признать, что, несмотря на регулярные продления правительством Норвегии антироссийских санкций, сотрудничество между государственной компанией Statoil и российским ПАО «Газпром» «становится все более тесным». «Мы постоянно ведем диалог о нашем сотрудничестве с различными представителями «Роснефти», – говорит руководитель информационного отдела компании Statoil Эрик Холанд. «В настоящее время, когда Трамп и Путин ведут разговоры о более тесном сотрудничестве, тесные контакты Statoil с Роснефтью могут дать этой компании преимущество», – оценивает ситуацию норвежская газета.

В Европе ощущают, что подходы к обеспечению энергобезопаснос-ти надо переосмысливать. Слишком серьёзные – в перспективе тек-тонические – сдвиги начали происходить в мире, чтобы спрятаться от них за антироссийскими штампами восприятия действительности.