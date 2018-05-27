/Поглед.инфо/ След посещенията на германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Еманюел Макрон, някои побързаха да констатират обрат в отношението на Европа към Русия. Разбира се, има признаци за това, но има и нюанси, които оказват значително влияние върху картината като цяло.

Високопоставен немски служител заяви пред "Блумбърг", че сближаването с Русия се е превърнало в основна политическа цел на Берлин. "Настроението се е променило в резултат на действията на американския президент, който усложнява отношенията в традиционния съюз с Европа и по този начин обединява двама опитни политици като Путин и Меркел, които издържаха геополитическите сътресения, свързващи напрегнатите, но все пак добре установени отношения."

Малко преди посещението си в Русия, президентът на Франция Макрон заяви пред френски вестник, че иска да има "стратегически и исторически диалог" с Путин, за да се свържат Русия с Европа.

В деня на срещата между Путин и Меркел, телекомпанията ZDF излъчи данни от проучвания на общественото мнение, според които само 14% от германците се доверяват на Америка на Тръмп, а 36% от респондентите считат Русия на Путин надежден партньор. Най-голямо доверие в Русия (61%) изпитват поддръжниците на популистката партия "Алтернатива за Германия". Сред левите, доверие в Русия имат 45%, а недоверие – 49%. Най-голям скептицизъм към Русия имат привържениците на християнските партии (61%), социалдемократите (65%), свободните демократи (58%) и зелените (74%).

(рус.ез.)

Европа разворачивается к России?

После визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, некоторые поспешили отметить разворот Европы в сторону России. Конечно же, признаки этого есть, однако есть и нюансы, которые существенно влияют на картину в целом.

Один из высокопоставленных немецких чиновников рассказал Bloomberg, что сближение с Россией стало теперь главной политической целью в Берлине. "Настроения изменились вследствие действий американского президента, который осложняет отношения в традиционном альянсе с Европой и тем самым сводит вместе двух опытных политиков (Путина и Меркель), выдержавших геополитические потрясения, которых связывают напряженные, но хорошо налаженные отношения". Президент Франции Макрон, незадолго до визита в Россию, сказал одной французской газете, что он хочет "стратегического и исторического диалога" с Путиным, для того, чтобы связать Россию с Европой.

Однако, давайте разберем изменения политики Германии и Франции, в отношении России, по отдельности. Во внутриполитической жизни Германии действительно можно отметить ряд эпизодов, которые говорят об изменении политики в отношении России. Совместное расследование, проведенное газетой Süddeutsche Zeitung, еженедельником Die Zeit и медиакомпаниями NDR и WDR, показало, что германская разведслужба BND, ещё в середине 90-х годов прошлого века получила образец «Новичка» от одного из перебежчиков. В новом свете, версия Великобритании об отравлении бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери, стала выглядеть не очень внятной. "Логическая цепочка о том, что только русские могли совершить подобное нападение с применением "Новичка" теперь в значительной степени разрушена", - констатировал эксперт СДПГ по внутренней политике Буркхард Лишка в интервью газете Mitteldeutsche Zeitung. Заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге Андре Хан в этой связи заявил в интервью Mitteldeutsche Zeitung: "Версия федерального правительства о том, что для отравления Скрипалей нет никакого другого очевидного объяснения, теперь развенчана. Появилась как минимум еще одна правдоподобная версия. Уже одно это повергает в шок".

Даже зампред фракции "зеленых", которые относятся к России, мягко говоря, с прохладцей, Константин фон Ноц сказал: "Было бы хорошо, если бы заранее проинформировали о том, что западные спецслужбы располагают образцом и формулой "Новичка". Он, однако, добавил, что версия о причастности России к отравлению Скрипалей остается наиболее убедительной.

Очевидно, что без определённого политического заказа, такая большая группа СМИ первого уровня, не стала бы проводить расследование, вносящее раскол в единство Европейской позиции по делу Скрипалей.

В день встречи Путина и Меркель телекомпания ZDF обнародовала данные опросов, в соответствии с которыми Америке Трампа доверяют лишь 14 процентов опрошенных немцев, а 36 процентов респондентов назвали Путинскую Россию надежным партнером. Наибольшее доверие к России (61 процент) испытывают сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Среди левых России доверяют 45 процентов, а не доверяют - 49 процентов. Наибольший скепсис к России испытывают приверженцы христианских партий (61 процент), СДПГ (65 процентов), СвДП (58 процентов) и "зеленых" (74 процента). Как показал опрос, экономические санкции против России, введенные после аннексии Крыма и вмешательства на востоке Украины, одобряют 45 процентов немцев, в то время как 36 процентов выступают за их смягчение. Лишь 14 процентов респондентов выступают за ужесточение штрафных мер против Кремля. Надеюсь всем понятно, что в современном мире, данные опросов обнародуются для навязывания соответствующего общественного мнения.

Однако, в Германии новый министр иностранных дел - Хайко Мас, и он менее благосклонен к России, как например предыдущий министр - Зигмар Гебриэль. Хайко Мас выступал против возрождения G8 с Россией и в одном из интервью сказал, что Россия действует "все более враждебно". За эти слова в адрес министра раздались громкие упреки, прежде всего, из собственной партии, СДПГ. В рядах немецких социал-демократов многие говорят, что наследие "новой восточной политики" Вилли Брандта из 70-х, можно спасти только пониманием неоимпериалистических амбиций Кремля и терпимостью к его авторитарному курсу. Часть немецких политиков, дружелюбно относящаяся к Кремлю, причем состоящая не только из социал-демократов, потребовала от министра непременно возобновить диалог с Россией. Мас в свою очередь, после визита в Москву, 10 мая заявил: "Мы всегда говорили, что должны поддерживать отношения с Россией для разрешения больших международных конфликтов". Вместе с тем он отметил, что "диалог только ради диалога - это лишь полдела". "Я хочу результатов", - заявил Мас, подчеркнув, что для этого надо "назвать своими именами также и спорные обстоятельства - иначе мы не продвинемся дальше". И как пишут немецкие издания, он упомянул, в переговорах с Лавровым, российскую аннексию Крыма, военную помощь сепаратистам в Восточной Украине, хакерские атаки на немецкие госучреждения, дело отравления Скрипалей и наконец военное вмешательство в гражданскую войну в Сирии на стороне Асада и связанную с этим блокаду деятельности Совбеза ООН по сирийскому вопросу.

Посетившая Россию с визитом канцлер ФРГ Ангела Меркель, по итогам переговоров с Путиным, была не многословна, но всё же отстаивала необходимость строительства Северного потока 2, несмотря на публичные угрозы санкций со стороны США. Лет 5 назад, такого ожидать было ни как нельзя. Необходимо отметить, что немецкие компании уже попадали под санкции США в отношении СССР, за строительство газопровода «Дружба» и тогда правительство ФРГ возместило им понесённые убытки.

Однако нужно помнить, что Меркель, в своих заявлениях, сделанных в мае, до визита в Сочи, призывала не отказываться от атлантического союза, несмотря на охлаждение отношений с США. Как писал в статье «Трамповский намек Европе», в Германии есть мнение, которое озвучил Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в Вашингтоне: «С точки зрения безопасности мы не можем перерезать пуповину, которая связывает нас с США". Учитывая наши интересы в области политики безопасности, мы ничего не можем сделать, кроме как оплакивать потерю реального партнерства, тем не менее нужно делать все возможное, чтобы преодолеть эту фазу и работать в течение двух с половиной лет, до того времени, как Трампа сменят во власти, и будет новая ситуация."

Как квинтэссенцию текущей политики Германии в отношении России, я приведу слова Инго Маннтойфель, руководителя отдела Европы и главного редактора русской редакции DW:

Политика Германии в отношении России, во-первых, нуждается в осознании того факта, что в обращении с Путиным необходима выдержка, и быстрого единства с Москвой не будет. До тех пор, пока Кремль сохраняет свою агрессивную политику в отношении Украины (а он будет это делать, так как это является частью стратегии сохранения власти Путина), санкции должны оставаться в силе. Постепенный выход из санкций был бы ложным сигналом. Внешняя политика Германии должна базироваться на принципах европейского миропорядка, подорванных Москвой.

Во-вторых, необходимо существенно повысить уровень немецкой - связанной с европейской - обороноспособности, как в традиционном виде, так и в новом, направленном против угроз гибридной кибервойны. И в-третьих, в отдельных случаях, как, например, в "иранской сделке", когда речь идет о совместных выступлениях с соперником в Москве - на дипломатическом языке тогда используется эвфемизм "партнер", - необходимо обеспечить прагматичное и реалистическое взаимодействие, чтобы отстаивать собственные внешнеполитические интересы.

Что касается визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона, то данных визит приносил ему больше внутриполитических очков, чем непосредственно решал задачу по укреплению связей с Россией. Ведь беспорядки во Франции не утихают и их нередко называют – протестами против Макрона.

В ходе своих выступлений, которые длились раза в 3 дольше, чем выступления Путина, он сравнивал себя с Шарлем Де Голем – кумиром многих французов, много и часто говорил о суверенитете Франции и удачно связывал эпизоды истории России и Франции. Макрон хочет показать себя самостоятельным игроком - это выгодно отличает его от предыдущего президента Оланда и это нравится избирателям.

Как выразился один из дипломатических источников Le Figaro: «Он (Путин) может быть и не будет сотрудничать, но если мы не пробуем, мы не можем развиваться. И если мы не пытаемся найти точки согласия с Россией, нам скажут, что мы находимся в руках Американцев...».

Президент Франции пел Путину откровенные дифирамбы: «Господин президент, дорогой Владимир, мы знаем, что вы обожаете дзюдо, мы знаем, что вы высоко цените гибкость, которая опирается на контроль собственной силы, такие качества как воля, характер и уважительное отношение к противнику. Давайте сделаем так, чтобы мы играли в коллективную игру, которая будет опираться на ценности доверия». Он много говорил о доверии между странами, приводя пример из «Войны и Мира» Толстого, а также необходимости идти «рука в руку», однако ни каких конкретных шагов на сближение озвучено не было, кроме 30 подписанных контрактов.

Макрон говорил о суверенитете Франции в рамках сохранения партнёрства с США и взаимных обязательств по безопасности в Европе. Путин не удержался и сказал, что переживать на этот счёт не стоит, Россия может обеспечить эту безопасность. «Во всяком случае, всё, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы не было никаких новых угроз». Макрон на это ответил, что есть обязательства пред другими европейскими союзниками, и такая архитектура безопасности — это ответственность Франции.

Конечно же нужно отметить, что про акт агрессии со стороны Франции в отношении Сирии, о котором, чуть более месяца назад говорил Путин, никто не вспоминал. Переговоры с Макроном (так и с Меркель) проходили в дружественной атмосфере, как будто не было недавней высылки дипломатов, из-за дела Скрипалей. Когда же, на пресс-конференции задали вопрос о поражении Малазийского Боинга над Украиной российской ракетой, Макрон сначала сказал, что полностью доверяет расследованию, а затем начал говорить о необходимости совместного расследования с Россией, о котором говорил Путин.

Таким образом, отвечая на вопрос в заголовке – «Европа разворачивается к России?», можно сказать о том, что несмотря на реальную конфронтацию с США, в виде аннулирования действия их санкций, Европа не делает стратегический разворот к России, она ситуативно отворачивается от Америки Трампа. Ведь, когда глава Еврокомиссии - Юнкер говорит, о том, что с Россией надо начать разговаривать, как с равной это означает, что Россия пока таковой не является, да и не держат равного партнёра под санкциями.

Однако же, всё течёт и всё меняется. Итальянские партии Лига и 5 звезд, в своем коалиционном соглашении указали цель – снятие санкций с России, но повлиять на решение в мае они не успевают, и санкции будут продлены ещё на полгода, а вот в следующий раз от Италии можно ожидать веского слова в ЕС, ведь и Сильвио Берлускони маячит на политическом горизонте, после того, как с него сняли запрет на возможность занимать государственные должности.

Изменение политики Европы в отношении России легко будет отследить по изменению отношения Европы к Украине. Макрон в ходе выступления, после переговоров с Путиным, заикнулся о каких-то согласительных комиссиях, которые должны сыграть роль по Украине, в течении 1-2 месяцев. Пока же этих изменений не видно, памятуя недавнюю встречу Порошенко Меркель и Макрона. Поживём, увидим.

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