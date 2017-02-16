/Поглед.инфо/ Указът на президента на САЩ Доналд Тръмп "За защитата на страната от навлизането на чуждестранни терористи" среща висока подкрепа в европейските страни. Повече от половината от анкетираните в ключовите страни-членки на Европейския съюз искат от собствените им власти да приемат аналогични на предложените от президента на САЩ мерки.

Независимо от възраженията на съдебната власт досежно конституционосъобразността на президентския указ, загрижеността на президента Тръмп се потвърждава и от обективни доказателства. Статистиката на съдебните присъди в САЩ за терористични актове от 2001 г. насам показва, че докато по-голямата част от осъдените (138 лица) са американски граждани, доста са осъдените са от други страни: 16 са с неизвестно гражданство; 8 са с двойно пакистанско-американско гражданство; 7 са от Сомалия; по 4-ма са от Пакистан, Узбекистан и Йемен; 3-ма са от Йордания; по 2-ма са от Египет, Саудитска Арабия, Мароко, Бангладеш, Обединеното кралство, както и с двойно сомалийско-американско гражданство; за останалите 17 души не е открито съвпадение по гражданство. Администрацията на Белия дом публикува на 9 февруари свой списък от 24 души обявени за терористи. Почти половината от тях (10 души) са от Сомалия, 6-ма от Ирак, 2-ма от Судан, Иран и Либия, и по един - от Йемен и Сирия.

Междувременно британският изследователски център „Чатъм Хаус” проведе проучване в десет европейски държави (Германия, Белгия, Франция, Австрия, Италия, Полша, Гърция, Унгария, Италия, Великобритания). Като цяло, 55% от анкетираните подкрепят идеята, съдържаща се в указа на Тръмп. В Полша, 71% от анкетираните са за незабавно задържане на имигрантите от ислямския свят; в Австрия те са 65%; в Белгия и Унгария – 64%; във Франция - 61%; в Гърция - 58%; в Германия - 53%; в Италия - 51% от респондентите. По-малка обществена подкрепа споделят гражданите на Обединеното кралство (47%) и на Испания (41%). (рус.ез.)

Европейцы поддерживают ужесточение иммиграционной политики

Указ президента США Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» и последующие события, развернувшиеся вокруг него, высветили целый ряд показательных процессов, напрямую касающихся развития ситуации в Европе. В то время как противники нового президента в самих США организовали массовые акции протеста против указа, а политическая элита попыталась заблокировать его исполнение, в европейских странах проявились совсем иные настроения. Более половины опрошенных в ключевых странах-членах Европейского союза фактически потребовали от собственных властей применить в своих государствах предложенные американским президентом меры.

Как известно, президент США ввел временный запрет на въезд граждан Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена 27 января.

Согласно тексту указа, на 120 дней приостанавливалась программа приема беженцев, на 90 дней запрещался въезд в США гражданам этих стран, за исключением дипломатов. Отдельным пунктом до особого президентского распоряжения был введен бессрочный запрет на въезд беженцам из Сирии.

Генеральный прокурор штата Вашингтон подал иск в Федеральный суд к президенту США, Министерству внутренней безопасности и чиновникам администрации, потребовав признать неконституционными основные положения указа. Федеральный судья Сиэтла Джеймс Робарт приостановил его действие 4 февраля вплоть до вынесения решения по этому делу. Первый запрос Минюста США, требовавшего отменить временную заморозку указа до окончания слушаний по делу о его соответствии Конституции, был отклонен.

Помимо иска от прокурора штата Вашингтон аналогичные иски были поданы прокурором штата Миннесота и правозащитной организацией «Американский союз защиты гражданских свобод».

Позднее Апелляционный суд отклонил жалобу Белого дома на решение федеральных судей. В аргументирующей части своего решения суд указал на отсутствие свидетельств того, что попавшие под запрет граждане семи стран планировали какие-либо теракты на территории США.

Президент Трамп со своей стороны заявил, что из-за решения федерального судьи в США могут приехать нежелательные элементы. «Поскольку запрет был снят судьей, многие очень плохие и опасные люди могут приехать в нашу страну. Ужасное решение», - написал он в своем аккаунте Twitter.

Зная характер и приоритеты Дональда Трампа, не приходится сомневаться, что его администрация продолжит борьбу за введение в действие вышеуказанного запрета. «Встретимся в суде, безопасность нашей страны на кону!» - уже пообещал президент США, заявив, что судьи «приняли политическое решение». Министерство юстиции изучает перспективы обращения в Верховный суд США. Кроме того, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности приступили к обсуждению конкретных мер, способных уже сейчас взять под контроль иммиграцию из семи стран, упомянутых в президентском указе. Среди этих мер - требование к приезжающим из вышеуказанных стран предоставить властям США пароли к своим аккаунтам в социальных сетях и списки телефонных контактов.

Справедливость подхода президента Трампа к проблеме иммиграции подтверждается и объективными данными. Статистика судебных приговоров, вынесенных в США за совершение террористических актов с 2001 года, свидетельствует о том, что, хотя большинство осужденных (138 человек) составляли граждане США, выходцев из других государств в списке также немало. У 16 осужденных за терроризм гражданство неизвестно, двойное пакистано-американское гражданство имеют 8 человек, гражданство Сомали – 7, Пакистана, Узбекистана и Йемена – по 4, Иордании – 3, гражданство Египта, Саудовской Аравии, Марокко, Бангладеш, Великобритании, а также двойное сомалийско-американское гражданство – по двое. Остальные 17 человек не имели совпадений по гражданству. Среди них были, в частности, граждане Ирана, Ирака и Сирии (выходцы из этих стран, как известно, также были внесены в указ Дональда Трампа).

Администрация Белого дома, со своей стороны, 9 февраля обнародовала собственный список террористов. В нем перечислены 24 человека, арестованных в США по обвинению в террористической деятельности. Почти половина из них (десять человек) прибыли из Сомали, шестеро - из Ирака, по двое из Судана, Ирана и Ливии и по одному - из Йемена и Сирии.

Однако еще более примечательный раскол указ Дональда Трампа вызвал на международной арене, причем линии этого раскола пролегли как между различными странами и регионами, так и внутри государств – между правящей элитой и населением. Указ президента США немедленно осудили лидеры Германии, Великобритании, Франции, Пакистана, Саудовской Аравии, Ирана (примечательный альянс ЕС, Эр-Рияда и Тегерана!), а премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил готовность принять у себя тех, кто не может въехать в США.

Между тем английский исследовательский центр Chatam House провел опрос в десяти европейских странах (Германия, Бельгия, Франция, Австрия, Италия, Польша, Греция, Венгрия, Италия, Великобритания) на предмет их отношения к идее приостановить дальнейшую иммиграцию из мусульманских стран. Опрос принес очень характерные результаты. В среднем 55% опрошенных в этих странах поддержали данную идею. В Польше за немедленную остановку приема иммигрантов из исламского мира высказались 71% опрошенных, в Австрии - 65%, Бельгии и Венгрии – по 64%, во Франции – 61%, в Греции – 58%, Германии – 53%, Италии – 51% опрошенных. Меньше половины общественной поддержки подход Дональда Трампа получил в Великобритании (47%,) и Испании (41%), но и эти показатели впечатляют, тем более что речь идет о государствах, стоявших у истоков создания нынешнего Евросоюза.

Заявления и действия новой администрации США по таким ключевым для европейцев вопросам, как торгово-экономические отношения и политика в отношении беженцев и выходцев из мусульманских стран, «делают различия, существующие в Европе, еще глубже», признаёт в этой связи датская газета Jyllands-Posten.

Отношение граждан европейских стран к идее ограничения иммиграции из стран с преобладающим мусульманским населением наглядно демонстрирует, какая именно повестка волнует сегодня европейцев. И она имеет прямое отношение не только к противоположной по смыслу политике центральных органов ЕС, но и к предстоящим выборам в Нидерландах, Франции, Германии и других странах. Не приходится сомневаться, что именно отношение к иммиграционным потокам из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки в привязке к террористической угрозе (а также к углубляющимся социально-экономическим проблемам в европейских государствах) окажется в центре предвыборных дискуссий. И вердикт избирателей может оказаться неожиданным для Брюсселя.