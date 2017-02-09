/Поглед.инфо/ Избирането на Марин Льо Пен за президент на Франция би бил трети катастрофален удар след Брекзит и избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ. Това ще раздели Европа, която се гради върху френско-германското помирение и Северноатлантическия алианс.

Марин Льо Пен следва тенденцията, която започва не само от Владимир Путин, и от унгарската и полската либерални демокрации, но и от дългогодишните лидери на свободния свят – САЩ и Великобритания. Примерът на Тръмп показва, че популистите изпълняват своите обещания. Алфата и омегата на програмата на Льо Пен се съдържа в първия ангажимент (от общо 144): "да си възвърнем свободата, да станем господари на съдбата си, да върнем на французите суверенитета (валутен, правен, териториален, икономически). Първо ще започнем преговори с европейските ни партньори, а след това ще проведем референдум за членството ни в Европейския съюз." С други думи, тя предлага излизане от еврозоната и връщане към девалвирания франк. Но олигархията се готви ефективно да отблъсне Националния фронт и Марин Льо Пен. Единственият, който може да й попречи, е младият Еманюел Макрон.

(рус.ез.)

Ле Пен, Европа и бедный франк

Избрание Марин Ле Пен (Marine Le Pen) стало бы катастрофическим третьим ударом после Брексита и победы Дональда Трампа. Оно раскололо бы Европу, которая основывается на франко-немецком примирении и Североатлантическом альянсе. Кошмар немцев и страхи финансовых рынков: разрыв между французскими и немецкими процентными ставками на десятилетний период удвоился за четыре месяца, достигнув отметки в 0,78%. Если Франсуа Фийон (François Fillon) не устоит на ногах из-за скандала «Пенелопагейт» и критики его жесткой программы, единственным, кто сможет помешать победе ультраправых, станет молодой Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron).

Французы слишком долго верили в то, что находятся в безопасности от Национального фронта из-за его вишистских корней и безумной в открытом мире программы. Однако расклад изменился. Прежде всего, усилия Марин Ле Пен против демонизации партии принесли свои плоды среди менее осведомленных людей.

Далее, паруса НФ ловят попутный ветер: как объяснить, что Францию ждет катастрофа с Марин Ле Пен, если она практически естественным путем следует за тенденцией, которую запустили не только Владимир Путин и либеральные венгерская и польская демократии, но и давние лидеры свободного мира в лице США и Великобритании?

Трамп ведет себя еще хуже, чем Ле Пен в плане ценностей и рушит все правила управляемой экономической глобализации. С Брекситом Великобритания разрушила, казалось, незыблемый дипломатический запрет. Создается впечатление, что выход из ЕС идет только на пользу, хотя британский случай — особый: страна не была частью ни еврозоны, ни Шенгена. Марин Ле Пен же поднимается на волне бесспорных трудностей Франции и лишь следует чужому примеру. Только и всего.

Полнейшая паника

Опыт Трампа показывает, что популисты держат свои обещания. Поэтому нужно самим взять слово, чтобы эффективнее дать отпор Нацфронту. Альфа и омега программы Ле Пен заключаются в самом первом обязательстве (из 144): «Вновь обрести нашу свободу и стать хозяевами нашей судьбы, вернув французскому народу его суверенитет (валютный, законодательный, территориальный, экономический). Для этого будут начаты переговоры с нашими европейскими партнерами, а затем проведен референдум о нашем членстве в Европейском союзе». Консультации должны пройти через полгода после президентских выборов, уточнила Ле Пен, подчеркивая значимость «восстановления приспособленной к нашей экономике национальной валюты». Другими словами, она предлагает выйти из еврозоны и вернуться к девальвированному франку.