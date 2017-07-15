/Поглед.инфо/ Авторът привежда официални статистически данни за състоянието на днешна Молдова, след подписването на споразумението за интеграция с Евросъюза. От 76 000 раждания в застойната 1986 г., днес те са само 38 000; точно два пъти по-малко. Населението ускорено намалява, а тази част, която остава, все по-рядко сключва граждански бракове, все по-малко ражда деца и все повече се развежда.

Едно сравнение с Камбоджа при режима на Пол Пот: на режима се приписва унищожаването между 800 000 и 2 милиона от населението. Тоест, от 10% до една трета от населението (цифрите са твърде неточни, варират в широки граници, а и много камбоджанци умират от глад, а не от екзекуции). В нашия пример с евроинтегриращата страна (Молдова), виждаме в отделни показатели (при децата) намаляване с 50% за 10 години. Виждаме значителен ръст на смъртността сред възрастните. Виждаме разпадането на страната. В края на краищата, с какво европейската интеграция е по-добра от геноцида?

(рус.ез.)

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Молдова

Поглядываю периодически украинские СМИ, до сих пор частенько проскакивает, что пока евроинтеграция “не очень”, но вот нужно принять пару реформ еще, чуть подождать, и будет все замечательно. Ну и российские мыслители не отстают - да, сейчас у Украины “не очень”, но Европа не даст Украине пропасть и будет ее поддерживать, чтоб России нагадить. Как нетрудно увидеть - это практически одна точка зрения, только искаженная личным восприятием. И в то же время доводилось читать такую мысль, что Украина идет по молдавскому пути. И чтоб увидеть украинское будущее имеет смысл посмотреть на молдавское настоящее - с евроинтеграцией, шенгенским безвизом и всем остальным. Ну и решил я поинтересоваться.

Найти данные по Молдавии в отечественных источниках не так чтобы просто. По той причине, что никому в России особо дела до этой страны нет. Независимость - когда от страны ничего не зависит. Писали пару лет назад, что там какие-то митинги проходят, что даже пророссийского кандидата якобы выбрали - но кому это вообще было интересно? Наверное, даже про Киргизию больше пишут.

Ну и тем не менее - “безвиз” с шенгенской зоной Молдове предоставили в апреле 2014 года. На три года раньше, чем Украине. Одно соглашение о партнерстве с евросоюзом вступило в силу в 1998 году, проект нового соглашения был парафирован в 2013 году, и в 2014 подписан (в 2016 вступил в силу). Ну да соглашение вещь в себе, а вот “безвиз” некоторым образом показателен, поэтому от этой цифры и оттолкнемся - на три года раньше Украины. Соответственно, будем условно считать, что все последствия и весь политический дискурс движется с тем же опережением - три года.

Ок, давайте посмотрим, что ж это за дискурс и как вся эта политика отражается на жизни страны и людей. Поскольку “безвиз” - некоторая кульминация политических усилий, то логично будет посмотреть и данные по нескольким предыдущим годам.

Итак - население. Хочу сказать несколько добрых слов о бюро статистики Молдовы, удобный сайт, данные на трех языках, в том числе русском и английском (разительный контраст с украинским статсайтом, к примеру). Смотрим данные (http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=479 ). Как видим, перепись 2014 года указывает население страны почти в 3 миллиона человек. Что несколько меньше, чем было даже в 1970 году. Но несколько странная деталь - 3 миллиона, это оценочная численность, по переписи - 2 800 тыс. И простое сравнение показывает, что оценочная численность выше численности по переписи исключительно в одной локации - в Кишиневской муниципалии. То есть - везде посчитали до последнего человека, а в Кишиневе 200 тысяч не досчитали, но эти люди якобы есть. Забавная методика, запомним. Простейший подсчет показывает, что по оценочным цифрам население сократилось на 11% за 10 лет. По переписным же цифрам несколько другая картина - сокращение на 17%. Ради интереса смотрим перепись 2004 года - и да, никаких двух колонок цифр, переписных и оценочных там нет. Есть только одна колонка. Что еще раз наводит нас на мысль, что в цифрах переписи 2014 года есть некое лукавство. Ну да ладно. Что интересно, в пресс-релизах бюро статистики бодро указывает другую цифру населения - (http://www.statistica.md/newsview.php?l=ru&idc=168&id=4678 ) в 2015 - 3.555, в 2017 - 3. 551 млн ( http://www.statistica.md/newsview.php?l=ru&idc=168&id=5523 ). Так, ту же муниципалию Кишинев считают населенной 817 тысячами человек, хотя по переписи было 469, а по оценке - 662.

Но бюро статистики Молдовы радует нас (без всякого сарказма) и более детальными данными (http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP030/POP030100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 ). Есть число рождений по годам. К сожалению, не указано, входит ли Приднестровье, но данные говорят сами за себя. В 1980 году - 80 тысяч рождений. В 1986 году пик - почти 95 тысяч. В 2013 году - 37 тысяч, в 2014-2015 году - по 38 тысяч. Даже если предположить, что данные советских лет с Приднестровьем, а данные евроинтеграционных - без, то вычтем условную пятую часть из первых цифр, 95 минус 19 = 76 тысяч рождений в застойном 1986 году. И 38 тысяч сегодня. Ровно в два раза падение.

Ради интереса смотрим статистику вступления в брак (чтоб понять по динамике, как население изменялось). В 1986 году - 46 тысяч барков. В 2014 году - 25 тысяч. В 2016 - 22 тысячи. Снова падение в два раза, причем в 2016 падение сразу на 12%. А вот статистика разводов другие данные дает - в пиковом 1986 году 11 тысяч разводов, а в евроинтеграционном 2016 - 10.6 тысяч. Практически та же цифра. И та же картина со смертностью - в 1986 году 40 с небольшим тысяч смертей, и в 2015 году - 39.9.

То есть - детей рождается меньше в два раза как минимум, вступлений в брак тоже раза в два меньше, а вот разводов и смертей столько же. Ну и одна картинка, которая стоит тысячи цифр. Как изменился состав населения согласно переписям 2004 и 2014 года.

Мы рассмотрели несколько цифр из статистического бюро Молдовы. Теперь давайте попробуем осмыслить эти цифры.

С самого начала обзора мы исходили из того, что численность населения по статданным может быть искажена. И поэтому изначально взяли для анализа большой объем информации - чтоб сделать выводы и по косвенным цифрам, и по динамике. Первые выводы сделать вполне можно.

Согласно официальным данным в стране имеет место убыль населения. Непонятно, какая - по пресс-релизам статбюро называется одна численность населения, по переписи - другая (на 15% ниже). А если внимательно данные переписи почитать - то и в последней переписи насчитали еще меньше народу, но затем приписали еще процентов 10% (а по некоторым регионам и четверть) как “не переписанных, но присутствующих”. Но в любом случае, даже по официальным данным убыль - 11% за 10 лет. Вроде бы солидно.

Однако ж если глянуть по возрастам, то вот в возрасте от 10 до 19 лет убыль в сравнении с 10-летней давностью уже не 11, а все 50%. Вдумайтесь - 50%!

И эта убыль слегка компенсируется тем, что стало больше пенсионеров за 60 лет - на 36%. То есть в целом население убывает, ну а в частности - стареет. Из этой картинки видно также, что стабильна возрастная группа до 4 лет - как несложно заметить, эта стабильность оттого, что резкое сокращение началось 10-15 лет назад, и возрастные страты от 0 до 15 примерно на одной (низкой) численности. Ну и страта 25-35 не сильно уменьшилась - потому что мы помним, как раз 30 лет назад был высший в истории страны пик рождаемости. То поколение поредело и разъехалось, но остатков хватает, чтоб численность страты вроде б была той же. Но детей у этой, самой детородной страты меньше в разы.

Что показательно, увеличилось число стариков 60-65 лет, но уже стариков 65-75 лет тоже значительно меньше. Поскольку маловероятно, что эти люди уехали - то значит, люди умирают в более молодом возрасте. В страте 65-69 лет - сокращение на четверть. Это ведь очень много. Ну да евроинтеграция требует жертв, видимо.

И как мы помним - статистика говорит нам, что детей рождается вдвое меньше - а умирает людей столько же, как и в 1986 году. Думается, причиной тут и развал здравоохранения, и общее старение населения.

И отдельно о статистике браков и разводов. Браков стало вдвое меньше, а разводов осталось столько же, как и в пиковом 1986 году. Брачность населения снижается - но для сельской страны это не должно вроде б действовать настолько сильно, как для страны с городской культурой. Скорее все же тут играет роль отток населения (хотя культурные изменения не будем сбрасывать со счетов ). И по этой цифре мы косвенно предположить о масштабах оттока можем. Что же до количества разводов, которое практически не уменьшилось - то тут кроме как на изменение культуры поведения пенять не на что. Грубо говоря - населения стало меньше, и то население, что осталось - реже брачуется, реже рождает детей и чаще разводится. Намного чаще. Является ли столь резкое изменение културных традиций следствием евроинтеграции, следствием развала экономики и как следствие - развала семей, или же следствием развала экономики, как следствие отъездом значительной части населения на заработки и как следствием второго порядка - развалом семей, тут можно только догадки строить.

Пока коротко отметим - население постарело, население изменило брачные предпочтения, население сократилось - и в жизнь входит новое поколение, которое вдвое меньше предыдущего (в 2004 году детей и молодежи от 5 до 24 было 1 100 тыс, в 2014 году 725 тыс). И можно мини-прогноз сделать, инерционный. Как помним, последние несколько лет рождаемость была примерно на одном уровне - 38 тысяч в год. В ближайшие несколько лет эта цифра просядет очень заметно - просто потому, что молодых будет в два раза меньше, у них будет в два раза меньше детей. И это если текущие тенденции сохранятся. Но как мы помним - у страны “безвиз”. Сколько уехало - не очень понятно, как помним, число браков в 2016 снизилось сразу на 12%.

А теперь небольшое отступление. Режиму Пол Пота в Кампучии приписывали уничтожение то ли 800 тысяч, то ли 2 миллионов населения страны. То есть от 10% до трети населения (цифры сильно разнятся, да и умерли многие от голода, а не только от казней). В нашем же примере с евроинтегрирующейся страной мы видим в отдельных стратах (в детях) убыль в 50% за 10 лет. Мы видим смертность стариков - значимый рост смертности. Мы видим фактически схлопывание страны, съеживание ее в два раза. Хорошо, все-таки, что это евроинтеграционный курс, а то было б похлеще геноцида, правда?

Продолжение следует.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели