/Поглед.инфо/ Сара Вагенкнехт, ръководителка на германската „Левица” (Die Linke), отново разкритикува провокативните маневри на НАТО в близост до руската граница. Според нея, вместо да си сътрудничат с Русия, Германия и военният алианс дестабилизират ситуацията.

Поводът е поредната провокация на НАТО в Литва. Военният министър на Германия Урсула фон дер Ляйен посети преди дни дислоцирания в тази страна батальон на НАТО, в който служат 450 войници от Бундесвера. "Германия с гордост поема командването на батальона, целта на който е възпиране на Русия. Вас ви защитава най-големият военен съюз на всички времена", каза министърката в приветственото си слово. Посещението завърши обаче с позорен инцидент: рекламираният нов военен транспортен самолет Airbus A400M, с който министърката пристигна в тази страна, се повреди още при първия полет. За да се завърне в родината си, е повикан резервен самолет Transall, съобщава вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг”. (рус.ез.)

Сара Вагенкнехт: демонстрация силы НАТО перед Россией обернулась позором

Глава немецких левых в очередной раз раскритиковала провокационные маневры НАТО у российской границы. По мнению политика, вместо того, чтобы налаживать сотрудничество с Россией в области безопасности, Германия и Альянс только накаляют и дестабилизируют обстановку.

Недавняя поездка министра обороны Германии в Литву не обошлась без позорных казусов. Разрекламированный новый военно-транспортный самолет Airbus A400M, на котором Урсула фон дер Ляйен прибыла в эту страну сломался при первом же полете. Из-за поломки двигателя авиалайнер не смог вылететь обратно из-за чего его оставили в Каунасе, и в итоге министр вылетела в ФРГ на запасном самолете Transall, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как напомнило издание, новые самолеты A400M были призваны заменить самолеты бундесвера Transall, причем за это выступала сама фон дер Ляйен. В Литве министр посещала батальон НАТО и заявила о том, что «Германия с гордостью принимает на себя руководство батальоном», цель которого, по информации немецкого издания – «устрашение России». В своей приветственной речи немецкий министр, в частности, сообщила следующее: «Вас защищает самый крупный военный союз всех времен».

Германия осуществляет руководство подразделением НАТО в балтийской республике, введенным туда в ответ на опасения по поводу якобы существующей «угрозы со стороны России». Из 1000 военнослужащих многонационального батальона 450 - солдаты немецкого Бундесвера. Первый контингент прибыл в Литву на прошлой неделе.Провокационный визит немецкого министра в балтийскую страну прокомментировала лидер немецких Левых Сара Вагенкнехт:«Литва больше никогда не будет одна» - обещала министр обороны Германии фон дер Ляйен в ходе своего визита в литовский город Рукла, где немецкий Бундесвер взял на себя командование многонациональным батальоном НАТО «Battlegroup Litauen», который в будущем будет распологаться у российской границы.Если даже абстрагироваться от того, что данная попытка демонстрации силы провалилась из-за поломки Airbus немецких вооруженных сил, возникает вопрос: а сочетается ли размещение танков НАТО и немецких солдат у российских границ с улучшением безопасности в Европе? Я считаю: нет, и что все делается, делается как раз наоборот. Конфронтационная демонстрация военной силы, которую в России воспринимают как подготовку к войне, не способствует ни стабильности, ни улучшению безопасности, а увеличивает опасность военного конфликта с атомной державой Россией.Это безответственно. Вместо интервенционного союза НАТО нам нужна по настоящему ориентированная на мир коллективная система безопасности с участием России. И в этом случае Литва действительно не была бы одна, а мы могли бы жить мирно и более безопасно», - написала глава немецких левых на своей странице в фейсбук.