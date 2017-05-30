/Поглед.инфо/ Журналистът Игор Maлцев разказва защо британските служби за сигурност са виновни за смъртта на хората в Манчестър не по-малко от Салман Aбеди, който взриви бомба по време на концерта. Какво всъщност става в британските тайни служби?

Оказва се, че както и в случая с берлинския терорист Амри, че Салман Aбеди е бил известен и на полицията, и на британските специални служби. Известно е било също, че баща му е свързан с джихадистите в Либия. Вчера той бе арестуван в Триполи. Арестувани са и двама от братята му също за връзка с терористични групи.

Най-любопитното е, че една година преди взрива в Манчестер, британци пет пъти са предупреждавали за заплаха, която идва от от младия Салман Aбеди. Оказва се, че Aбеди живее на същата улица, на която живее и добре известен експерт по взривателни устройства. Оказва се също, че още преди две години е имало информация за склонността му към тероризъм и екстремизъм.

(рус.ез.)

Они всё знали: «Британские спецслужбы виновны в теракте не меньше смертника»

В Манчестере после взрыва "Арены" террористом-смертником ещё рано подводить итоги, потому что каждый день происходят новые аресты и всплывают новые подробности.



И от этих подробностей картина произошедшего становится ещё более тошнотворной.



Жизнь и смерть 22-летнего террориста разобрана сейчас достаточно подробно. Вплоть до того, как он попал на камеры видеонаблюдения в шопинг-центре Arndale, когда покупал себе рюкзак для бомбы в прошлую пятницу.



Люди задают себе вопрос, как исключённый из универа любитель травы и вечеринок Салман Абеди вдруг стал живой бомбой ИГИЛ*. И, как всегда, не находят ответа. Его сестра уже даёт интервью: "Он видел вокруг себя по телевизору и в газетах, как в мире убивают мусульманских детей, и он решил отомстить".



Ну что ж, прекрасная пропагандистская работа британских СМИ не осталась без награды. Это же они постили фотки из Алеппо, когда там работала русская авиация, и перестали постить, когда за Мосул взялись союзники Англии. А картиночка — осталась. И, конечно, в этом смысле на руках британских журналистов кровь манчестерских подростков.



Можно сколько угодно говорить о свободе прессы, но тут произошёл очередной казус. Британцы передали американским спецслужбам секретную информацию по поводу этого теракта — вплоть до фотографий деталей бомбы, взрывателя и т.д. С просьбой сохранить секретность. Ну и что вы думаете — ровно через три часа, как она попала к американским разведчикам, она была слита в газету New York Times, что говорит как о порядке в спецслужбах, так и о газете, которая кормится с рук цэрэушников. И о том, что им наплевать на британцев. Молодцы. Это уже вызвало дипломатический скандал между странами. Британцы не привыкли, что им нагло плюют в лицо.



О том, что происходит в британских спецслужбах, тоже многое говорит.



Конечно же, как это было и в случае с берлинским террористом Амри, Салман Абеди был известен и полиции, и спецподразделениям. Было известно и то, что его отец был связан с джихадистами в Ливии, где, кстати, и проживал. Вчера его арестовали в Триполи. Арестовали и двух его братьев из-за террористических связей.



Самое любопытное, что за год до взрыва бомбы британцев пять раз предупреждали об угрозе, которая исходит от юного Салмана Абеди. Оказалось вдруг, что Абеди жил на одной улице с известным экспертом по взрывательным работам.



Оказалось, что ещё два года назад появились первые данные о его склонности к терроризму и экстремизму. Причём сведения эти происходили от членов общества "Фонд Рамадана". Как говорит глава фонда Магомет Шафик: "Сведения были переданы по правильным каналам, но с тех пор не было никакого ответа или реакции". Двое друзей Салмана были настолько напуганы его резкой переменой в сторону экстремизма, что независимо друг от друга позвонили в полицию — один раз пять лет назад, второй раз — год назад. Они выражали свою озабоченность тем, что он "начал поддерживать терроризм" и говорить, что "быть смертником — это правильно".



Лидер ливийской коммуны Манчестера сказал, что Абеди уже давно был запрещён вход в мечеть в Дидсбери после того, как он поругался с имамом во время антитеррористической проповеди. Он же сказал, что Абеди состоял в чёрном списке после того, как о его экстремистских взглядах мечеть доложила властям. Это значит, что они контактировали по поводу Абеди с работниками программы по антирадикализации в МВД.



Ну, про папу — члена военизированной джихадистской ливийской группировки — тоже все знали. Как и то, что сынок всё время мотался между Британией и Ливией, попутно получая там знания по сооружению бомб. Его младший брат Хишам любил выставлять свои фоточки с автоматом в социальные сети, и ливийские власти его разрабатывали на предмет связи с игиловцами.



Тут проснулись и американцы, которые заявили, что он им тоже знаком в связи с террористическим подпольем. И даже французы рассказали миру, что они давно доказали связь бывшего студента с "Исламиским государством". А дама — министр внутренних дел Британии Амбер Рудд поведала, что Абеди был под наблюдением последние несколько недель, с тех пор как он вернулся из Ливии.



То есть все знали всё. И когда у него папа отобрал паспорт, и когда мама ему вернула, чтобы сынок съездил в Саудовскую Аравию поклониться святыням. И когда он вместо Саудовской Аравии отправился в Манчестер.



Только непонятно: и что вы все делали с этой информацией? Коллекционировали? Хранили на чёрный день? Так он уже наступил. Например, для девочки Эйлит Маклауд с шотландского острова Барра, которая проехала 400 миль на концерт своего кумира, американской певицы Арианы Гранде. И для неё этот концерт стал последним в жизни, как ещё и для двадцати одной жертвы взрыва.



* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

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