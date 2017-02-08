/Поглед.инфо/ В Естония е учредена гражданска организация „Европейски народен фронт” (Euroopa Rahvusrinne) за борба с масовата имиграция. Управителният съвет на организацията включва бившият министър на външните работи и лидер на Партията на националното единство Кристина Оюланд.

„Трябва да бъдем подготвени за разпадането на ЕС и е крайно време да създадем връзки с бъдещите лидери на моноетническите държави в Европа. Ние трябва да обединим силите си, за да се защитят правата на коренните европейци да живеят на своята земя, по своите традиции и правила, които да са свободни сами да вземат решения, така че Европа да не се превърне в Еврабия."

(рус.ез.)

В Прибалтике бьют тревогу: скоро Европа станет Еврабией!

Созданная для борьбы с массовой иммиграцией организация «Европейский народный фронт» (Euroopa Rahvusrinne) избрала в состав правления экс-главу МИДа Эстонии и лидера Партии народного единства Кристийну Оюланд, сообщает агентство BNS.

При этом Оюланд выступила с речью, в ходе которой, в частности, заявила: «Пришло время вернуться в международную политику и защищать интересы Эстонии в исламизирующейся Европе. Мы должны быть готовы к развалу ЕС и вовремя наладить связи с будущими лидерами мононациональных государств Европы. Я делаю эту работу добровольно, не за деньги. Мы должны объединить силы, чтобы отстаивать права коренных европейцев жить на своей земле по своим традициям и правилам, чтобы отстаивать свободу самим принимать решения, чтобы Европа не стала Еврабией».

В свою очередь, председатель совета организации Марек Тоху отметил: «Наше нынешнее правительство занимает выжидающую позицию и продолжает следовать только поступающим из Брюсселя приказам. Мы не считаем правильным сидеть в последнем вагоне и наблюдать за тем, как разваливается ЕС. Мы должны защищать интересы Эстонии. Мы хотим сотрудничать с теми силами в Европе, которые защищают право мононациональных государств принимать собственные решения и которые выступают за сохранность белой, христианской Европы».

Отметим, что «Европейский народный фронт» был создан 29 июля 2015 года — главной его задачей руководство организации называет «сбор денежных средств на научную работу об истоках массовой иммиграции, проведение массовых акций и требование референдума по вопросу о прекращении массовой иммиграции». Организация собирает пожертвования на свою деятельность у частных и юридических лиц.

Добавим, что профессор Латвийского университета, востоковед Леон Тайванс на встрече с лютеранами в городе Талси отметил, что европейцам нечего надеяться на «солнечное будущее», так как европейская цивилизация погибает. По его словам, «главные враги — это ислам и беженцы с Ближнего Востока», пишет mixnews.lv «В странах ЕС в среднем на одну женщину приходится по 1,3 ребенка, в странах Ближнего Востока этот показатель больше — по восемь детей на одну женщину. Это очень серьезные числа, о которых стараются не говорить и притворяются, что их не существует», — отмечает Тайванс.

«Ислам не предусматривает никакой демократии. Большую угрозу для европейской цивилизации составляет наша открытость, чрезмерный гуманизм и заражение чуждой нам исламской культурой, принесенной беженцами. Сегодня невозможно найти на карте ни одно исламское демократическое государство. Почему? Дело в том, что эта религия не предусматривает никакой демократии. Исламская вера предусматривает рабское послушание своему господину», — считает латвийский востоковед.

Тайванс высказал мнение, что у войны на Ближнем Востоке причины совсем не политические, а связаны с нищетой и голодом в регионе. «Наши перспективы паршивы. Количество жителей Ближнего Востока стремительно растет по сравнению с жителями Европы. В мире 7 миллиардов жителей, из которых 2 миллиарда не будут накормлены никогда. Есть одно спасение — это проводить интенсивные исследования, искать альтернативы и выход при помощи науки, но с этим у мусульман не очень хорошо», — заявил Леон Тайванс.

Профессор добавил, что «в противовес религии мы не ставим ничего религиозного, а только какое-то духовное успокоение, которое им противоестественно». Востоковед заключил: «Им противно все наше! Для них главное выжить, а что касается наших культурных ценностей — они им как месиво под ногами. У них другие ценности и убедить их совершенно невозможно. Если бы мы в противовес были более религиозны, было бы иначе».

Профессор Леон Тайванс уже несколько лет выступает с публичными лекциями в которых доказывает, что христианство в Европе больше нежизнеспособно и скоро в Старом Свете будут править мусульмане. Он так же призвал запретить в Латвии любое распространение и популяризацию ислама.