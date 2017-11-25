/Поглед.инфо/ В топ новините излезе съобщение, че Федералният конституционен съд на Германия е позволил регистрирането на "третия пол" в регистрите за гражданско състояние.

В действителност, съдът легитимира само новата европейска реалност: агресивната пропаганда на сексуалните извращения на държавно ниво (стигайки до широкото отваряне в училища и детски градини на тоалетни за "нерешителни" със своята сексуална ориентация) вече са променили лицето на Германия и цяла Западна Европа и хората, които държат на традиционните възгледи за възпитанието на деца, са изложени на открити преследвания и все повече се стремят към убежище в Русия. Въпреки това, нашите системни либерали се опитват да се справят с глобалната хегемония при въвеждането на новите "европейски ценности" - и наскоро се опитха да приложат реално младежки содомистки "блицкриг".

Живеещите по-рано в СССР Катарина и Дмитрий Миних се установили в германския град Минден с петте си деца до момента, докато им взели двете дъщери. Семейството имало свой дом, всички деца са били в частно християнско училище, родителите давали на децата си допълнително образование (конна езда, музика, чужди езици), всяка година правят по няколко пътувания с децата в чужбина, за да се отпуснат, да живеят щастливо и безопасно. През 2015 г. 16-годишната им дъщеря Мелиса се запознава в интернет с един млад мъж и реши да се срещне с него, без да каже на родителите си. Родителите се обърнаха към полицията за издирването и. Полицията е открила Мелиса и я взеха от родителите и, а след това втората им дъщеря, 14-годишната Алина. Сътрудничката от Югендамта (управление за работа с младежите в Германия) Биргит Райнке, открита лесбийка, подала заявление срещу Миних в съда за "заплаха за благополучието" на всички деца, заявявайки на Дмитрий Миних: "Всички руснаци са престъпници"; и предложила на Мелиса да помогне, предоставяйки и отделна стая "с партньорка". Бащата, Дмитрий Миних е запитан за отношението му към педерастията, и когато той отговорил, че "не одобрява" и се опитва да възпита децата си "във вярата", направили извод за опасността за благополучието на децата от "консервативните" възгледи и "вербални наказания" на родителите.

/рус.ез./

По свидетельству Минихов, в школах ФРГ уже много лет ведется агрессивная пропаганда толерантности к «ЛГБТ» (такой аббревиатурой называют себя всевозможные извращенцы) , в школах повсеместно устроены туалеты для лиц, не определившихся со своим полом – а пропаганда секспросвета, включая подробные инструкции как пользоваться презервативами, начинается с детского сада.

Мелиссе удалось сбежать из детдома. Алина до сих пор там. По словам родителей, девочку явно обрабатывали психотропами: она даже не узнала мать, когда она пыталась с ней встретиться и поговорить. В апреле 2016 года, после вызова в суд по иску о неблагополучии оставшихся детей, семья Минихов экстренно выехала из Германии сначала в Киргизию (там не нужна виза), а потом перебралась в Россию и встала на миграционный учет в Калужской области. Управление по вопросам миграции УМВД по Калужской области отказало Минихам во временном убежище –при том что в случае возвращения в Германию семья точно будет разрушена: Югендамт уже подал иск о наличии угрозы в семье всем пяти детям, и в отношении двух из них решение принято, причем решения ювенальных судов в Германии «обжалованию не подлежат».

Более подробно о деле Минихов и об анализе работы «детского гестапо» - Югендамт - можно почитать на сайте общественного уполномоченного по защите семьи.

Надо сказать, что позиция Калужского УМВД, отказавшего в убежище хорошей работящей русскоязычной семье, находится «в тренде» последних законодательных новшеств от нашей «пятой колонны», направленных на легализацию педерастии и растление детей секспросветом. Как уже рассказывала «Катюша», только за последний месяц Дума, Правительство и ФАС открыли 4 «окна Овертона» в этом направлении:

Так, в начале октября Министерство здравоохранения разработало, специально для извращенцев (почти как конституционный суд Германии), форму справки о смене пола для предоставления в ЗАГС. В пояснительной записке к проекту говорится, что он разработан в соответствии с законом «Об актах гражданского состояния». Согласно данному закону, установить половую переориентацию может постоянно действующая врачебная комиссия в составе врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога. (подробнее см. нашу статью Здравоохранение с отклонениями: Минздрав занялся легализацией половых извращений).

В середине октября спикер ГосДумы Вячеслав Володин порадовал феминисток и гомосексуалистов обещанием в ближайшее время принять закон «О гендерном равенстве» (более подробно см. нашу публикацию «Осеннее обострение: Дума готовится защищать аборты и феминисток с сексменьшинствами».

Тогда же «отличилась» Федеральная антимонопольная служба, возглавляемая «яблочником» Игорем Артемьевым: ФАС презентовал свою программу по снижению цен на презервативы в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ а также предложил расширить пропаганду использования презервативов в учебных заведениях среднего и высшего образования, задействовав средства телевидения, киноиндустрии и социальную рекламу (подробнее в статье: «Презервативы с «яблочным» вкусом» ).

Наконец, 1 ноября стало известно о планах Министерства образования провести во всех школах России 1 декабря сего года интернет уроки секспросвета под предлогом профилактики ВИЧ.

Как видим, внедрение «це европейских ценностей» глобального Содома идет полным ходом и в России. Причем вместе с секспросветом и педерастией внедряют и ювенальную юстицию—которая направлена на то, чтобы изымать детей из нормальных семей и отдавать извращенцам. Для сравнения приведем основные ювенальные угрозы прошедшего месяца:

10 октября уполномоченная по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова в интервью заслуженному русофобу Владимиру Познеру призналась что Минтруд намерен утвердить к 1 декабря ювенальную «10-летку детства».

20 октября Государственная Дума приняла в первом чтении опаснейший законопроект № 103372-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» (о порядке осуществления гражданского судопроизводства с участием несовершеннолетних) который легализует давнюю мечту ювенальщиков заменить родителей в судебных процессах на специальных адвокатов и психологов.

В начале ноября стало известно о том, что Верховный Суд РФ планирует принять постановление пленума «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, а также с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью»--в котором планируется ввести такие «основания» для изъятия детей из семьи и лишения родительских прав, как «обнаружение признаков физического или психического насилия» - т.е. за синяки и ссадины, а также сведения о «применении недопустимых способов воспитания—то есть в т.ч. и «повышение голоса на ребенка» и «отказ ему делать то, что он любит».

По сведениям РИА Катюша, пленум ВС будет рассматривать это постановление уже во вторник, 14 ноября—в связи с чем родительские организации уже завалили ВС своими обращениями.

Наконец, буквально вчера появилась информация о том, что Минобрнауки предлагает создать в РФ реестр недобросовестных родителей.

В случае реализации этой инициативы, этот реестр может стать аналогом «бюро кредитных историй»-родитель, которого когда-то привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КОАП (ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию детей—по сведениям сенатора Елены Мизулиной, в России в год возбуждается более 500 тысяч таких дел) – навсегда останется в таком реестре –и окажется под колпаком у российского «югендамта».

В общем, учитывая что за семейную тематику в России до сих пор отвечают такие люди как Ольга Голодец и ей подобные «системные либералы», у России все меньше шансов сохранить свой статус «заповедника» для нормальных людей вроде тех же Минихов. По сути дела, сейчас активность «пятой колонны» по разрушению традиционного общества сдерживается только гражданской позицией представителей родительских и патриотических организаций и надеждами на то, что Президент на нашей стороне и может поставить «либералов» в стойло — как это уже было с «законом о шлепках» в конце прошлого года. Поэтому мы будем продолжать писать письма, выходить на пикеты и использовать любые другие средства для противодействия планам антисемейного лобби. Просто потому что иначе в Российских школах и детских садиках уже тоже скоро появятся кабинки для «третьего пола» как в Германии, Австралии, Дании, Новой Зеландии, Пакистане, Индии, Непале и на Мальте.

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