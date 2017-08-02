/Поглед.инфо/ Веднага след обявяването на руските ответни мерки срещу американските дипломати и американците започнаха да плашат собственост на руски граждани усложнение и забавяне на издаването на американски визи. Първата събудила се лястовичка стана Макфол. И това е много важна подробност, която ни е много удобна.

Изтеклата от Вашингтон информация обяснява, че намаляването броя на дипломатите ще удари туристическите планове на руснаците. Да? Тогава нека се запитаме: с какво са били ангажирани стотици служители на американските учреждения в Русия? За дипломата този въпрос е груб. Но цялата ситуация отдавна е изпаднала от коша на деликатността. Аз задавам този въпрос на глас, не защото не зная отговора или дори не само за да настъпя американските колеги по болното място. Далеч не това. Аз никога нямаше да задам този въпрос, ако не бяха направили връзка на броя на персонала с предоставянето на консулски услуги за руснаците. Уморих се да правят хората на глупаци.

/рус.ез./

И теперь по порядку.

Мы так и не услышали от американских коллег официальных заявлений о точном или приблизительном количестве сотрудников дипломатических и консульских учреждений США на территории России. А для публичной полемики по визовым вопросам, которую они же и развязали, это важно. И если теперь нам рассказывают, что "сокращение коснётся оформления виз", то логично было бы озвучить точные или приблизительные данные, сделав это официально. В прессе мелькала цифра: 1200 дипломатов и сотрудников задействовано Вашингтоном в России. Официальных подтверждений или опровержений не было - Госдеп эти цифры почему-то закрыл. Почему? Россия свои цифры озвучила, пригласив к паритету, - 455.

Увязка сокращения числа сотрудников с оформлением виз не выдерживает никакой критики, так как американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить. Соответственно, если в Вашингтоне будет решено уменьшить количество людей, задействованных именно на визовых вопросах, это будет решение Вашингтона, суверенное, обдуманное и отнюдь не вынужденное. И люди должны это знать и понимать. Развивая тему выдачи виз, а американские коллеги и сочувствующие приводят количественные показатели, добавим цифр: за 2016 год американских виз россиянам было выдано ориентировочно 150 тысяч, российских американцам - 102 тысячи. Казалось бы, вот она разница: в 1,5-2 раза больше выдают виз, соответственно в 1,5-2 раза больше нужно сотрудников. Но это только на первый взгляд. У нас кардинально различаются подходы к оформлению виз. Во все детали вдаваться не будем, но об основных я скажу. Американская процедура предполагает проведение личного собеседования. И, конечно, это требует намного больше времени и трудовых ресурсов. Российские визы в США выдаются без проведения собеседования, а документы можно отправить и по почте. Я не собираюсь доказывать, что наш способ лучше, а их хуже - это решать не мне. Но одно точно: применяемый американскими властями способ оформления виз намного более трудозатратный. Но в этом виновата не Российская Федерация!

Я до сих пор не могу понять, зачем в 21 веке (!!!) проводить личные собеседования для выдачи виз. Представляете, голосовать в США можно онлайн!! Да-да, тот самый судьбоносный выбор президента, в котором обвиняют нас, можно осуществить через инет. И, кстати, никто не заикнулся об отмене онлайн голосования. Банковские операции, покупки чего угодно, образование - всё дистанционно. Кстати, во многих случаях, когда в США тебе было бы удобно что-то оформить или заказать лично, тебе скажут, что это уже прошлый век и отправят в интернет. На референдуме о независимости Шотландии люди голосовали через электронную почту! А выдать визу, заранее имея исчерпывающие данные о заявителе, нельзя без личного собеседования. Причём эта система распространяется не только на простых смертных, к которым теоретически могут быть вопросы. Но и на людей, которые известны во всём мире. Едут наши актёры, певцы, политики, учёные, бизнесмены - всё равно нужно пройти собеседование. Особенно комично выглядит приглашение для очного знакомства с теми, кто в США собирает тысячные залы. Зачем? Чтобы спеть или станцевать перед американскими дипломатами, удостоверив тем самым свою личность?

Дело, конечно, не в этом. Мы все (ВСЕ) глубоко ошибались, думая, что американская бюрократия - это мобильная инновационная разработка компании Apple. Отнюдь . Поэтому все эти придуманные ею когда-то собеседования и остальная доисторическая мишура не отменяются, не потому что они выполняют некую важную функцию или секретную миссию, а потому что, раз маховик был один раз запущен, остановить его крайне сложно. Даже если он являет собой умопомрачительный анахронизм и требует колоссальных затрат. Я уверяю вас, многие, да большинство работающих в России американских дипломатов это прекрасно понимают. Но система не терпит инициативы на местах.

Мне очень нравятся аргументы о том, что подобная неуклюжая и замшелая визовая система призвана "обеспечить должную безопасность", вычислить врага, включая террористов, преступников и т.д. Это ещё одна несусветная чушь. Чтобы "отсекать" террористов, надо не собеседования проводить (не думаю, что террористы в американском консульском учреждении колются под взглядом собеседника как орехи), а взаимодействовать по линии спецслужб. Но именно это сотрудничество пало жертвой амбиций Обамы первым делом. А ведь оно было весьма перспективным. И пример передачи американской стороне данных по Царнаевым более чем показательный. Но Администрация Обамы не захотела, и подобные контакты были свёрнуты. Это же касается преступников, там ещё интереснее. Многие, кто обвиняется российской правоохранительной системой в финансовых махинациях, коррупции и других преступлениях, годами вольготно себя чувствовали на мировых просторах и, даже находясь в интерполовских базах данных, никакого интереса у американских блюстителей закона и нравственности не вызывали.

Читатель, привала пока нет - не расслабляйся.

Итак. Чем же занимались в России американские дипломаты? Возможно, они усовершенствовали систему выдачи виз путём ускорения этого процесса? А теперь внимание, барабанная дробь. За последние 4-5 месяцев срок оформления американской визы вырос в 4-5 раз. И не только в России! То есть ни с украинским кризисом, ни с двусторонними проблемами это не связано. Если раньше пресловутое собеседование назначалось ориентировочно через 10 дней после подачи документов, то в последнее время заявитель приглашается в консульское учреждение через 6-7 недель после обращения!!

Ещё раз напоминаю: события разворачиваются не в конце 18-го века, а в первой четверти века 21-го! Что нужно делать с документами практически два месяца? И ведь речь идёт о том, что эти документы унифицированы, данные вбиты в единые электронные формуляры, многие не первый десяток раз.

Есть ещё один немаловажный момент. По тем же утечкам в американских СМИ, в Госдепе до сих пор не назначены сотрудники на ключевые посты, включая заместителей Госсекретаря. Не назначены - потому что кандидатуры не получают одобрения сената. А что творится в сенате и кто там заказывает музыку, мы с вами и без утечек знаем: нынешний президент не имеет поддержки не только демократов, но и республиканцев. Несистемный он.

А теперь привал. Садимся на пенёк и начинаем разглядывать пироги.

Двусторонним сотрудничеством находящиеся в России американские дипломаты не занимаются уже несколько лет - его просто нет, оно силами Обамы уничтожено. Кроме как строить в России демократию, им последние годы делать нечего: делегации не приезжают, экономические форумы не проводятся (Госдеп в приказном порядке не рекомендует бизнес-операторам иметь дело с Россией), выставки из России в США отправлять не спешат после череды исков и угроз наложения арестов на музейные коллекции и т.д и т.п. Что-то мне подсказывает, что строителей демократии у нас и внутри страны хватает. Поэтому все эти разговоры о том, что сокращение сотрудников нанесёт удар по консульской работе - пустое. А если выдача американских виз ещё больше будет затягиваться, на что активно намекают источники, это будет удар двойного назначения. Во-первых, по Трампу, эдакий очередной виток саботажа внешнеполитических решений. Не забудьте, Госдепом 4 года руководила Х.Клинтон, расставившая на все ключевые и не только посты своих людей. И расставила для себя весьма удачно, что доказали следующие 4 года безустанных попыток Дж.Керри "начать работать". Пропитанный насквозь идеологией демпартии Госдеп - важнейшее орудие в руках проигравших, не только жаждущих моментального реванша, но и отрабатывающих взятые под выборы "бытовые кредиты" и делающих новые ставки на зеро в преддверии начинающегося электорального цикла. А Макфол в этой истории выполняет роль спикера по внешнеполитическим вопросам, задавая информационные направления для атаки. Во-вторых, ещё один удобный повод потроллить Москву, сделав очередную пакость россиянам и списав её на "политику Кремля".

Давайте говорить честно: если американская бюрократия не может или не хочет справляться с выдачей виз, возможно, выторговывая на её модернизацию очередные госдотации, не надо и это списывать на Россию. Мы готовы протянуть коллегам руку помощи и в этом вопросе, например, поделиться опытом. Ведь наши визы американцы получают за 10 дней и без собеседований.

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