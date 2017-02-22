/Поглед.инфо/ САЩ - опората на мира и демокрацията - постоянно са застрашени от чуждестранни терористи? Руснаците са убийци, а американците - не? Това стереотипно мислене преобладава навсякъде в Америка, особено сред бялото население. Но каква е реалната заплаха за сигурността на САЩ?

Не са малко американците, които не биха отрекли, че президентът Тръмп откри достойна за съжаление епоха в историята на страната си, а изборът му на политически курс и на министри не издържа критика. Не са малко и американците, които няма да се съгласят, че указът му да се забрани влизането на граждани на редица мюсюлмански страни, е несправедлив, нехуманен и евентуално незаконен. Американските съдии не знаят какво да правят с президентския указ.

Причината, на която се позовава указът е необходимостта от защита на страната от терористи и никой не може да отрече основанието му. Но когато Тръмп каза, че и в САЩ има много убийци и страната му не е невинна, това беше изненадващо честно изявление на американския президент. Тревога предизвика обаче незабавната реакция на един републиканският сенатор, който разкритикува Тръмп за думите му, че американците - почтени и мирни, според него, хора - могат да бъдат сравнявани с такива изверги като руснаците. Според сенатора, американците и руснаците са хора от два напълно различни типа. Реакцията на сенатора разкрива основният проблем на САЩ: огромната дистанция, която отделя добре устроилата се, богата и предимно бяла върхушка от останалата част на обществото. Тази върхушка заедно с правителството упорито отказват да погледнат към ужасните факти от обратната страна на медала: броят на хората в мюсюлманския свят, които умират от ръцете на американците. Само в Пакистан американски безпилотни самолети са убили 2600 души, които американците набеждават за терористи. Само в Сирия са загинали повече от 11 хиляди деца. А Сирия е в списъка, оттам идват не имигранти, а терористи, казва Тръмп. Ще видим какво ще каже съдът на САЩ...

(рус.ез.)

Кто такие террористы?

Русские убийцы, а американцы — нет?

Очень немногие станут отрицать, что президент Трамп открыл достойную сожаления эпоху в истории своей страны, а его выбор министров и политического курса не выдерживает никакой критики. Очень немногие не согласятся с утверждением о том, что его указ о запрете въезда в страну гражданам ряда мусульманских стран несправедлив, бесчеловечен и, возможно, противозаконен. Американские судьи не знают, что делать с президентским указом.

Причина, на которую ссылается президент, заключается в необходимости защитить свою страну от террористов, и никто не станет отрицать ее весомость. И все же, следует отметить, что Трамп не так прост, как кажется. На прошлой неделе один из телеведущих спросил его, уважает ли он своего российского коллегу президента Путина. «Да, — ответил Трамп, — я его уважаю». «Но он же убийца», — возразил журналист Трампу. «Есть много убийц, Вы считаете, что наша страна так уже невинна?» — ответил Трамп. Это было удивительно честным заявлением американского президента. Однако тревогу вызвала немедленная реакция одного сенатора-республиканца, раскритиковавшего Трампа за мысль о том, что американцев — которых он, разумеется, считал добропорядочными и мирными людьми — можно сравнивать с такими извергами как русские. Как отметил сенатор, американцы и русские — два совершенно разных типа людей. Реакция сенатора указывает на основную проблему США. Она раскрывает то огромное расстояние, которое разделяет хорошо устроившуюся в жизни, богатую и в своем подавляющем большинстве белокожую верхушку общества от остальных людей. Для этой верхушки внешний мир наполнен людьми, только и думающими о том, как бы причинить вред миролюбивым США. Как ясно дали понять чиновники, когда вводили запрет Трампа на въезд в страну иммигрантам из семи исламских государств, даже маленькие дети с действующими визами могли рассматриваться в качестве террористов. Белый дом одобрил запрет на въезд пятилетнему иранскому ребенку, гражданину США, проживающему со своей матерью в Мэриленде. Его в течение четырех часов задерживали в аэропорту, утверждая, что он «мог представлять угрозу для безопасности». Белый дом также заявил: «Исходить из того, что кто-то исключительно в силу возраста и пола не представляет угрозы, весьма ошибочно и опрометчиво».

Итак, США — оплот мира и демократии — постоянно находятся под прицелом иностранных террористов? Русские убийцы, а американцы — нет? Эти стереотипы мышления преобладают повсюду в Америке и в особенности среди белокожего населения. Сообщения о смерти одного или двух американцев в Афганистане, Йемене, Сомали и Сирии публикуются крупным планом во многих американских газетах и подтверждают широко распространенное мнение о кровавом терроризме. Разумеется, мы можем утверждать, что жестокий, бессмысленный, реакционный, фанатичный, безжалостный и зверский терроризм существует во всем мире и прежде всего в исламском мире. И все же, каковы истинные угрозы безопасности США?

После просмотра теленовостей, в которых показывают, как тысячи людей с правильно оформленными документами не пропускают в аэропортах по той лишь причине, что они приехал из семи запрещенных стран, ты чувствуешь не только возмущение, но и растерянность. Террористическая угроза США необязательно исходит из-за рубежа. Нельзя отрицать тот факт, что после 11 сентября 2001 года ни один американец не погиб от теракта, совершенного гражданином одной из этих стран. Неоспоримым является также и то обстоятельство, что ни один человек, которому было отказано во въезде, или которого депортировали в соответствии с указом Трампа на прошлой неделе, не был признан террористом. За последние годы в США было зарегистрировано несколько убийств, совершенных иностранцами, но реальными убийцами в США являются сами американцы.

Часто убийцы — это американские подростки. «Ежедневно, — пишет эксперт, — семеро детей и подростков в США погибают от огнестрельных ранений», как правило, нанесенных случайно другими детьми и подростками. Широчайшее распространение оружия среди населения является причиной самой высокой в мире смертности от него. В Америке число застреленных в день превышает годовой показатель в Великобритании, а общее количество убийств из огнестрельного оружия в США выше, чем в любой другой цивилизованной стране. Нет нужды изучать бесконечные и почти невероятные статистические данные. Достаточно сказать, что шансы американца быть застреленным из пистолета — в 70 раз выше, чем у француза или россиянина. И этот факт должен был бы дать большую пищу для размышлений вышеупомянутому сенатору. Конечно, верно и то, что США — это не просто страна, это почти целый континент, и любая статистика по нему впечатляет. Но ужас, который внушает огнестрельное оружие, затрагивает абсолютно все слои населения, особенно когда речь заходит о полиции. Теоретически полицейские в любой стране используют оружие для самозащиты и защиты граждан от преступников. В США все немного иначе. В 2015 г. более тысячи американцев — примерно трое в день — были убиты полицейскими. Похожие цифры фиксировались и в предыдущие годы. Таким образом, мы можем подсчитать, что каждые три года американская полиция убивает больше людей, чем террористы из Аль-Каиды в тот злополучный день 2001 года в Нью-Йорке. ФБР квалифицирует такие убийства как «оправданные», что весьма забавно с учетом того, что их жертвами в основном становятся афроамериканцы, треть из которых безоружны.

В последние 10 лет на каждого погибшего от рук терроризма в США и в мире приходится более тысячи жертв применения огнестрельного оружия внутри страны. В цифровом выражении это выглядит так: в 2004-2014 гг. около 70 американцев погибли в своей стране в терактах, а 300 тысяч умерли в результате вооруженного насилия. Американских граждан убивают американские граждане, а не приезжие мусульмане.

Представители правительства США между тем упорно отказываются взглянуть на страшные факты оборотной стороны медали: количество людей в мусульманском мире, которые погибают от рук американцев. Как я уже отмечал недавно, (EL MUNDO, август 2016 г.), отнюдь не будет преувеличением утверждать, что Соединенные Штаты под видом «борца за свободу» являются самым могущественным в мире подстрекателем к смерти и насилию. Масштабы смертности, спровоцированной США, поистине невероятны. Только открытые данные о погибших в ходе американского вторжения в Ирак в 2003 году, поводом к которому послужило лживое утверждение о том, что эта страна имеет оружие массового уничтожения, превышают цифру в 250 тысяч человек.

В последние 10 лет правительство США регулярно использует непилотируемые летательные аппараты для нанесения ударов по предполагаемым террористическим базам. Только в Пакистане за эти годы американские дроны уничтожили 2600 человек, которых американцы называют террористами вопреки очевидному: многие из погибших ими вовсе не являлись. А сколько всего было убито дронами не только в Пакистане, но и в Ираке, Сирии, Афганистане — исламских государствах, превратившихся в поле непрекращающихся военных действий? По подсчетам только в Сирии более 11 тысяч детей погибли в войне, которую в основном ведут правительства Сирии, России и США. И при этом Сирия фигурирует в списке стран, откуда Трамп планирует запретить въезд иммигрантов. Это не иммигранты, утверждает он, это террористы. Посмотрим, что думают об этом судьи Соединенных Штатов.

Генри Кеймен (Henry Kamen), британский историк, опубликовавший недавно книгу "Император Карл. Жизнь короля-цезаря"(изд. Esfera de los Libros).