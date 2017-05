/Поглед.инфо/ Външният министър на Великобритания Борис Джонсън заяви, че руските власти могат да направят опит за намеса в хода на британските парламентарни избори. Руското посолство коментира изказванията му в Twitter, съобщи Газета.ru в събота (13 май).

В интервю за британското издание "Телеграф" (The Telegraph) Борис Джонсън заяви опасенията си за "руска намеса" в предстоящите парламентарни избори на страната. Според него руските власти "ще се зарадват", ако лидерът на британските лебъристи Джереми Корбин спечели надпреварата.

Руското посолство във Великобритания реагира на нападките, като публикува в социалната мрежа Twitter своя коментар на изказването на Борис Джонсън.

"Борис Джонсън надмина #Russiansdidit (руснаците го направиха – бел. ред.): бедността на аргументи в предизборната кампания", заявиха от посолството.

По данни на британски проучвания за изборите на 8 юни Консервативната партия на сегашния премиер Тереза Мей е лидер в броя поддръжници, като шансовете ѝ за победа, според "Телеграф", са 48%. Втори, след фаворитите, са Лейбъристите, начело с Джереми Корбин, които по предварителни проучвания ще получат около 24% от гласовете.

.@BorisJohnson has outdone #Russiansdidit: poverty of argument in electioneering!

1:34 PM - 13 May 2017

