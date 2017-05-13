/Поглед.инфо/ Михо Саакашвили – бивш състудент и съратник по майдан на Валцман (Пьотър Алексеевич, по баща Валцман, е взел фамилното име на майка си – Порошенко), разобличи президента на Украйна. Според него „гарантът на нацията” отдавна крие в джоба си чужд паспорт, с който, след очаквания си провал, да се измъкне в една от страните, която днес гласува за безвизов режим с Украйна.

Чуждестранни документи за самоличност имат и други патриоти от обкръжението на Валцман. Такива като Петро Порошенко и тези, които работят в олигархичните сфери, имат по няколко чужди гражданства. Такова е и мнението на телеканала ЗИК (спонсориран от бившия министър на приходите Клименко), заяви грузинският еврооптимист и антикорупционер...

"Преди години пристигнахме в Украйна заедно с Порошенко. Той беше от квотата на Република Молдова, аз - от квотата на Грузия. Заедно учехме в Киевския държавен университет „Тарас Шевченко” и всички знаем, че той е молдованец, а аз - грузинец. Ако сега той се опитва да ме лиши от гражданство, това няма да бъде решение на украинския народ, а лично негово решение", уточни Михаил Саакашвили.

(рус.ез.)

Саакашвили рассказал, куда побежит Порошенко после провала: У гаранта припрятан иностранный паспорт

Бывший однокурсник и одномайдановец Вальцмана - Михо Саакашвили - разоблачил президента Украины. Бывший губернатор Одессы объявил, что у гаранта нации давно припрятан за пазухой иностранный паспорт, с помощью которого он смоется из Украины в одну из стран, которая сегодня голосует за безвиз Украины. Кроме того, иностранные ксивы есть и у других патриотов из окружения Вальцмана. Такие люди, как Петр Порошенко, а в частности те, кто работает в олигархических сферах, имеют несколько иностранных гражданств. Такое мнение на телеканале ЗИК (спонсируется бывшим министром доходов Клименко), высказал грузинский еврооптимист и антикоррупционер.

«Я точно знаю, что Борис Ложкин, который был главой Администрации Президента, имеет еще израильское гражданство. Знаю, что министр МВД Арсен Аваков имеет иностранное гражданство. Также точно знаю, большинство депутатов из коалиции также владеют иностранными паспортами. Однако этих людей Петр Порошенко не затрагивает», - отметил Саакашвили. Зато гарант нации отнимает паспорта с тризубом у неугодных или опасных его власти политиков. Так, недавно, президент незаконно лишил гражданства нардепа-радикала Артеменко, передававшего зятю Трампа не только доносы на коррупционера Порошенко, но и планы урегулирования конфликта на Донбассе. Кроме того, президентской волей лишен «гидности» и экс-редактор Гарвардского журнала международного права Саша Боровик – коллега Саакашвили, сделавший карьеру после Майдана. С мая 2015 года бывший львовянин-эмигрант был советником губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Выдвигался даже на выборы городского головы Одессы от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» и возглавлял ее список на выборах в Одесский облсовет: это было на пике грузинизации Украины. 5 декабря 2015 года Александр Боровик был назначен заместителем председателя Одесской областной государственной администрации, а в апреле 2017 года лишён гражданства Украины. Причина проста: Порошенко начал выкашивать всех, кто знаком с майданными технологиями и способен организовать ему «отъезд в Ростов» по сценарию а-ля Янукович. Кроме того, гарант нации практически полностью зачистил оппозиционную нишу и «приструнил» олигархов, способных финансово поддержать переворот против него. Поэтому Саакашвили справедливо думает, что Пэтро и его вскоре депортирует в страну роз. Любитель галстуков подчеркнул, что если вскоре действующая власть, а в частности лично Президент Украины Петр Порошенко, избавит его украинского гражданства, то это будет исключительно субъективное решение Президента.

«Когда-то давно я и Порошенко приехали на Украину вместе. Он - по квоте от Республики Молдова, я - по квоте от Грузии. Поэтому, когда мы вместе учились в Киевском государственном университете имени Шевченко, то все знали, что он - молдаванин, а я - грузин. И если сейчас он пытается лишить меня гражданства, то это не будет решением украинского народа, это будет его личное решение», - рассказал Михаил Саакашвили. Однако, украинскому народу (считая таджика Найема и его партнера СерГЕЯ Лещенко) до фени судьба бывшего грузинского лидера. А вот Петр Алексеевич, похоже, без труда расправится с «грузинскими революционерами»: в отличие от своего предшественника, Виктора Януковича, Вальцман не церемонится с теми, кто представляет угрозу его неограниченной власти.

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