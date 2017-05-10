/Поглед.инфо/ На 9 май бившите съветски републики отбелязват Денят на победата – 72-та годишнина от разгрома на нацистка Германия през 1945 г. Хиляди руски военнослужащи преминаха в параден строй на Червения площад; последваха ги над 100 единици военна техника; а улиците бяха препълнени с ветерани в униформи, накичени с ордени.

Парадът е централно събитие на този най-свят руски светски празник, когато хората си припомнят за огромните жертви – над 25 милиона души, дадени от Съветския съюз на олтара на победата. Той също демонстрира мощта на съвременната руска армия. Показваме 23 снимки от днешния парад и от репетицията, която се проведе в деня преди парада.

(рус.ез.)

1. Российские военнослужащие маршируют по Красной площади на репетиции Парада Победы, которая состоялась в Москве 7 мая 2017 года. (снимка)

2. Российский президент Владимир Путин произносит речь на Параде Победы в честь 72-й годовщины разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. Москва, Красная площадь, 9 мая 2017 года. (снимка)

3. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-26 пролетают над Красной площадью во время репетиции Парада Победы, которая состоялась в Москве 7 мая. (снимка)

4. Военная техника на репетиции Парада Победы. (снимка)

5. Российские женщины-военнослужащие идут в строю по Красной площади во время Парада Победы. (снимка)

6. Российские военные кадеты на параде в Мемориальном парке на Поклонной горе 6 мая 2017 года. Этот парад был включен в программу праздничных мероприятий в ознаменование 72-й годовщины победы Советского Союза во Второй мировой войне. (снимка)

7. Российские линейные маршируют по Красной площади в Москве. (снимка)

8. Люди несут портреты солдат Второй мировой войны во время шествия «Бессмертного полка» в центре Москвы 9 мая 2017 года. (снимка)

9. Шествие «Бессмертного полка» по Тверской улице в Москве. (снимка)

10. Российские военнослужащие во время репетиции Парада Победы, которая состоялась в Москве 7 мая 2017 года. (снимка)

11. Туфля на мостовой Красной площади во время проведения военного парада 9 мая 2017 года. (снимка)

12. Смешанная пилотажная группа в составе «Стрижей» на МиГ-29 и «Русских витязей» на Су-30 пролетает над Красной площадью во время репетиции Парада Победы, которая состоялась в Москве 7 мая 2017 года. (снимка)

13. Голубь, летящий перед строем солдат почетного караула во время парада в Москве в День Победы 9 мая 2017 года. (снимка)

14. Российские комплексы межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» РС-24 во время репетиции Парада Победы в Москве 7 мая 2017 года. (снимка)

15. Российские моряки на Параде Победы на Красной площади 9 мая 2017 года. (снимка)

16. Российские женщины-военнослужащие во время репетиции Парада Победы на Красной площади 7 мая 2017 года. (снимка)

17. Российские танки Т-14 едут по Красной площади во время репетиции Парада Победы. (снимка)

18. Российские солдаты маршируют по Красной площади во время парада в День Победы 9 мая 2017 года. (снимка)

19. Российский военный оркестр на Красной площади во время военного парада. (снимка)

20. Тень от российских военнослужащих на брусчатке Красной площади, 7 мая 2017 года. (снимка)

21. Российские офицеры по Красной площади на репетиции Парада Победы. (снимка)

22. Российские военнослужащие на боевой технике во время репетиции Парада Победы, которая состоялась в Москве 7 мая. (снимка)

23. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС пролетают над памятником русскому князю Юрию Долгорукому во время генеральной репетиции Парада Победы. (снимка)

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