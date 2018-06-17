/Поглед.инфо/ Срещата на върха в Сингапур не можеше да завърши по никакъв друг начин, защото интересът на Тръмп съвсем не е Корея.

На свой ред Владимир Путин покани Ким Чен-ун да посети Русия. Руско-корейската среща на високо равнище вероятно няма да има такъв международен резонанс както последните разговори на Ким с Тръмп, но на нея могат да бъдат постигнати реални споразумения.

Два дни след като Тръмп и Ким проведоха среща на високо равнище, Владимир Путин получи отговор от севернокорейския лидер: донесе го лично пристигналият в Москва за церемонията по откриването на Световния шампионат по футбол Ким Йонг Нам – председателя на Президиума на Върховното народно събрание на КНДР. Формалният държавен глава на КНДР, който е на 91 години, е дългогодишен министър на външните работи и като такъв придружава Ким Ир Сен – дядото на днешния лидер, по време на визитата си в Москва през 1986 г.

Сега Ким Йонг Нам донесе посланието на младия корейски лидер, когото Путин, още в началото на годината назова като „компетентен и зрял политик”. Всъщност, Ким Чен-ун, който е на власт от шест години и половина, показа качества, които не са присъщи на всички 35-годишните лидери на държави...

(рус.ез.)

Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея.

Через два дня после саммита Трампа и Кима Владимир Путин получил послание от северокорейского вождя – его передал прибывший в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.

91-летний формальный глава государства (так переводится на русский его пост) долгие годы был министром иностранных дел и в этом качестве сопровождал деда нынешнего лидера Ким Ир Сена в поездке в Москву в 1986 году. Сейчас Ким привез послание молодого лидера, которого Путин еще в начале года назвал грамотным и зрелым политиком. Действительно, Ким, находящийся у власти шесть с половиной лет, проявил качества, редкие не только для 35-летних руководителей государств.

Он выстоял перед мощным давлением США и во вторник встречался с Дональдом Трампом, который до этого полтора года упражнялся в двусмысленных намеках на возможность военного решения «корейской проблемы». Эти переговоры стали безусловной победой Ким Чен Ына, который показал всему остальному миру, что не нужно бояться США. Да, Америка не «бумажный тигр» – как называл империалистов Мао Цзэдун – но она не готова воевать своими руками и с тем, кто готов и может дать отпор. Это – главный урок сингапурского саммита.

Другое дело, что на самом деле Трамп и не собирался нападать на КНДР – всё это время он просто блефовал. Поэтому неправильно говорить о том, что в Сингапуре Трамп проиграл – каждый получил там то, что хотел. Ким хотел смягчения давления США – а Трамп хотел выглядеть в глазах американцев сильным президентом, решающим сложнейшие мировые проблемы и избавляющим США от угрозы. Какой именно?

Да северокорейской – ведь Вашингтон все последние годы раскручивал тему «корейской угрозы»: дескать, северокорейские ракеты и атомная бомба угрожают Америке. Это справедливо в той же степени, как извечное запугивание европейцев русскими танками в Париже и Берлине – как известно, наша армия появляется в Европе только в ответ на нападение «единой Европы» на Россию. Точно так же и корейцы – ракеты и бомбы были для них оружием сдерживания, защищающим их от американской агрессии.

Вероятность которой была куда менее надуманной, чем американские опасения «корейской угрозы» – достаточно было изучить манеру поведения США в мире вообще и в отношении КНДР в частности. При этом понятно, что Пхеньян хотел бы жить без внешней угрозы – и уж тем более без санкций, которые под давлением США против него ввели на уровне ООН. Именно поэтому Ким и пошел навстречу предложению США устроить переговоры на высшем уровне, а в том, что инициатива исходила именно от американской стороны, можно не сомневаться, что бы ни рассказывали об этом американские источники (а они, естественно, представляли дело так, будто бы Пхеньян первым предложил провести саммит).

Но зачем нужна была встреча с Кимом самому Трампу?

Неужели он верил, что может уговорить вождя отказаться от ядерного оружия и ракет – в обмен на ничего не значащие гарантии безопасности для КНДР, снятие санкций и экономическую помощь с инвестициями?

Конечно, нет – даже если бы разоружение КНДР было бы возможно, этот процесс занял бы десятилетия. И зависел бы от совместных усилий КНР и России – без их гарантий никакие американские не стоили бы вообще ничего. Но в реальности и такой вероятности нет – мир переживает переход от несостоявшегося однополярного уклада к многополярному, но даже в этих условиях ни одна из тех немногих относительно малых стран, обладающих реальным суверенитетом (а КНДР, несомненно, относится к их числу наряду с, например, Ираном), никогда не откажется от гарантий своей независимости.

Нужно совсем не знать историю корейского народа, его отношений с соседними Китаем и Японией, чтобы думать, что Ким, представляющий собой третье поколение правящей уже 70 с лишним лет династии, пойдет на разоружение. Даже в обмен на самые заманчивые «пряники». А заставить его нет сил ни у кого в мире – если не рассматривать военный сценарий, катастрофический не только для Северной и Южной Кореи.

Но независимо от того, понимал это Трамп или нет, его цели в корейской игре были совсем другими – Ким нужен был ему для демонстрации своих способностей американцам. Трамп решает проблемы – не только в экономике, где он всеми силами бьется за изменение невыгодного для США внешнеторгового баланса, но и в мировой политике. Прямодушный Трамп все сам объяснил в одном из своих твитов после встречи с Кимом:

«Перед (моим) вступлением в должность люди принимали как данность, что нас ждет война с Северной Кореей. Президент Обама говорил, что Северная Корея была нашей самой большой и самой опасной проблемой. Теперь – нет. Сегодня вечером можете спокойно ложиться спать!».

Вот так все просто – я избавил вас от угрозы войны. И никого в США не волнует, что эта угроза была от начала до конца выдумкой Вашингтона – как предшественников Трампа, так и его самого. Он ведь не просто так выбрал корейскую тему для своего главного блефа – она была очень хорошо разогрета за последние четверть века (а до этого еще 40 лет памяти о самой кровавой для американцев войне, из тех, что они вели после Второй мировой). Трамп, по сути, хотел своей «победы над коммунизмом», но так как крах СССР пришелся на время президентства Буша, ему оставалась только маленькая, но опасная КНДР.

За последние полтора года Трамп бешено взвинтил атмосферу вокруг корейской ракетно-ядерной программы – давил на Си Цзиньпина, говорил о том, что не исключает военного решения, направлял эскадры и пугал рынки. Чего он хотел? Всего лишь встречи с Кимом. Которую он, гениальный продавец, продаст американскому народу как свою победу, как избавление от угрозы.

Возражения, что, дескать, это не сработает, что никто не поверит в успех Трампа, наивны – они исходят от его политических противников, тех, кто проиграл ему выборы в 2016-м. Они говорят о том, что Ким не пошел ни на какие уступки, а Трамп пообещал приостановить учения и даже со временем вывести войска из Южной Кореи – но в реальности Ким еще за несколько месяцев до встречи приостановил все испытания, а незадолго до нее взорвал полигон. США не собираются ни снимать, ни ослаблять санкции против КНДР – причем даже не свои, а международные. А именно это и нужно Пхеньяну – чтобы развивать свою экономику, а на следующем этапе и привлекать внешние инвестиции (в первую очередь, южнокорейские и китайские, но и российские тоже). В Пхеньяне, естественно, не верят в то, что США когда-либо уйдут из Южной Кореи, а это, даже без американо-южнокорейских военных учений, рассматривается в КНДР как главная угроза ее безопасности.

Но это важно с серьезной точки зрения – а для американского избирателя все эти тонкости и детали не имеют никакого значения. Он в целом верит родной пропаганде: корейцы – опасные люди с ядерной бомбой и ракетами, они ненавидят США и готовы даже захватить Белый дом (как это было красочно показано сразу в двух голливудских фильмах несколько лет назад). И если Трамп убирает или даже просто смягчает эту угрозу – он молодец.

Глобалисты сами создали из никому не угрожающей КНДР монстра – и Трамп лишь воспользовался их же методами. Просто они демонизировали Кимов для своих целей – а Трамп повернул всю игру в свою пользу. Сейчас он говорит о том, что может быть через год разочаруется в Киме – но в реальности это не может произойти раньше чем через два года. Почему? Потому что выборы.

В ноябре этого года пройдут выборы в Конгресс – на котором Трампу нужна победа кандидатов, поддерживающих его, а не «вашингтонское болото». Чем больше их будет, тем легче ему будет управлять страной во второй половине его срока (а точнее – стать, наконец-то полноценным президентом, избавившимся от блокады со стороны истеблишмента). Выиграв выборы в Конгресс и развернувшись со своими внутриамериканскими программами, Трамп победит в 2020-м – экономика растет, простой народ его поддерживает, так что переизбрание, казавшееся кошмаром его противникам, станет реальностью. Корейская тема будет играть в нем не последнюю роль.

Потому что ближайшие пару лет Вашингтон и Пхеньян будут аккуратно подыгрывать друг другу. Начнутся переговоры, Ким пойдет на ряд символических уступок – например, еще раз объявит о прекращении всех испытаний, на этот раз в виде «полной заморозки». Потом может быть даже разрешит допустить на атомные объекты инспекции ООН и МАГАТЭ. США согласятся с российско-китайским предложением снять часть санкций – но немного, и не основные. Будут комплименты и обвинения, охлаждение и возобновление переговоров – параллельно они будут идти и в шестистороннем формате (с участием Китая, России, Южной Кореи и Японии). Главное – будет поддерживаться впечатление о некотором постоянном прогрессе.

Значит ли это, что все снова обострится после ноября 2020-го, когда Трамп переизберется? Нет – потому что тогда на повестке дня уже будут другие главные темы – ближневосточные, европейские, международной торговли. А корейская уйдет в тень – где ей самое и место.

При этом уйдет в тень ракетно-ядерная тема – а вот тема межкорейского диалога, наоборот, может стать действительно важной. Если две Кореи наладят серьезный диалог и займутся совместными экономическими проектами, КНДР может за какие-нибудь десять лет совершить гигантский экономический скачок. У нее для этого есть все – в первую очередь работящие люди и выгодное географическое положение. Китайский опыт и российские энергоресурсы позволят стране расти бешеными темпами – не отказываясь при этом ни от чучхе, ни от чувства национальной гордости.

Поэтому, когда в четверг Владимир Путин, принимая Ким Ен Нама, передал через него приглашение Ким Чен Ыну посетить нашу страну, он неслучайно предложил совместить визит с сентябрьским Восточным экономическим форумом во Владивостоке:

«Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года. Можно сделать это и отдельно ... вне привязки к международным событиям».

Еще в начале июня, принимая в Пхеньяне Сергея Лаврова, Ким Чен Ын дал понять, что встреча в верхах состоится в этом году – так что его знакомство с Путиным не за горами. И если он решит совместить визит в Россию с владивостокским форумом, получится, что там соберутся лидеры всех ключевых стран региона – ведь уже известно об участии Си Цзиньпина, Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ина. Для того чтобы форум стал Тихоокеанским, останется позвать только Дональда Трампа, который, впрочем, пока еще не может позволить себе поездку в Россию, к Путину.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели