/Поглед.инфо/ На 1-ви март, същия ден когато Путин излезе със своето послание, Сhina Daily (водещото китайско издание на английски език) публикува редакционна статия, озаглавена "САЩ не бива да се поддават на изкушението да нарушават задълженията си", в която се припомня историята на Тайванския въпрос и договореностите между Китай и Съединените щати, съгласно които американските отношения с Тайван могат да имат само неофициален характер.

Одобреният от Сената на САЩ закон „Taiwan Travel Act“, кардинално противоречи на договореностите и съществува вероятност да бъде подписан Тръмп. Ако това се случи, последиците са трудни за прогнозиране, но ето какво може да се каже:

1. За Пекин, въпросът за Тайван е въпрос на суверенитета на Китай, който не подлежи на обсъждане.

2. Местната лидерка Цай Инвен е уличена в систематични опити да въвлече САЩ в сепаратистките си интриги.

3. САЩ може би смятат, че сключеното споразумение с Китай е било необходимо в миналото, а нарушаването на поетите задължения е потребност на настоящето. Но приемането на този закон от само себе си мотивира Цай Инвенда развива "междудържавния модел" в отношенията си със САЩ.

4. Този сценарий би довел до неизбежното влизане в сила на Закона за предотвратяването на разкола, което означава използването на сила от страна на Китай за потискане на сепаратистите.

5. Тъй като Съединените щати са обвързани със собствения си закон, който ги задължава да действат в интерес на острова, това създава опасност вратата на ада да се отвори много лесно. (в оригинала това звучи така: ...Since the US is bound by domestic law to act on behalf of the island in that instance, it would only give substance to the observation that the descent into hell is easy).

