/Поглед.инфо/ На фона на глобалното стълкновение на интереси между Китай и Запада, какво общо има малката държава Джибути с население 750 хиляди жители? И защо на тези 23 хиляди кв. км, колкото е територията на Джибути, се намират четири, а сега пет(!), военни бази на други държави: на САЩ (най-голямата в Африка), на Италия, Япония и Франция? Отговорът е много прост: Джибути е пристанищен град на входа на Червено море – вратата към Суецкия канал.

Военни бази не се изграждат без съгласието на приемащата страна. Между Пекин и Джибути отдавна се води добросъседски диалог, "в общия интерес на двете страни", в резултат на който Поднебесната вече строи военноморска база. На езика на дипломатическия протокол, базата ще подсигурява задачи, свързани с поддържането на мира и оказване на хуманитарна помощ на страните от Африка и Западна Азия.

През последните години Китай изпревари Франция и догонва САЩ в борбата за африканските ресурси; назрява конфликт на интереси, който ще определи и бъдещето на целия африкански регион. Китай изгражда не само промишлени съоръжения, но също така повдига инфраструктурата на своите африкански партньори без да пести средства. При това, Пекин не свързва дейността си с изисквания за „съблюдаване правата на човека”, „демократизация”, екология и други прийоми от „джентълменския” арсенал на Запада. Първата военно-морска база на Китай зад граница е важен момент в геополитическата експанзия на Пекин.

(рус.ез.)

Джибути, или Один к восьмистам. Первая военно-морская база Китая за рубежом

На Западе никто, особенно в Соединённых Штатах, не обращает внимания на то, что около 800 американских военных баз сетью накинуты на все страны и континенты. Только в Германии их 172, в Японии – 113, по соседству в Южной Корее – 83 и далее по миру – в Австралии, Болгарии, Колумбии, Катаре, Косово, Кении и ещё в 80 странах. Но зато как дружно главные западные СМИ обратили внимание на то, что китайский военный корабль отправился из военного порта Чжаньцзян в Джибути обустраивать первую зарубежную военную базу Поднебесной.

Британское агентство Reuters сообщает, что появление китайской военной базы на Африканском роге уже очень обеспокоило Индию, которая боится «еще одного жемчужного ожерелья военных союзников Китая, и это звонок и для Индии, и так же для Бангладеш, Мьянмы, Шри-Ланки».

Военные базы без согласия принимающей стороны на карте не появляются. Между Пекином и Джибути не первый год ведётся добрососедский диалог «в общих интересах народов обеих сторон», в рамках которого Поднебесная согласовала строительство военно-морской базы для обслуживания кораблей военно-морского флота, все дальше заплывающих в мировой океан. Если говорить языком протокола, база будет обеспечивать задачу сопровождения, поддержания мира и оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии.

Однако это не весь перечень задач, которые китайская военно-морская база в Джибути будет решать. Перед ней, конечно же, в первую очередь будут выдвинуты военные задачи, стоящие перед Китайской Народной Республикой, включая военную кооперацию и совместные учения. База будет защищать интересы Китая за рубежом и поддерживать безопасность международных стратегических морских перевозок.

Как подчеркивает британское издание, «это означает, что возросла способность Китая обеспечивать глобальный мир, особенно в Африке, где так много миротворцев ООН и антипиратских патрулей». Это, действительно, любопытная деталь: передел зон влияния в Африке породил множество кровавых конфликтов, благоприобретателями которых традиционно являются Франция, Великобритания и США. Китай в Африке – новичок. Однако в последние десяток лет он уже освоился на африканском рынке сбыта своими дешёвыми товарами и услугами, вытеснив оттуда Великобританию и значительно ослабив позиции Франции. Однако африканский экспорт полезных ископаемых и иных ресурсов Чёрного континента по-прежнему получают Соединённые Штаты.

В последние годы Китай в борьбе за африканские ресурсы обогнал Францию и нагоняет США, что и подогревает конфликт интересов, который определит будущее всего Африканского региона. Не случайно, как только присутствие Китая обозначилось в Африке, США создали в 2008 году военное командование AFRICOM. Располагающее определённым контингентом морской пехоты оно способно было решать любые задачи в любой африканской стране. А главной работой для AFRICOM стала подготовка африканских армий в Эфиопии, Судане (Дарфуре), Уганде, Руанде, Конго, Сейшельских островах, Мали, Нигере, Сенегале, Нигерии, Либерии, Камеруне, Габоне, Кении, ЮАР, Танзании. Со дня своего рождения эти армии обязаны были быть союзническими для США. Сюда нужно добавить частные военные компании (ЧВК) вроде Protection Strategies Inc, DynCorp International, AECOM, Pacific Architects and Engineers, задача которых - противодействие угрозе американских интересов со стороны радикального ислама и, вполне понятно, укреплению влияния Китая в Африке.

Теперь просто так американцев из Африки не выковырять, но…

Примеры Афганистана, Ирака, Ливии, Сомали, Йемена, Сирии в сравнении с «политикой Китая в Африке», изложенные в Белой книге КНР, слишком бьют по глазам лидерам африканских государств. Китай не жалеет средств, продвигая свои экономические интересы. Он по-крупному вкладывается не только в строительство промышленных объектов, но и поднимает инфраструктуру своих партнёров. И при этом в Пекине не задают вопросов о соблюдении прав человека, демократизации, экологии, не пользуются ничем из западного «джентльменского набора». Есть точка зрения, что и сама «арабская весна» была инспирирована американцами в связи с усиливающимся соперничеством с Китаем в регионе. Все помнят, что именно Франция была главным пропагандистом военной операции против Ливии в марте 2011 года, чтобы получить доступ к разработке нефтегазовых месторождений Ливии и свободно продвигать на африканский рынок изделия своего ВПК.

Но что такое на фоне глобального столкновения интересов Поднебесной и Запада малюсенькое государство в 750 тысяч человек, живущих между Аденским заливом и пустыней? Ответ напрашивается: на 23 тысячах квадратных километрах государства Джибути находится четыре – а теперь пять! – военных баз. База США – крупнейшая в Африке, затем базы Италии, Японии, Франции и теперь – Китая. Джибути – город-порт у входа в Красное море – это ворота в Суэцкий канал. Через него идет весь суэцкий транзит и половина экспорта из Эфиопии. В сочетании со свободной экономической зоной Джибути представляет большой экономический интерес, но главным все-таки остаётся его способность принимать военные корабли ВМС США до крейсеров включительно, снабжать их топливом, пресной водой и продовольствием.

Американцы первыми поставили свою стражу у «дверей», через которые за год проплывает около 17000 судов и почти 1 миллиард тонн грузов (данные 2015 года). Понятно, что китайские соседи им тут не нужны. И если у Поднебесной сегодня счет баз один к восьмистам – он всё-таки в пользу Пекина. В Джибути при ВВП на душу населения менее 3 тысяч долларов в год (167-е место в мире) и с половиной населения за чертой бедности у китайского варианта покорения Африки шансов гораздо больше. И пусть китайские авианосцы «Ляонин» и достраивающийся на плаву «Шаньдун» не смогут войти в порт Джибути из-за их размеров, первая военно-морская база Китая за рубежом – это важная точка отсчёта в геополитической экспансии Пекина.

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