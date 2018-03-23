/Поглед.инфо/ Отравянето на Скрипал и неговата дъщеря, отприщи във Великобритания истерична кампания от информационни манипулации. Възправи се и зловещият Молох на британските специални служби.

След като Русия отхвърли препоръките на британския министър на отбраната Гавин Уилямсън да "отстъпи и замълчи" и вместо това отговори на експулсирането на руските дипломати, информационните манипулации се засилиха. В първата редица се изпъчи външният министър Борис Джонсън, който, с присъщия му ексцентричен стил, започна да настоява, че отравянето е извършено по личното указание на Путин и че "подлостта на руснаците ще достигне до всички европейци".

В опитите си да създаде "коалиция на желаещите" за натиск върху Русия, Борис Джонсън свика в Брюксел среща на 28 европейски външни министри, но срещата не му донесе очаквания резултат. Министрите проявиха благоразумна сдържаност. Те отбелязаха, че случаят действително е тревожен, но не пожелаха да обвинят Русия. Е, призоваха Москва да разкрие напълно програмата «Новичок» пред международните експерти. В същото време чешкият външен министър Мартин Стропницки (Martin Stropnicky) след срещата заяви, че британските обвинения "нямат основания и са класическа форма на информационна манипулация в публичното пространство."

(рус.ез.)

Лондон творит новый миф об империи зла

Информационные манипуляции и молох британских спецслужб.

Нервная кампания вокруг отравления Скрипаля и его дочери, развязанная в Великобритании, не стихает. После того как Россия не последовала рекомендации британского министра обороны Гэвина Уильямсона «отойти в сторонку и заткнуться», а напротив, ответила на выдворение российских дипломатов, информационные манипуляции усилились. Вперёд вырвался министр иностранных дел Борис Джонсон, который в своей эксцентричной манере стал настаивать, что отравление совершалось по личному указанию Путина и что «подлость русских настигнет всех европейцев».

С целью создать «коалицию доброй воли» для давления на Россию Борис Джонсон созвал встречу 28 европейских министров иностранных дел в Брюсселе, но ожидаемого результата это не принесло. Министры благоразумно сохранили сдержанность. Они отметили, что дело получилось нехорошее, но Россию обвинять не захотели. Правда, призвали Москву к «полному раскрытию программы «Новичок» международным экспертам». В то же время чешский министр иностранных дел Мартин Стропницки (Martin Stropnicky) после встречи сказал, что британские «обвинения не имеют обоснований и являются классической информационной манипуляцией в публичном пространстве»

К разочарованию итогами встречи европейских министров добавился холодный душ из Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Рано или поздно Лондону придётся либо представить доказательства, либо извиниться за эти голословные обвинения». Ведь возможны и юридические последствия для инициаторов дела Скрипаля. Например, одна из общественных организаций (Союз адвокатов России) может подать в Королевский суд Великобритании иск в отношении Терезы Мэй и Бориса Джонсона о лжесвидетельстве и введении следствия в заблуждение по уголовному делу об отравлении гражданки РФ Юлии Скрипаль. И как бы ни реагировали судьи, потери для фигурантов дела будут велики.

Чтобы понять, насколько глубоко слова пресс-секретаря президента России ранили обитателей Уайт-холла, нужно вспомнить, что Великобритания никогда ни перед кем не извинялась. Даже Томас Блэр, спровоцировавший агрессию против Ирака, стоившую этой стране около миллиона человеческих жертв, перед гражданами Ирака не извинился. Он лишь сквозь зубы признался, что «это было ошибочное решение». Требовать от британских политиков извинений – всё равно что жестоко их оскорблять.

21 марта Москва собирает в министерстве иностранных всех аккредитованных в РФ послов для изложения сути развёрнутой Лондоном кампании. Это означает, что Россия переходит в наступление сразу на многих международных площадках. Однако понять смысл изменения ситуации обитателям Уайт-холла сложно. Для этого нужно освободиться от вериг, налагаемых комплексом превосходства, который искажает нормальное восприятие окружающего. По мнению британского правительства, у него есть два резерва: 1) добиться от глав государств и правительства Евросоюза расширения санкций против РФ с максимальным пропагандистским воздействием на мировое общественное мнение (однако коллеги Терезы Мэй встретили эту её инициативу прохладно: надежды заручиться поддержкой ЕС в новом «крестовом походе» на Россию не сбываются); 2) наложить руку на недвижимость «неясного происхождения», принадлежащую российским олигархам, окопавшимся в Англии.

Финансовое регулирование, существующее в Великобритании, позволило многим российским олигархам приобрести недвижимость без указания на историю происхождения их средств. По оценкам британских властей, состояние российских граждан в Великобритании ежегодно прирастает примерно на 100 миллиардов евро. Тереза Мэй выдвинула лозунг «У нас нет места таким людям и их деньгам». Британский премьер рассчитывает осложнить положение российских властей, которые, по её мнению, под давлением олигархов станут уступчивее и согласятся играть роль, предложенную Лондоном. Хотя на самом деле ничего, кроме утраты «взносов» российских олигархов в британскую казну, Тереза Мэй не добьётся.

В Британии с её многовековым колониальным опытом почувствовали ветер перемен и поняли, откуда он дует. И по инерции пришли к выводу, что единственным способом эффективного противодействия росту международного авторитета России является прикрепление к ней образа мирового изгоя. В Лондоне сейчас творится новая версия мифа о России как империи зла. Не все знают, но ни в одном другом европейском государстве правящий класс не способен на такую грязную игру, как в Великобритании.

Скоро мир узнает, какие манипуляции будут проводить с экспертами ОЗХО британские спецслужбы, чтобы не стало известно настоящее происхождение яда, которым был отравлен Скрипаль. Судьба расследования дела Скрипаля экспертами ОЗХО будет похожа на расследование дела о сбитом малайзийском «Боинге» МН17, которое было утоплено в проволочках и умолчаниях при участии британских спецслужб. Скотланд-Ярд уже заявил, что новое следствие будет вестись по крайней мере до лета.

Однако пропагандистский эффект от дела Скрипаля начнёт выдыхаться, как выдохлось дело Литвиненко и ему подобные. Для поддержания мифа об империи зла понадобится новый расходный материал. Молох британских спецслужб всегда находит его в одном и том же тёмном углу – среди перебежчиков из России, уже отработанных и пригодных лишь для заклания.

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