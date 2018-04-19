/Поглед.инфо/ Официалният представител на Министерството на отбраната на Руската федерация Игор Конашенков заяви, че за унищожаването на декларираните от САЩ и съюзниците им обекти в Сирия, са били достатъчни 30 ракети.

САЩ и техните съюзници са се опитали да поразят с ракети сирийски военни обекти, включително и летища. Това съобщи в понеделник, официалният представител на руското министерство на отбраната, генерал-майор Игор Конашенков на.

"Реалните цели на удара на САЩ, Великобритания и Франция на 14 април са били не само обектите в Барзе и Джарамани, но и сирийски военни обекти, включително и летища”, каза той.

Консташенков заяви също така, че 30 ракети биха могли да гарантират унищожаването на съоръженията в Сирия, избрани като цели от авиацията на коалицията.

"Както се вижда от разпространените на западните медии космически снимки, това са обикновени сгради на повърхността. Искам да напомня, че бойната глава на крилатите ракети "Томахоук", в зависимост от типа им, носят до половин тон тротилов еквивалент. Следователно, за да бъдат унищожени целите, по която и да е методика на разчетите, достатъчно са били не повече от 10 ракети по всеки от трите обекта...", - каза той.

Руският представител на Министерството на отбраната подчерта още, че всички декларирани като цели сирийски обекти "не представляват бункери на добре ешалонираната ПВО система."

(рус.ез.)

Минобороны: реальными целями удара США по Сирии были военные объекты (Дополнено ржакой)

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков также заявил, что для уничтожения заявленных США и союзниками объектов в Сирии хватило бы 30 ракет.

США и их союзники стремились поразить ракетами сирийские военные объекты, включая аэродромы. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барзе и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы". - сказал он.

Конашенков также сообщил, что 30 ракет могли бы гарантированно уничтожить объекты в Сирии, выбранных в качестве целей авиацией коалиции. "Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности. Хочу напомнить, что, например, боевая часть крылатой ракеты "Томагавк" в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте. Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения", - сказал он.

Конашенков отметил, что обследование территории пораженных объектов в сирийских населенных пунктах Барза и Джарамани "подтверждает эти расчеты". Представитель Минобороны России подчеркнул, что все заявленные в качестве целей сирийские объекты "не являются заглубленными или хорошо защищенными эшелонированной системой ПВО бункерами".

"Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США, Великобритании и Франции все удары 14 апреля планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" на каждую цель. <...> Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы", - сказал он.

По словам Конашенкова, на фотоснимке объекта в районе Барзы "характер разрушений в результате ракетного удара не соответствует масштабу разрушений от применения трех десятков крылатых ракет". "Более того, проведенное обследование территории этого и других объектов не выявило ни такого количества обломков и осколков боеприпасов, ни соответствующего числа воронок", - сказал он.

Отражение ударов со стороны Сирии

Сирийская ПВО использовала для отражения удара США, Франции и Великобритании 112 зенитных ракет, в том числе из комплекса "Панцирь" - 25 ракет. Конашенков уточнил, что из "Панциря-С1" было выпущено 25 ракет, они поразили 23 цели.

"Бук" - выпущено 29, поразили 24 цели. "Оса" - выпущено 11, поразили пять целей. С-125 - выпущено 13, поразили пять целей. "Стрела-10" - выпущено пять, поразили три цели. "Квадрат" - выпущено 21, поразили 11 целей. С-200 - выпущено восемь ракет, целей не поразили", - заявил Конашенков.

Он добавил, что "никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200", так как комплекс предназначен для поражения прежде всего самолетов и не так давно уничтожил истребитель одного из соседних государств.

Официальный представитель Минобороны обратил внимание, что комплексы "Панцирь-С1" российского производства, ранее поставленные Вооруженным силам Сирии, показали почти 100%-ную эффективность.

Статистика по объектам

Генерал отметил, что объекты, прикрытые ПВО, почти не пострадали, в частности "ни один аэродром не имеет серьезных разрушений". "По аэродрому Дували применялось четыре ракеты - все сбиты; по аэродрому Думейр - 12 ракет, все сбиты; по аэродрому Блей - 18 ракет, все сбиты; по аэродрому Шайрат - 12 ракет, все сбиты; по аэродрому Т-4 - две ракеты, все сбиты; по аэродрому Меззе - девять ракет, пять сбито; по аэродрому Хомс - 16 ракет, 13 сбито", - рассказал генерал.

При этом, отметил Конашенков, по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани было применено 30 ракет и управляемых авиабомб, только пять из них было уничтожено сирийским средствами ПВО.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума.

США продолжают настаивать на том, что ПВО Сирии не сбили ни одну ракету Запада

Американская администрация по-прежнему настаивает на том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии продемонстрировали неэффективность при отражении ракетного удара, нанесенного по территории этой арабской страны Вооруженными силами (ВС) США, Великобритании и Франции.

"Мы выпустили больше 100 ракет. Они не сбили ни одну. Их техника сработала не очень хорошо. <...> Каждая из них (ракет западных союзников - прим. ТАСС) поразила свою цель", - заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая в штате Флорида на мероприятии, которое было посвящено вопросам налоговой реформы.

В свою очередь в американском министерстве обороны корреспонденту ТАСС сообщили, что не меняли и не намерены менять своих выводов относительно эффективности работы средств ПВО Сирии в ходе субботнего ракетного удара, невзирая на заявления российской стороны на данную тему.

"Мы по-прежнему придерживаемся своих оценок. Ничего не изменилось. Ничего не изменится. Ни одна из наших ракет не была уничтожена режимом [в Дамаске] или россиянами", - сказал сотрудник пресс-службы Пентагона Эрик Пэхон.

При этом он утверждал, что "россияне и [сирийский] режим ведут кампанию дезинформации". По версии Пэхона, высказывания представителей властей России и Сирии относительно работы сирийских средств ПВО в ходе субботнего рейда "даже отдаленно не отражают правду".

Мнение США

Согласно выводам Вашингтона, которую изложил в субботу на брифинге для журналистов представитель Комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, действия сирийских средств ПВО "были удивительно неэффективными". Сирийцы, по словам Маккензи, выпустили "более 40" перехватчиков по крылатым ракетам США, Великобритании и Франции. Причем "многие из этих ракет" якобы были выпущены сирийцами вслепую и представляли собой угрозу скорее для местного населения.

Цели в Сирии атаковало в общей сложности 105 ракет, сказал Маккензи.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели