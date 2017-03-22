/Поглед.инфо/ Украинският президент по чудо избегна свалянето си и произтичащите от това събитията в деня на така наречения "блокаден Майдан". Само половин час деляха Порошенко от въоръжен преврат, но той успя да се измъкне от експлозивната ситуация, по-скоро благодарение на инстинкта си за самосъхранение, отколкото на каквато и да било политическа мъдрост.

Всъщност, той просто изпълни всички искания на радикалите, официално одобри на държавно ниво блокада на Донбас. С всеки изминал ден става все по-трудно да се търси някаква логика в действията на ръководителите на украинския цирк и техните разнокалибрени свити. Нито един външен враг нямаше да е в състояние толкова бързо и всеобхватно да унищожи тази процъфтяваща в недалечното минало страна, както направиха купените за жълти стотинки патриоти.

(рус.ез.)



В дюйме от петли. Порошенко от переворота отделяло полчаса

Украинский президент чудом избежал свержения и всех последующих неприятных для себя событий в день так называемого «блокадного Майдана».



Каких-то полчаса отделяло Порошенко от вооружённого переворота, и он умудрился выровнять взрывоопасную ситуацию скорее благодаря инстинкту сохранения, чем какой-либо политической мудрости. По сути, он просто исполнил все требования вышедших из под контроля радикалов, официально утвердив блокаду ЛДНР на государственном уровне. Таким мнением с журналистами поделился украинский политолог Константин Бондаренко.



В день подписания указа о блокаде Донбасса события развивались по знакомому всем майданщикам сценарию. Националисты захватывали областные администрации по всей стране, в Верховную Раду ворвались вооружённые радикалы и дали понять президенту, что буквально через 20-30 минут могут прийти уже и в гости на Банковую. Гарант сдался, опасаясь нового Майдана и «показательной казни», о которой сейчас мечтает, наверное, каждый второй украинец.



По мнению Бондаренко, незамысловатую шахматную партию разыграли Александр Турчинов и Арсен Аваков, пытаясь выдавить с кресла неудобного уже гаранта. Так называемые ястребы войны в составе правительства полностью контролируют силовые структуры и играют Порошенко как котёнком. Поэтому операцию по принятию нового законопроекта и прошла довольно-таки оперативно и без серьёзных последствий. Если не считать, конечно, экономический крах, близкий дефолт и энергетический коллапс. Но кто же думает о стране в царстве анархии и коррупции.



Рассуждения Бондаренко, тем не менее, легко подвергнуть обоснованной критике. Трудно оспорить влияние на силовые структуры представителей «Народного фронта» но и шоколадный олигарх не так прост. У него есть то, чего никогда не получат (пока) его нынешние оппоненты. А именно – поддержка Вашингтона и частично Брюсселя. У трио ястребов (если включить под шумок вовремя вернувшегося Яценюка) банально не хватит печенек на серьёзное представление. Всё, на что они могут рассчитывать – стремительный рывок и свержение Пети в течение суток. Такой вариант не устроит главных спонсоров украинского цирка. Радикалы хорошо отработали в качестве движущей силы Майдана и гражданской войны, у власти они никому из соседей не нужны. Брюссель должен как огня бояться настоящего неуправляемого Сомали под боком. А Турчинов сотоварищи могут предложить только такой вариант.



Не стоит забывать и о недавнем расследовании киевских журналистов, выяснивших, откуда у блокады действительно уши растут. Ведь услуги Семенченко и Парасюка, собиравших бомжей побратимов на редуты, оплачивал представитель Порошенко. Открытым остаётся лишь один вопрос – зачем ему всё это цирковое представление? Неужели так необходимо было рисковать своей шеей (ведь противники могли и воспользоваться ситуацией), ради того, чтобы официально блокировать Донбасс.



Возможно, команда Порошенко и действовала по какому-либо заранее обдуманному плану, но стоила ли непонятная афёра таких рисков? И тем более плачевных последствий для разрушенной экономики. Гарант формально убрал радикалов с линии разграничения и оставил лазейки в блокадном проекте для возобновления жизненно важной торговли. Но с кем он её теперь будет вести? Предприятия ЛДНР национализированы и выведены на внешнее управление. Руководство республик организовало ответную блокаду и не собирается менять свою позицию. Западные же партнёры никак не оценили новой украинской катастрофы и вот уже который день пытаются наставить Порошенко на путь истинный, советуя снять все торговые ограничения во избежание катастрофы. Чего вообще добился, кто бы то ни было из украинских клоунов этими бездарными прифронтовыми скачками? Кроме укрепления торговых отношений ЛДНР с РФ и нового этапа становления государственного статуса республик.



Киевские неформалы от политики по-своему дали хороший толчок для развития государственности Донбасса, а остальную Украину сбросили в каменный век. Может быть, это какой-нибудь особый приватизационный финт реформаторов, для оперативной распродажи обесцененного имущества? С каждым днём становится всё сложнее искать какую-либо логику в действиях руководителей украинского цирка и их разнокалиберной и отвратной свиты.



Не один внешний враг не был бы способен так быстро и основательно разрушить, в далёком прошлом процветавшую, страну, как это сделали купленные за копейку патриоты.