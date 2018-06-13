/Поглед.инфо/ Ще бъдат ли вкарани Турция и Русия в ново противопоставяне?



В началото на юни, министърът на транспорта, параходството и съобщенията на Турция Ахмет Арслан заяви пред Анадолската информационна агенция за предстоящо започване строителството на железопътна линия, която ще свързва град Карс през Игдир, Арал и Дикуджу с Нахичеванската автономна република, която е част от Азербайджан, но е отделена от останалата част на страната от Армения и Нагорни Карабах.

Изграждането на двойната жп линия с дължина от 224 км ще започне в края на 2018 - началото на 2019 г., с технологична възможност скоростта на влаковете да достига до 160 км в час. По този начин Нахичеван може да се свърже с железопътната система на Турция (линията Карс-Капъкуле, преминаваща страната от изток на запад, а след това и към Европа), както и с Иран.

"Новият клон в посока на Нaхичевaн и Иран ще бъде важен от гледна точка на нарастване на трафика в региона", каза Ахмет Арслан. Преди това е пусната в експлоатация на жп линията Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс, която все още не функционира напълно. Идеята за изграждане на новата железопътна линия се подкрепя както от Иран, така и от Азербайджан.

(рус.ез.)

Нахичеванская автономия как фактор растущей напряжённости на Кавказе

Будут ли Россия и Турция втянуты в новое противостояние?

В начале июня министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан сообщил агентству Anadolu о скором начале работ по строительству железной дороги, которая свяжет город Карс через Игдыр, Аралых и Дилуджу с Нахичеванской автономной республикой, входящей в состав Азербайджана и отделённой от основной части страны Арменией и Нагорным Карабахом. Строительство двухпутной магистрали протяжённостью 224 километра начнётся в конце 2018 – начале 2019 года с учётом возможности запуска поездов, способных развивать скорость до 160 километров в час. Таким образом, Нахичеван может стать звеном, связывающим железнодорожные системы Турции (линия Капыкуле – Карс, пересекающая страну с востока на запад, и далее в Европу) и Ирана.

«Новая ветка в направлении Нахчывана и Ирана будет иметь важное значение с точки зрения роста грузопотока в регионе», – отметил Ахмет Арслан. Ранее была введена в эксплуатацию железная дорога Баку – Тбилиси – Ахалкалаки – Карс, которая в полном объёме пока не функционирует. «Состав, выехавший из крайней западной точки Турции – провинции Эдирне, после прибытия в восточную провинцию Карс может далее проследовать по линии БТК в направлении Казахстана с выходом на север Китая, либо использовать альтернативную железнодорожную линию через Азербайджан, Иран, Пакистан, Индию и юг Китая, – говорил А. Арслан годом ранее. – Идею строительства новой железной дороги поддерживает как Иран, так и Азербайджан».

Превращение нахичеванского эксклава в транспортный узел регионального значения может иметь самые разные последствия, в том числе в контексте азербайджано-армянского противостояния. На картах, публикуемых в турецких газетах, Нахичеван, наряду с Аджарией, Кипром, Западной Фракией и некоторыми территориями, закрашен в один цвет с Турцией. Среди командного состава дислоцированной в автономии 20-тысячной отдельной общевойсковой армии (статус 5-го корпуса был повышен в декабре 2013 года) преобладают выпускники турецких военно-учебных заведений, а воинские подразделения из Турции – неизменные гости на всевозможных учениях, интенсивность которых, как и боевой подготовки в целом, в последнее время заметно возросла. На вооружение дислоцированной в Нахичеване армии поступают закупаемые за рубежом новейшие вооружения, в том числе турецкие 302-мм реактивные системы залпового огня Kasirga с дальностью стрельбы до 120 км, притом что армянская столица находится в часе езды от приграничного нахичеванского посёлка Садарак.

Стабильность в данном районе имеет для Армении важнейшее значение ещё и потому, что межгосударственная трасса M2, связывающая Ереван с Горисом, Степанакертом и Ираном, проходит в непосредственной близости от азербайджанских позиций в Садаракском, Джульфинском и Шахбузском районах со сложным горным рельефом местности. Летом 1992 года по всей линии армяно-нахичеванской границы имели место столкновения, инспирированные боевиками Народного фронта Азербайджана, в ходе которых армянскую сторону обвинили в использовании элементов химического оружия. Такое обострение ситуации не устраивало ни Ереван, ни тогдашнее руководство Нахичеванской автономии во главе с Гейдаром Алиевым, между которыми были установлены рабочие контакты. У советника первого президента Армении по национальной безопасности Ашота Манучаряна сложились вполне конструктивные отношения с будущим третьим президентом Азербайджана, и ситуацию удалось до поры до времени успокоить, в то время как активные военные действия в Нагорном Карабахе продолжались ещё почти два года. В 1999 и 2002 гг. на участке Ерасх – Садарак проходили встречи делегаций двух стран во главе с президентами Гейдаром Алиевым и Робертом Кочаряном. Однако с тех пор утекло много воды, время улыбок и многочасовых встреч первых лиц Азербайджана и Армении без посредников ушло в прошлое. В первой половине 2014 года ситуация на границе с Нахичеваном заметно обострилась, не обошлось без жертв с обеих сторон; уже тогда в причастности к происходящему армянские эксперты подозревали, и скорее всего не без оснований, определённые турецкие круги.

Если четыре года назад армянским военнослужащим удалось занять на нахичеванском направлении несколько нейтральных высот, то сегодня, похоже, маятник качнулся в противоположную сторону. В конце минувшего апреля – начале мая 2018 года, на фоне внутриполитической нестабильности в Армении, здесь произошли серьёзные подвижки.

Спустя неделю после очередных учений с привлечением систем Kasirga в Нахичеван прибыл Ильхам Алиев, выступил на открытии очередного военно-учебного центра с воинственной речью. Через несколько дней при не вполне понятных обстоятельствах погибает азербайджанский военнослужащий, и в Баку связывают его гибель с посещением нахичеванского участка границы двумя днями ранее министрами обороны и иностранных дел Армении. А чуть раньше в азербайджанских социальных сетях поднимается широкая кампания за «освобождение оккупированных территорий» с распространением соответствующих хештегов.

22 мая пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил о том, что на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы противником ведутся работы, способные нести непосредственную угрозу для армянских позиций: «Мы неоднократно предупреждали и посредников, и азербайджанскую сторону, что подобные работы обостряют ситуацию и могут привести к жертвам… Мы не позволим изменения позиций ни на одном участке». В этот же день стало известно о гибели армянского военнослужащего. 24 мая премьер-министр Н. Пашинян сменил на посту начальника Генерального штаба Мовсеса Акопяна на генерала Артака Давтяна, который с 2017 года командовал 5-м армейским корпусом, ответственным за границу с Нахичеваном на её северном участке. Назначение Давтяна вызвало противоречивые оценки в армянских СМИ.

По сведениям некоторых армянских источников, инженерные работы по обустройству позиций, более близких к армянским, продолжались на сопредельной территории практически весь май (особенно во второй половине месяца). На их масштабный и интенсивный характер указывает то, что в труднодоступной горной местности была проведена новая дорога протяженностью 50 км и реконструированы дороги общей протяжённостью свыше 50 км. Основные продвижения зафиксированы в направлении села Арени на стратегической дороге Ереван–Ехегнадзор–Горис– Степанакерт/Мегри и развалин бывшего села Гюннют Шарурского района. Расстояние между передовыми постами сократилось до 0,7 – 1,6 км, то есть в несколько раз. Согласно трактовке азербайджанских источников, село Гюннют вместе с окрестными важными стратегическими высотами было освобождено от «оккупации», в результате чего «местные жители вернулись в родные места и посетили могилы усопших родственников… В целом под контроль взята территория около 11 тысяч га, свыше 8 тысяч га из которых пригодны для земледелия». По версии министерства обороны Армении, мирные жители впервые были допущены в село по просьбе соседней стороны из гуманитарных соображений, и ситуация находится под контролем, о чем свидетельствует поездка журналистов на якобы "освобождённые" азербайджанской стороной участки.

Тем не менее, армянские авторы приводили данные о 1000-1500 гектарах (10-15 квадратных километрах) территории, переставшей быть нейтральной без каких-либо активных боевых действий. В отличие от апрельских событий 2016 года, когда, по разным данным, в Нагорном Карабахе были потеряны от 400 до 900 гектаров, передвижения азербайджанской армии в Нахичеване не вызвали в армянских СМИ и в обществе сколь-нибудь заметного резонанса. В военном ведомстве республики отмечают, что азербайджанские военные перемещаются по собственной территории, но следует иметь в виду, что даже в советское время граница между Армянской ССР и Нахичеванской АССР не была должным образом демаркирована, а сегодня она тем более определяется конфигурацией передовых постов. Таким образом, азербайджанские позиции появились на расстоянии прямой видимости из садов общины Арени.

«Продвижение азербайджанской армии… и установление контроля над новыми территориями может быть началом большой военной операции», – считает турецкая газета Yeni Akit. «…С новых военных позиций будет эффективней развивать боевые действия в будущем, когда наступит необходимость, вызванная продолжением армянской оккупации Карабаха», – уверен журналист Кямал Али, известный под ником Ветер с Апшерона.

Помимо локальных перемещений с целью поднять очередную волну националистических настроений, операции азербайджанской армии в Нахичеване могут иметь и несколько иную, причём весьма опасную подоплёку. Никакая «большая военная операция», если таковая будет начата, не останется без последствий. Как известно, российско-армянские военно-технические связи носят продвинутый характер: образованная в 2016 году объединённая группировка войск формируется на основе 5-го армейского корпуса и подразделений 102-й российской военной базы. Основными её задачами являются: своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженной агрессии против Армении и РФ и её отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран. В случае возникновения угрозы со стороны Турции армяно-российская группировка будет задействована в полной мере, заявил в 2017 году её тогдашний командующий генерал-майор А. Макарян (1): «Если границам Республики Армении, в том числе и с этого направления, будет угрожать опасность, то, однозначно, наша святая обязанность – встать объединенными силами на пути врага. Это четко закреплено в соответствующих документах».

Если азербайджанские военнослужащие отныне наблюдают за селом Арени, то армянские – за контрольно-пропускным пунктом Садарак на азербайджано-турецкой границе, через который пролегают стратегические коммуникации, в том числе будет проходить железная дорога из Карса (если её, конечно, построят). В случае гипотетической эскалации военных действий каждая сторона будет стремиться использовать свои преимущества, что может привести к интернационализации конфликта с вовлечением Турции и России, даже безотносительно к договорённостям о статусе Нахичеванского края, восходящим к 1921 году.

В настоящее время Россия и Турция вовлечены в непростой процесс урегулирования сирийского конфликта. При этом планы расширения энергетического и военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары встречают резкие возражения западных партнёров турок. В частности, речь идёт об известной сделке по поставкам в Турцию российских ЗРК С-400, а в Конгресс США был внесён законопроект об ограничении продажи Турции новейших американских истребителей F-35. В последнем случае, писала в мае газета Yeni Safak, может быть рассмотрен вопрос о приобретении Турцией российских истребителей Су-57. Активно, хотя по большей части за кулисами, действуют на Южном Кавказе и англичане, не скрывающие намерений играть в антироссийский «геополитический футбол» везде, где это возможно.

Российско-турецкий диалог в последние годы знал и взлёты, и падения. Печально известная «апрельская война» 2016 года вокруг Нагорного Карабаха вспыхнула на фоне беспрецедентного охлаждения между Москвой и Анкарой после уничтожения российского бомбардировщика в небе над Сирией 24 ноября 2015 года. Заинтересованности определённых внерегиональных сил в том, чтобы втянуть Турцию и Россию в конфликт на Южном Кавказе по разные стороны баррикад, нельзя исключать и сейчас.

Примечание (1) Ранее возглавлял 4-й корпус армянской армии, прикрывающий границу с Нахичеваном в Сюнике, ныне заместитель начальника Генерального штаба ВС РА.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели