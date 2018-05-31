/Поглед.инфо/ Убийства на синдикални дейци и общественици, военни действия и производство на кока...



Ако се вгледаме само в централните американски медии, няма да разберем защо тези проблеми са се влошили през годината след подписване на мирното споразумение между колумбийското правителство и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК). За да разберем цялата картина и как всичко това е свързано с политиката на САЩ и корпоративните интереси, разговяряме с Даниел Кoвалик от Питсбъргския университет, който е адвокат и отдавна участва в преговорите за постигане на мир и справедливост в Колумбия.

Въпрос: Мирното споразумение между ФАРК и колумбийското правителство е отпреди около година и все пак, в статията си пишете, че повече от преди се убиват синдикални лидери, общественици, индиански и негърски активисти. Как обясняваш това?

Отговор: Да, вярно е. Всъщност се убива повече, въпреки че общото равнище на насилие в Колумбия е намаляло. Мисля, че е лесно да се обясни. Военизираните образования все още са много важна сила в Колумбия. Сега те владеят териториите, които преди се контролираха от FARC и се чувстват много добре в мирния процес. Но много хора се страхуват. Може би си спомняте, че през 1980 г. също се подписа споразумение за мир и FARC сложиха оръжие; тогава те се явиха на изборите като политическа партия „Патриотичен съюз”. След което, военните групировки убиха 3000-5000 от членовете им. Поради това FARC отново влязоха в джунглата. Винаги има страх, че същото ще се повтори отново и мисля, че скоро ще видим повторението. Само че този път правителствата на Колумбия и Съединените щати не признават, че има военни групировки. А те не само съществуват, но и се засилват.

(рус.ез.)

Неолиберальный террор в Колумбии

Убийства профсоюзных лидеров и общественных деятелей, военные действия и производство коки… Если мы будем смотреть только центральные СМИ [имеются в виду американские СМИ. - мое прим.], то не поймём, что эти проблемы ухудшились за год после подписания мирного соглашения между колумбийским правительством и Революционными вооружёнными силами Колумбии (РВСК). Для обзора всей картины и понимания, как всё это связано с политикой США и корпоративными интересами, мы побеседовали с Даниэлем Коваликом из Университета Питтсбурга – адвокатом, который давно участвует в борьбе за мир и справедливость в Колумбии

- Мирное соглашение между РВСК и колумбийским правительством было заключено около года назад, и всё же в своей статье ты пишешь, что профсоюзных лидеров, общественных деятелей, индейских и негритянских активистов убивают больше, чем раньше. Как ты это объясняешь?

- Да, это правда. Их действительно убивают больше, хотя общий уровень насилия в Колумбии снизился. Думаю, это просто объяснить. Военизированные формирования по-прежнему являются очень важной силой в Колумбии. Сейчас они захватывают территории, которые раньше контролировали РВСК, и чувствуют себя хорошо в условиях мирного процесса. Многие люди боятся. Возможно, ты помнишь, что в 1980-х РВСК тоже подписывали мирный договор и сложили оружие, выйдя на выборы как политическая партия Патриотический Союз. Но затем военные группировки убили 3000-5000 их членов. Поэтому РВСК снова ушли в джунгли. И всегда был страх, что это снова может повториться, и думаю, вскоре мы увидим повторение. Только на этот раз правительства Колумбии и США даже не признают, что существуют военные группировки. А они не только существуют, но и усиливаются.

- Недавно в Колумбии проведена неограниченная национальная забастовка. Какие причины вызвали её?

- Я думаю, что отчасти, она вызвана насилием в отношении общественных лидеров, и эта забастовка должна была оказать давление на правительство для защиты этих лидеров. Но в Колумбии есть и серьёзная экономическая несправедливость, это одна из самых социально неравных стран в мире. Очень немногие рабочие работают на предприятиях с коллективными договорами, и протесты выдвигают требования соблюдать трудовые права.

- Ты сказал, что многие боятся, что колумбийское правительство не будет соблюдать мирное соглашение. По этому поводу РВСК даже подали в ООН жалобу. В чём они обвиняют правительство?

- В мирном соглашении оговаривается, что правительство будет бороться с военными группировками, которые не признают правительство и являются преступными группировками. Но правительство не делает этого. Общественные движения и РВСК считают, что правительство, в лучшем случае, закрывает глаза на эти группировки, потому что они хотят уничтожить общественные движения. Люди боятся, что теперь, когда РВСК сложили оружие, правительство считает, что не должно уступать им и соблюдать соглашение. Ведь какие рычаги есть теперь у РВСК? Никаких… Это очень циничная позиция колумбийского правительства.

- Ещё в 2003 году президент Альваро Урибе заявил, что военные группировки распускаются, но он живы и здоровы до сих пор. Какие экономические интересы толкают их захватывать территории, принадлежащие РВСК?

- Это был фальшивый роспуск военных группировок. Международные правозащитные организации признают, что это не настоящая демобилизация. И у военных группировок есть свои интересы на земле Колумбии. Например, адвокат и профсоюзный лидер Франсиско Рамирес написал книгу, в которой показывается, что военные группировки перемещаются в районы, в которых начинают заинтересовываться добывающие корпорации. Таким образом, боевики зарабатывают деньги на нелегальной добыче полезных ископаемых и на защите интересов местных и иностранных добывающих корпораций. Они преследуют рабочих и крестьянских активистов, мешающих владельцам шахт и ферм.

Буэнавентура - возможно, самый загадочный пример такой экономической реальности. Это город на тихоокеанском побережье, порты которого были построены в ожидании Колумбийского соглашения о свободной торговле. Боевики фактически захватили весь город, проведя настоящие социальные чистки – убиты несколько сотен человек. Они заживо резали их в забегаловках. Это чудовищная история. Военные группировки служат корпоративным интересам, как колумбийским, так и иностранным. Эти корпорации могут быть из Южной Африки или Англии, но большинство их – из США и Канады.

- Несколько лет назад стала известна история о боевиках, которые преследовали членов профсоюза на фабрике Coca-Cola, и о компании Chiquita, которая платит боевикам за убийства членов сопротивления. Поэтому нельзя называть этих боевиков простыми бандитами, скорее это террористы, которые защищают интересы транснациональных корпораций. Ты согласен с этим?

- Разумеется. Кстати, я участвовал в иске против Coca-Cola, которую обвинили в заказах убийств профсоюзных лидеров. Chiquita - возможно более очевидный пример, потому что она признала свою вину. Она призналась в выплате боевикам 1,7 млн. долларов за 7 лет с 1997 по 2004 год и в выдаче им 3000 автоматов. И хотя она заявила, что сделала это по принуждению со стороны боевиков, генеральный прокурор Урабы Марио Игуаран не согласился с этим. Он сказал, что эта компания платила не за «защиту», а за «кровопролитие». Он прямо сказал, что она платила за покорение бананового региона Ураба. Боевики убили несколько тысяч человек, чтобы Chiquita получила власть над этим регионом.

Но проблема не только в большом размахе заказных убийств в Колумбии, главная проблема в безнаказанности – та же Chiquita не была наказана по справедливости. Она признала свою вину в финансировании военной группировки AUC, которая считается в США террористической. Но сделка о признании вины подразумевала, что никто из Chiquita не сядет в тюрьму - Chiquita просто заплатила штраф 25 млн. долларов в течение 5 лет. 8 сотрудников Chiquita, которые организовывали убийства, остались на свободе, и их имена засекречены, чтобы никто не мог потребовать их экстрадиции. Кстати, одним из адвокатов Chiquita, договаривающихся об этой сделке, был Эрик Холдер, который затем стал генеральным прокурором США при Обаме.

- И что это говорит о роли правительства США?

- Это очень показательный пример. Между прочим, один из высших главарей этой группировки сказал, что им платит не только Chiquita, но и Dole и Del Monte. Это раскрывает не просто корпоративные связи, но и реальное отношение правительства США к террористам. Давай посмотрим правде в глаза, если бы Chiquita финансировала РВСК, её сотрудники сели бы в тюрьму. Но она платила нужным США парням. С точки зрения правительства США, колумбийские военные группировки – «хорошие террористы».

Несколько лет назад стало известно, что ЦРУ сыграло решающую роль в ослаблении РВСК. ЦРУ помогло колумбийскому правительству следить за лидерами РВСК и предоставляла бомбы для их убийства. В то же время, ЦРУ не трогает военные группировки. И хотя и AUC и РВСК включены в террористический список правительства США, против AUC США не действовали, потому что они убивают в интересах США.

- Хочешь сказать, что они делают грязную работу…

- Точно. И мы знаем это уже несколько десятилетий! Генерал США Уильям Ярборо выдвинул идею создания таких группировок ещё в 1962 году. Тогда ещё не было РВСК, которые сформировались в 1964 году. Об ещё одной интересной истории написала недавно New York Times. ЦРУ перевезло в США из Боготы 40 главарей группировок, чтобы избавить их от суда за нарушение прав человека в Колумбии. Но США заботились не о боевиках, они боялись, что те могут назвать громкие имена, замешанные в терроризме, включая Альваро Урибе и его чиновников. Поэтому их перевезли в США, и хотя и судили, дали лишь минимальные сроки за хранение наркотиков, а ведь эти боевики были виновны в преступлениях против человечности. Например, Сальваторе Манкусо лично убил более 1000 человек. Но суд США амнистировал многих из них, и предоставил им «убежище».

- Если я правильно помню, некоторых из них скоро выпустят, верно?

- Верно. Это настоящие террористы. Они безнаказанно насиловали и убивали. Одному из этих боевиков дали кличку «сверло», потому что кроме убийств, он любил насиловать маленьких 9-летних девочек. И этот преступник может теперь жить по соседству с вами. Это ещё раз показывает истинное отношение США к преступникам.

- Давай поговорим о торговле наркотиками, поскольку «война с наркотиками» - главное официальное оправдание введения американских военных в Колумбию. Очень часто мы слышим, что проблемы с партизанами и наркотиками одинаковы. Однако, после демобилизации РВСК мы увидели резкое увеличение производства коки. Где же правда?

- Это очень важный момент. РВСК постоянно обвиняли в производстве наркотиков и нарушениях прав человека. Но когда РВСК прекратили быть вооружённой группировкой, увеличилось производство коки и количество убийств общественных деятелей. Я знаю об этом из первых уст – в марте этого года я был в американском посольстве в Боготе, и сотрудники посольства сказали, что ЦРУ и Управление по борьбе с наркотиками США говорят о росте наркотиков. Они очень недовольны, что в 2016 году стало известно об увеличении производства коки в Колумбии.

Теперь мы видим, кто настоящие наркоторговцы – это военные группировки, включая, если уж говорить откровенно, и колумбийскую армию. Я хочу сказать, что, как мы регулярно убеждаемся, США не обеспокоены наркоторговлей, как таковой. Они просто хотят гарантировать, что «война с наркотиками» приносит прибыль тем, кому надо. То же самое было во время войны во Вьетнаме или во время войны в Никарагуа (о чём писал Гэри Уэбб). Перед американским захватом Афганистана в 2001 году, Талибан практически уничтожил плантации мака. Теперь же, под контролем армии США, ЦРУ и Управления по борьбе с наркотиками, Афганистан производит 85% всего героина на планете.

- Существуют великолепные фотографии, показывающие военные базы США рядом с обширными полями мака…

- Да, можно также найти фотографии солдат, прыгающих по розовым маковым полям. Кругом один обман! Нет никакой войны с наркотиками. Есть война с бедными людьми под предлогом войны с наркотиками. И была война с РВСК под предлогом войны с наркотиками. Есть война против общественных деятелей Латинской Америки под предлогом войны с наркотиками. Они врут! Они всегда врали.

- Возможно, самый большой абсурд – заявлять, что вы собираетесь бороться с наркотиками и одновременно сотрудничаете с Альваро Урибе…

- Возможно, ты помнишь, как несколько лет назад стал известен документ, что Альваро Урибе считается Разведывательным управлением министерства обороны США 82-м самым важным наркоторговцем в Колумбии, который имеет тесные связи с Пабло Эскобаром и картелем Меделлин. Мы все знаем, что он наркоторговец! И тем не менее, Джордж Буш II вручил ему президентскую медаль свободы. Барак Обама лично и тепло встречал его в Белом Доме. Это было бы забавно, если бы за этим не скрывалась трагическая реальность.

- С другой стороны, Колумбия всегда изображается в позитивном свете, и не только политические лидеры, но и бизнесмены всегда говорят, что Колумбия «великолепна для бизнеса». Они могут говорить, что она великолепна для бизнеса, несмотря на все эти зверства, о которых мы говорили, но, по-моему, она великолепна для бизнеса именно из-за всех этих зверств. Ты согласен с этим?

- Полностью. И я хочу привести ещё один пример этого. Несколько лет назад мы подали иск против компании Occidental Petroleum за соучастие в бомбардировке Санто-Доминго и в убийстве 17 мирных жителей. Но Госдепартамент США отправил в суд письмо с требованием отклонить этот иск, так как он наносит ущерб интересам США. Это письмо имеет в виду, что наказание компании за убийство бедных крестьян – это плохо для бизнеса. Эти убийства и зверства великолепны для бизнеса, потому что уничтожают профсоюзное движение и общественные организации, чтобы обезопасить бизнес. А люди, конечно, оказываются в опасности! Существует статистика, по которой Колумбия является лидером полушария по количеству насильственно исчезнувших людей – 92000 человек. В Аргентине, которую постоянно называют столицей исчезновений людей, зарегистрировано только 30000 исчезновений.

- И существует огромное множество внутренних колумбийских беженцев, думаю, больше, чем в Сирии…

- Сейчас около 8 миллионов из общего числа населения 50 миллионов. Можешь представить такое? И тем не менее, мы постоянно слышим в новостях, что самое худшее происходит только в Венесуэле. Но в Венесуэле ничего подобного не происходит. В Венесуэле нет массовых нападений на социальные и гражданские права. Нет массовых убийств. Нет такого множества беженцев. На самом деле, многие не знают, что Венесуэла приняла 6 млн. колумбийских беженцев. Зато мы постоянно слышим от СМИ, что Колумбия наводнена волнами венесуэльцев, а там всего полмиллиона венесуэльцев. Разве можно это сравнить с 6 млн. колумбийцев в Венесуэле?

- Да, это привычные «двойные стандарты»… Что ты думаешь о роли СМИ в этом? Почему существуют двойные стандарты и мягкое отношение к Колумбии?

- Для ответа на эти вопросы надо вспомнить покойного Эдварда Хермана. Многие люди не знают его имени, а он был соавтором Ноама Хомского при написании книги «Производство согласия». На самом деле, Хомский говорит, что первую роль в написании этой книги сыграл Херман, поэтому его имя стоит первым в списке авторов. Именно Херман описал термины «достойные» и «недостойные» жертвы. Достойные жертвы – это те, кого преследуют враги США. Поэтому мы отлично знаем о жертвах преследований в Китае и России. Но когда кого-то преследуют США или их партнёры, например Колумбия, то мы ничего об этом не знаем, потому что они недостойные жертвы.

Те, кого мы убиваем – недостойные, хотя, если взглянуть на цифры, их намного больше, чем достойных. Хомский написал, что после 1960 года стало ясно, что репрессии Запада существенно масштабнее, чем было в Восточном блоке и в СССР. Но об этом никто не знает, потому что СМИ молчат о западных убийствах. Колумбия – один из показательных примеров. Но есть и другие – например, Йемен, где Саудовская Аравия убила от 7 до 12 млн. человек во время своей войны и блокады, в которых активно участвуют и США.

- И там самая массовая в новейшей истории эпидемия холеры…

- Совершенно верно. Однако, мы ничего об этом не слышим в СМИ, а если и есть упоминания, то нет даже намёка, что США активно участвуют в этой войне. Поэтому важно знать мысли Хермана о достойных и недостойных жертвах. И я призываю людей перечитать «Производство согласия».

- Можно взглянуть на Колумбию с точки зрения такой пропаганды. Если бы было полноценное освещение событий в этой стране, то вся эта «война с наркотиками» выглядела бы по-другому, но это угрожает бизнесу, не так ли?

- Да, конечно. Таким образом, СМИ являются соучастниками преступлений в Колумбии. Например, я регулярно слушаю National Public Radio. Не знаю почему, ведь я терпеть не могу его! И я часто переписываюсь с сотрудниками этого радио. Я их постоянно спрашиваю: «почему вы не говорите о том, что происходит в Колумбии?» Они не могут мне ответить. Даже когда я даю им реальную информацию, они никак на неё не реагируют. У них только одна направленность, которая соответствует направленности всех СМИ. Они увековечивают безумный религиозный догматизм об «американской исключительности»: будто США – уникальная сила добра, мы поддерживаем демократию и свободу, хотя в реальности всё наоборот. Мы живём в мире Оруэлла, мы поддерживаем диктатуру и репрессии под маской свободы. Люди должны проснуться.

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