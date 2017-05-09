/Поглед.инфо/ За милиони украинци от такива големи градове като Харков, Днепропетровск, Одеса и Киев, роден език е руският. Много от тях имат тесни семейни връзки с Русия, а от културна гледна точка, те са ориентирани на изток. В Русия живеят от два до три милиона украински имигранти. Русия остава както и преди най-големият търговски партньор на Украйна. Така че въпрос е колко дълбоко са проникнали противоречията сред народите на двете страни.

Като цяло, руснаците вярват, че „нашият братски украински народ ще прогони Киевската хунта", имайки предвид правителството на Петро Порошенко, което руската пропаганда често характеризира по този начин.

Независимо от огромните разногласия между двете страни и обилно финансираните от Запада антируски групи в Украйна, миналата седмица добре информираният руски всекидневник "Комерсант" разкри, че Владимир Путин и Петро Порошенко тайно поддържат телефонна връзка, въпреки различията и сведените до минимум официални контакти между двете страни. "Президентите са принудени да не огласяват тези контакти, така че да не стават мишена на остра критика", пише вестника за последния разговор между Кремъл и Киев.

(рус.ез.)

Русских и украинцев не разделить

Три года после Майдана

«Евровидение», двусторонняя торговля и будущее оккупированного Крыма — в этом конфликте все играет роль.

Несколько активистов заняты тем, что пытаются зажечь чайные свечки и разместить их на тротуаре перед зданием посольства Украины в одном из переулков в центре Москвы.

Вокруг них небольшая группа фотокорреспондентов с российских государственных телеканалов, они должны запечатлеть акцию.

Свечи — часть акции памяти, посвященной 42 пророссийским активистам, убитым в начале мая 2014 года во время пожара, когда подожгли Дом профсоюзов в украинском городе Одесса.

Все вместе свечи составляют по-русски слово «помним», но москвичей, пришедших вспомнить жертвы, немного.

Небольшая группка активистов из прокремлевской организации «Анти-Майдан» получает подкрепление в лице трех организованных колонн, состоящих из нескольких сотен совсем молодых людей, большинство с одной красной гвоздикой в руках.

Они проходят мимо фотографий погибших, возлагают цветы и спешат уйти. Никто не произносит никаких речей, и вся акция, занявшая максимум несколько минут, оставляет впечатление организованного бенефиса для телевидения, которое получило кадры для вечерних выпусков новостей.

То, что на мероприятие пришло так разочаровывающе мало участников, впрочем, не волнует Антона Демидова, представляющего «Анти-Майдан», это название обыгрывает украинское название Площади независимости в Киеве, где происходили крупные демонстрации, приведшие к прозападной смене режима в 2014 году.

«Сколько человек участвует в демонстрации, — не главное. Даже если бы пришел один человек. Важно, чтобы виновные были наказаны», — говорит он. Антон Демидов считает, что акция получит поддержку у украинцев, которые хотят взаимопонимания с Россией в будущем.

«В конце концов наш братский украинский народ прогонит киевскую хунту», — говорит он, имея в виду правительство президента Петра Порошенко, которого российская пропаганда часто характеризует именно так.

Культурная и экономическая война

В данной ситуации нет ничего, что указывало бы на то, что между двумя странами и их народами есть какие-то признаки сближения.

Оккупация Россией Крыма весной 2014 года и последовавшие за нею военные действия в Донбассе, где Москва поддерживает пророссийских мятежников, имела разрушительные последствия для российско-украинских отношений, сегодня трудно найти какую-то сферу жизни, которая не могла бы найти применение в дуэли двух государств.

УКРАИНА: Конфликт продолжается

• В феврале 2014 года президент Виктор Янукович после массовых демонстраций в Киеве бежал в Россию.

• В марте того же года Россия аннексировала Крымский полуостров. Москва также поддерживает сепаратистов в двух самопровозглашенных республиках на востоке Украины.

• В мак 2014 года украинцы выбрали прозападно настроенного Петра Порошенко новым президентом страны. Большинство граждан страны стремятся к интеграции с ЕС.

• Запад ввел санкции против Москвы для того, чтобы прекратить конфликт, но бои в Восточной Украине продолжаются.

Источники: Unian, JP

Одним из примеров этого является европейский конкурс «Евровидение», который состоится в Киеве 13 мая.

В прошлом году на конкурсе победила украинская певица Джамала, за ней с очень небольшим отрывом следовала, в частности, российская участница. Победу Джамалы обеспечили голоса международного жюри, что было воспринято Москвой как специально организованная, поддерживаемая Западом акция.

В этом году участнице из Москвы Юлии Самойловой отказали во въезде на Украину, потому что она выступала в оккупированном Крыму, в результате всего этого Россий сейчас бойкотирует конкурс.

На Украине запретили российские телеканалы и ограничили ввоз книг из России.

В России в отместку обрушились на Московскую украинскую библиотеку, руководитель которой рискует быть приговоренной к продолжительному тюремному заключению за распространение «экстремистской литературы». Украинский кинорежиссер Олег Сенцов приговорен к 20-летнему тюремному заключению в России в связи с делом, подвергшимся критике в мире.

Торговле между двумя странами также нанесен серьезный ущерб: до войны торговля с Россией составляла более 30% внешнеторговых операций Украины, сейчас цифра упала до менее чем 10%.

Между Москвой и Киевом больше нет прямого авиасообщения, перевозка товаров как на поездках, так и на грузовиках неоднократно подвергалась разного рода ограничениям, а украинский парламент грозится ввести визовый режим.

Разные мнения о соседе

И, тем не менее, обе страны многое связывает.

Для миллионов украинцев в таких больших городах, как Харьков, Днепропетровск, Одесса и Киев, родной язык — русский, у многих тесные семейные связи с Россией, и в плане культуры они ориентированы на восток.

По некоторым оценкам, в России от двух до трех миллионов украинских мигрантов; несмотря на чудовищное падение товарооборота, Россия все еще крупнейший торговый партнер Украины.

Так что вопрос о том, насколько глубоко противоречия проникли в гущу народов обеих стран, открыт.

По данным опроса, проведенного независимым Институтом Левады, поддержка украинской независимости среди населения России в последние 10 лет растет, а не падает.

В конце 2016 года 63% участвовавших в опросах россиян высказались за Украину «как независимое государство с сильными и взаимовыгодными добрососедскими связями с Россией», в то время как 27% сочли, что Украина должна «находиться под экономическим и политическим контролем со стороны России».

В 2006 году соответствующие цифра составляли 44% и 41%, сообщает Институт Левады.

На Украине тоже царит не такое единодушие, чем можно было бы себе представить: международный опрос, проведенный в прошлом году, показал, что 33% украинцев предпочли бы в кризисной ситуации видеть в качестве партнера США, в то время как 31% указал на Россию в качестве предпочтительного партнера по альянсам.

И, вероятно, каналы в соседнюю страну готовы держать открытыми не только люди с улицы.

На прошлой неделе хорошо информированная Московская ежедневная газета «Коммерсант» поведала, что Владимир Путин и Петр Порошенко тайно продолжают активную телефонную дипломатию, хотя разногласия велики и официальные контакты между странами сведены к минимуму.

«Президенты вынуждены не афишировать эти контакты, чтобы не стать объектами жесткой критики», написала газета о последнем разговоре между Кремлем и Киевом.

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