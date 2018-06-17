/Поглед.инфо/ Няма и месец откакто след "кадифената революция" в Армения на власт дойде Никол Пашинян и вече се вижда края на меденият месец на младия му отбор. Новият министър-председател влезе в конфликти и с министри в правителството, и с политическите си партньори - АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян».

Причината е пенсионната реформа. На извънредно заседание на 11 юни, кабинетът одобри промяна в Закона за пенсиите, според която на всички арменски граждани, родени след 1 януари 1974 г., ще бъдат задължително начислявани за възраст 2,5% (вместо 5%, както бе по-рано), а държавата ще увеличи бюджетния си дял със 7,5%.

Срещу съществуващата пенсионна система В Армения активно се протестира от 2014 г. насам. Политическите съюзници на Никол Пашинян - АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян», са против задължителните плащания без право на връщане на парите. На заседание на правителството, министърът на икономическото развитие и инвестициите Арцвик Минасян (от "дашнаците") отказа да гласува промените. И Никол Пашинян кипнал: "Тези, които поемат отговорност – са с нас, които не поемат отговорност – не са с нас".

(рус.ез.)

Правительство Пашиняна споткнулось на социальном поле

Разногласия с союзниками и потерю министра вызвала пенсионная реформа

Первый месяц с небольшим пребывания у власти трибуна «бархатной революции» Армении Никола Пашиняна и его молодой команды показал, что медовый период на исходе. У нового премьер-министра начались конфликты и с министрами внутри правительства, и с политическими партнёрами – АРФ «Дашнакцутюн» и блоком «Царукян». Виной всему стала пенсионная реформа: 11 июня на внеочередном заседании Кабинета министров были одобрены изменения в закон о накопительных пенсиях, согласно которым все родившиеся после 1 января 1974 года будут отчислять на старость в обязательном порядке 2,5% (а не 5%, как предполагалось раньше), государство же увеличит бюджетную долю на 7,5%. Если парламент утвердит поправки к закону, он начнёт действовать с 1 июля (внедрение обязательного компонента было отсрочено в 2017 году до этой даты).

Казалось бы, сделан шаг навстречу народу, платить придётся вполовину меньше, все должны быть довольны. Однако получилось иначе.

В Армении против накопительной пенсионной системы активно протестуют с 2014 года. Против обязательных выплат без права вернуть деньги выступают политические союзники Никола Пашиняна – АРФ «Дашнакцутюн» и блок «Царукян». Министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян (из «дашнаков») прямо на заседании правительства отказался голосовать за поправки. И Никол Пашинян вскипел: «Те, кто берёт ответственность на себя, – с нами, кто нет, – те не с нами».

Пашинян заявил, что отмена реформы приведёт к конфликту с управляющими фондами. «Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда может возникнуть конфликт с фондами, управляющими нашими пенсионными счетами», – отметил премьер-министр. Известно, что армянскими пенсионными счетами управляют две иностранные компании – Amundi Acba Asset Management и Talanx Asset Management. Им ещё в 2014 году, когда страну сотрясали протесты противников реформы, было обещано, что накопительная система не будет отменяться. Никол Пашинян высказал опасения: «Если мы непредсказуемо меняем правила игры, это усложняет привлечение иностранных инвесторов». И тут вдруг министр, отвечающий за инвестиции, выступает против обязательных накопительных пенсий!

В ответ на заявление премьер-министра о тех, кто «с нами» и «не с нами», прозвучало не менее резкое мнение главы фракции АРФ «Дашнакцутюн» в парламенте Армена Рустамяна. «Пашинян заявил о том, что правительство – коллегиальный орган. Это означает, что решения должны приниматься вместе. Именно вместе, а не единолично. Неплохо стремиться к единодушию, но, если кто-то в чём-то не согласен, нельзя заставлять его голосовать так, как голосует большинство. Политика «одобрямсов» – не самое лучшее решение», – говорит Рустамян.

Из блока «Царукян» также слышна жёсткая критика пенсионной реформы. По словам депутата Геворка Петросяна, «обязательная накопительная система нарушает право людей на собственность, которое является одним из важнейших социально-экономических прав, закрепленных основным законом». «Распоряжение собственностью человека против его воли противоречит международным нормам права и конституции Армении», – утверждает Геворк Петросян. Ранее блок «Царукян» возмущался тем, что подготовленный правительством Пашиняна проект закона о благотворительности не обсуждался с лидером блока Гагиком Царукяном. Но если вспомнить, что премьер-министр в день принятия программы правительства заявил, что всю ответственность несёт «только та сила, которая осуществила революцию», то вопросов по поводу нежелания Пашиняна следовать другим мнениям и совещаться с ситуационными политическими союзниками, обеспечившими ему руководство страной, ни у кого возникать не должно.

Из-за несогласия с введением обязательного компонента пенсионной системы ушла в отставку министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян, одновременно она покинула партию «Светлая Армения» (входит в блок «Елк»).

«Вам известна моя позиция по этому вопросу, я ещё годами ранее заявляла о том, что против обязательного компонента данной системы. Будучи назначенной на пост министра труда и по социальным вопросам, я высказывала своё отношение к данной проблеме, предлагая на год отложить внедрение обязательного компонента пенсионной системы и путём общественных дискуссий прийти к решению», – объяснила Тандилян своё решение об отставке. Она предлагала правительству ещё на год заморозить введение обязательных выплат, но правительство с ней не согласилось. «Этот вопрос является принципиальным для меня. Обязательный компонент не имел и не имеет общественной поддержки, и причин тому множество. Императивные методы принятия решения, свойственные предыдущим властям, для меня неприемлемы, и я надеялась, что новое правительство пойдёт по новому пути решения данной проблемы», – написала Тандилян на своей странице в Facebook.

Проблемы соответствия накопительной пенсионной системы нормам конституции, о которых говорят политические партнёры Пашиняна, не слишком беспокоят премьер-министра. Он предлагает сначала принять закон и ввести обязательный компонент в действие, а затем уже, в течение нескольких последующих месяцев, разбираться – конституционно это или нет. «Если выяснится, что решения конституционного суда не выполнены и если даже вся эта система антиконституционна, проблем нет, все эти деньги на личных счетах… Все граждане до последней копейки получат эти сбережения», – сказал он. Видимо, обязательства перед иностранными фондами сильно «жмут», чтобы ставить на первое место конституционность пенсионной системы Армении.

Очень показательно, что правительство Никола Пашиняна, с которым часть армянского общества, поддержавшая «бархатную революцию» и поверившая образу человека из толпы с рюкзачком за плечами, так быстро споткнулось о пенсионную систему: ведь в обязательности накопительного компонента заложен конфликт интересов между управляющими компаниями и населением Армении. Выбор сделан в пользу Amundi Acba Asset Management и Talanx Asset Management, несмотря на острые разногласия с политическими союзниками и потерю профильного министра. «Сегодняшние управляющие имеют огромный авторитет, и было бы сложно фактически приостановить деятельность экономических гигантов и после этого уговаривать людей, что страна изменилась, приезжайте и делайте инвестиции», – считает премьер-министр Армении.

По мнению Пашиняна, общество отнесётся с пониманием к введению для всех обязательного накопительного компонента системы, а правительство может, в отличие от предыдущего, пойти на этот шаг, поскольку после «бархатной революции» уже нет дефицита доверия к власти.

В парламенте Армении пенсионный законопроект, стоивший правительству Пашиняна отставки одного министра, конфликта с другим и непонимания с политическими партнёрами, ещё не рассматривался. Однако уже сейчас понятно, что первые трещины между вчерашними союзниками обозначились, причём разногласия возникли на сверхчувствительном для населения социальном поле.

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