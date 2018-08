/Поглед.инфо/ Аз моля за мир в целия свят, не по-малко! (с) Аз искам целия свят и 3% отгоре. Но не по-малко!

Санкциите по отношение на Иран бяха въведени официално. Това са най-твърдите санкции от въвежданите някога и през ноември ще се издигнат на още едно ниво. Всеки, който има бизнес с Иран няма да има бизнес със Съединените щати. Аз моля за мир в целия свят, не по-малко!

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обърна, както обикновено към социалната мрежа Twitter за да обясни какви цели преследват санкциите против Иран, а също и да изрази предупреждение по адрес на търговските партньори на Техеран.

„Санкциите против Иран влязоха в сила. Това са най-твърдите санкции в историята, а през ноември те ще достигнат ново ниво. Бизнес партньорите на Иран няма да бъдат бизнес партньори на САЩ. Моята цел е мир в целия свят, не по-малко“ - написа той.

На този етап, както подчертават в Държавния департамент на САЩ, става дума за първия блок ограничителни мерки, които ще засегнат преди всичко иранския автомобилен сектор, суверенния дълг на Ислямската република, търговията със злато и други метали.

В частност Съединените щати прекратиха на 7 август търговията с иранските контрагенти с алуминий, стомана, графит и въглища. Спрени са също продажбите на компютърни програми за промишлените предприятия на Иран. Забранени са търговските операции с използване на иранския риал.

Санкциите засягат не само иранските компании, но и всички други компании, имащи бизнес с Техеран, включително и европейските.

В Държавния департамент подчертават, че сделките, сключени преди възстановяването на санкциите трябва да бъдат завършени не по-късно от 180 дни.

Вторият етап на въвеждане на антиирански санкции започва на 4 ноември 2018 година. САЩ ще наложат ограничения върху нефтените операции на Иран и работата на пристанищните оператори, върху енергийния сектор, корабоплаването и корабостроенето, а също и върху сделките на чуждестранните финансови учреждения с Централната банка на Иран.

В Европейския съюз крайно негативно реагираха на това решение на властите на САЩ. От 7 август ЕС активира блокиращ регламент, който трябва да защити европейските компании от санкциите на САЩ против Иран. Този регламент ще позволи на всички европейски организации да им бъде компенсиран ущърба от изпълнението на санкциите от лица, по чиято вина това се е случило, а също ще обяви за юридически нищожни (недействителни) на територията на ЕС на всякакви решения на чуждестранните съдилища в подкрепа на санкциите. Освен това блокиращият регламент забранява на европейските структури да изпълняват тези санкции с изключение на ситуациите, когато това бъде направено със специалното разрешение на Европейската комисия.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели