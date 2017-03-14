/Поглед.инфо/ Той изглеждаше слаб в елегантния си тъмен костюм, развълнуван и неочаквано млад за руски президент. Говорейки под купола на възстановената сграда на Райхстага, Владимир Путин бързо премина на немски. Блестящото му владеене на немския език порази членовете на германския парламент, а речта му ги вдъхнови. Изглеждаше, че Студената война наистина е приключила.

Това се случи през 2001 г., само седмици след терористичните актове на 11 септември и г-н Путин изрази своята солидарност с американския народ. След което описа картината на европейското бъдеще на Русия. За първи път руски лидер прави изявление пред германски парламент и законодателите го аплодираха на крака, възхитени от факта, че той говори на езика им.

Само Ангела Меркел, която по това време беше все още оспорван лидер на опозицията, не сподели възхищението си. Тя също стана от мястото си, за да аплодира Путин; но сподели нещо със стоящия до нея депутат, който, също като нея, беше израснал в комунистическата Източна Германия. Тя знаеше как Путин е успял толкова добре да се научи немския.

"За това трябва да благодари на Щази," каза г-жа Меркел, имайки предвид тайната полиция на ГДР, с която е сътрудничел г-н Путин, когато е бил млад офицер от КГБ в Дрезден.

Да се пренесем 15 години по-късно в един свят, в който Студената война изглежда отново набира обороти и в който претърпяха неудачи поредица от американски и европейски лидери, опитващи се да подобрят отношенията си с Русия. В този свят останаха само г-жа Меркел и г-н Путин. Техните отношения и съперничество – това е съсредоточие на конфликт между съвършено противоположни възгледи, разкол, който може да има много по-сериозни последици сега, когато не е ясно каква ще бъде политиката на Доналд Тръмп спрямо Русия и ще преразгледа ли той значението на традиционните съюзи за американската външна политика.

(рус.ез.)

Путин и Меркель: соперничество истории, недоверия и власти

Он казался очень худым в своем элегантном темном костюме, взволнованным и неожиданно молодым для президента России. Выступая под куполом отреставрированного здания Рейхстага, Владимир Путин очень быстро перешел на немецкий язык. Его блестящее владение немецким поразило членов парламента Германии, а его речь вдохновила их. Казалось, холодная война закончилась.

Это произошло в 2001 году, спустя всего несколько недель после терактов 11 сентября, и г-н Путин выразил свою солидарность с американским народом, а затем описал картину европейского будущего России. Он был первым российским лидером, обратившимся к немецкому парламенту, и законодатели аплодировали ему стоя, восхищенные тем, что он говорил на их языке.

Только Ангела Меркель, которая в тот момент еще была относительно непроверенным лидером оппозиции, не разделяла их восхищения. Она тоже встала с места, чтобы поаплодировать г-ну Путину, однако при этом она что-то сказала стоявшему рядом члену парламента, который, как и она сама, вырос в коммунистической Восточной Германии. Она знала, каким образом г-ну Путину удалось так хорошо выучить немецкий язык.

«За это стоит поблагодарить Штази», — сказала г-жа Меркель, имея в виду секретную полицию Восточной Германии, с которой сотрудничал г-н Путин в тот период, когда он был молодым офицером КГБ в Дрездене.

Перенесемся теперь на 15 лет вперед, в мир, в котором холодная война, кажется, снова набирает обороты и в котором целая процессия американских и европейских лидеров, пытавшихся наладить отношения с Россией, потерпели неудачу. В этом мире остались только г-жа Меркель и г-н Путин. Их отношения и их соперничество — это средоточие конфликта совершенно противоположных взглядов, раскола, который может иметь гораздо более серьезные последствия теперь, когда неясно, какой будет политика Дональда Трампа в отношении России и станет ли он пересматривать значение традиционных альянсов для американской внешней политики.

62-летняя г-жа Меркель является бесспорным лидером Европы, немного утомленным, но решительным защитником Евросоюза и западных либеральных ценностей. 64-летний г-н Путин превратился в эквивалент современного русского царя, который стремится расколоть Европу и либеральный западный порядок. Он сумел пережить Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму в Америке, Тони Блэра, Дэвида Кэмерона, Жака Ширака и Николя Саркози в Европе. Спонсируемые российским правительством группы хакеров теперь обвиняются в срыве планов Хиллари Клинтон, рассчитывавшей попасть в Белый дом.

Теперь на карту поставлена судьба Европы, поскольку мы приближаемся к выборам в Нидерландах, Франции, возможно, Италии и Германии, где г-жа Меркель будет переизбираться. И г-н Путин незримо присутствует и оказывает влияние на предвыборные кампании в этих странах, вдохновляя озлобленных европейских популистов, которым близок его националистический дух. Более того, Россию также подозревают в попытках вмешаться в европейские выборы посредством хакерских атак и дезинформационной кампании. Если г-жа Меркель не сможет одержать победу, это будет значить, что г-ну Путину удалось превзойти своего последнего соперника.

«Канцлер Меркель является самым преданным хранителем концепции либерального Запада, которая существует уже 70 лет», — сказал Строуб Тэлботт (Strobe Talbott), который был советником президента Билла Клинтона по России, добавив, что именно это и делает ее мишенью номер один для г-на Путина.

Новая геополитическая динамика проявит себя о вторник, 14 марта, когда г-жа Меркель посетит Белый дом, чтобы провести свою первую встречу с г-ном Трампом. В свою очередь в четверг г-н Путин пригласил немецкого канцлера посетить Москву в ближайшее время. Это своеобразная игра в покер, которую ведут два опытных игрока и в которую вступает новый третий игрок.

В 2000 году, когда Запад пытался оценить нового российского лидера, замешательство Запада нашло выражение в одном вопросе, который прозвучал в Давосе, Швейцария: «Кто такой г-н Путин?» Прошло уже много лет, а г-н Путин так и остался загадкой — лидером, которого порой изображают нелепым мачо без рубашки, а порой — славянским Макиавелли.

Однако вполне уместным было бы спросить: «А кто такая г-жа Меркель?» Прагматичная, деидеологизированная и осторожная, г-жа Меркель тоже во многом остается загадкой. Ее статус «мамочки» Германии — это скорее отражение предубеждений немецких СМИ и политического класса, где преобладают мужчины, которые до сих пор не знают, к какой категории нужно отнести сильную женщину.

За все эти годы между г-жой Меркель и г-ном Путиным было множество встреч и телефонных разговоров, однако им так и не удалось достичь прорыва и установления партнерских отношений, которые можно было бы сравнить с отношениями между премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и последним лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым. Если та пара помогла миру выбраться из холодной войны, то отношения г-на Путина и г-жи Меркель, как может показаться, находятся в ловушке этой войны и испытывают на себе влияние совершенно разного опыта, который они получили в Восточной Германии.

Г-жа Меркель, которая никогда не была им ни другом, ни врагом, всегда побуждала г-на Путина и Россию выстраивать отношения на основе правил, а не эмоций, на основе общих интересов, а не личных симпатий. В свою очередь г-н Путин всегда хотел найти в Европе лидера, готового заключить с Россией грандиозную сделку и гарантировать ей фиксированную и привилегированную роль в процессе принятия решений. До того как к власти в Германии пришла г-жа Меркель, г-ну Путину удалось наладить такое взаимопонимание с ее предшественником, Герхардом Шредером. Теперь один из наследников г-на Шредера, Мартин Шульц (Martin Schulz), возглавляющий левоцентристскую партию социал-демократов, является самым сильным противником г-жи Меркель. Если к власти вернутся социал-демократы с их более теплым отношением к России, это станет для г-на Путина настоящим подарком. Он также надеется на более дружески настроенное руководство во Франции.

Отношения между г-ном Путиным и г-жой Меркель определяются настороженностью, взаимными подозрениями и, возможно, взаимным уважением. Однако были в них и упущенные возможности, а также ошибки в суждениях, которые достигли новой кульминации сейчас, когда г-жа Меркель готовится к новым выборам, а Россию обвиняют в попытках помешать ей переизбраться.

Опыт жизни в Восточной Германии

Первое политическое воспоминание г-жи Меркель относится ко времени, когда ей было 7 лет и она жила в городе Темплин в Восточной Германии, где ее отец был лютеранским пастором. 13 августа 1961 года в город пришли вести о том, что Советский Союз начал строительство стены, которая должна была разделить Берлин на восточную и западную части. Маленькая Ангела видела, как многие прихожане церкви ее отца открыто плакали в то утро.

Самым судьбоносным для нее моментом стал ноябрь 1989 года, когда Берлинская стена рухнула. Те долгие годы, которые прошли между этими двумя событиями, и определили характер г-жи Меркель как политика. Она была осторожной, расчетливой и немного идеалисткой, она с подозрением относилась к России, но при этом восхищалась ей, она изучала русскую литературу и культуру и достаточно хорошо овладела русским языком, чтобы отправиться в Советский Союз, будучи студенткой.

Пока она росла в Восточной Германии — при режиме, который она сама назвала диктатурой — г-жа Меркель привыкла бесконечно повторять бессмысленные советские банальности и слушать отупляющие тексты указов, ежедневно транслировавшихся на государственном радио. «Нам приходилось ежедневно мириться с этим, — вспоминала г-жа Меркель в 2009 году, во время своего интервью газете Der Spiegel. — Просто чудо, что мы смогли забыть это».

Поэтому неудивительно, что г-жа Меркель не испытывает особенно нежных чувств к русским, как это делают некоторые социал-демократы, выросшие в демократической Западной Германии и запомнившие примирение с Советским Союзом, ставшее результатом Остполитик, то есть политики разрядки 1970-х годов. В Восточной Германии Штази и КГБ стояли во главе одного из самых крупных шпионских государств советского блока. Недоверие и посредственность были широко распространены, однако, по словам г-жи Меркель, мало кто думал, что эта система рухнет.

«И когда все уже перестали надеяться, — вспоминала она, — это случилось».

Г-жа Меркель сделала вывод, что на решение некоторых проблем, таких как конфликт на Украине, требуется много времени, и здесь важно запастись терпением. Между тем, вывод г-на Путина, который стремится подорвать основы Евросоюза, вполне возможно, заключается в том, что порой политические системы, которые на первый взгляд выглядят нерушимыми, могут неожиданно оказаться очень уязвимыми.

Г-н Путин, родившийся в 1952 году, рос в коммунальной квартире в глухих закоулках Ленинграда — города, который пережил нацистскую блокаду и голод, в результате чего погиб его старший брат, которого г-н Путин так и не узнал. Г-н Путин изучал юриспруденцию в Ленинграде, тогда как г-жа Меркель сделала выбор в пользу естественных наук, потому что, как позже она объяснила, в них «факты нельзя изменить настолько», насколько их можно было изменить в так называемой истории или праве, которые навязывались коммунистами.

Г-н Путин пришел в КГБ в 1985 году и сразу же отправился в Дрезден. После падения Берлинской стены немцы праздновали воссоединение их страны и отъезд советских войск, а г-жа Меркель с головой погрузилась в демократическую политику своей новой страны.

Г-н Путин жаловался на то, что все произошло слишком быстро, однажды назвав распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой 20 века».

В 2000 году, когда в Кремль прибыли три журналиста, которым было поручено написать книгу о г-не Путине, он сказал им, что Россия могла бы избежать множества проблем, если бы советские силы так поспешно не ушли из Восточной Европы.

Г-н Путин, будучи агентом КГБ, наблюдал за теми ужасами из Дрездена. Глава местного отделения Штази, с которым КГБ тесно сотрудничало, был задержан и совершил самоубийство, наглотавшись снотворного и уснув у газовой плиты с открытыми конфорками. Г-н Путин позже вспоминал, как толпа разъяренных людей собралась у здания КГБ. Опасаясь погромов, г-н Путин попросил помощи у советских военных, которые находились неподалеку, но ему ответили, что приказ должен поступить из Москвы.

«Москва молчит», — сказали ему. В конечном итоге толпа рассеялась, однако этот трагический эпизод оставил у г-на Путина «ощущение, что страны больше нет».

Позже г-н Путин рассказал, какой урок он извлек из всего этого: он понял, что власть необходимо отстаивать смело — как внутри России, так и за ее пределами — иначе Россию постигнет судьба Советского Союза. По его словам, у Советского Союза было смертельное заболевание, от которого нет лекарств: «паралич власти».

На подъеме

Несмотря на то, что г-н Путин и г-жа Меркель не случайно стали лидерами, их прихода мало кто ожидал.

Мало кому известный за пределами России и даже внутри нее, г-н Путин стал президентом страны после того, как 31 декабря 1999 года Борис Ельцин неожиданно ушел в отставку. Немного позже г-жа Меркель возглавила правоцентристский Христианско-демократический союз, сместив своего наставника, бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Г-жа Меркель, которую часто недооценивали из-за того, что она женщина, доказала ошибочность суждений скептиков, став канцлером Германии в 2005 году.

В ходе первого официального визита г-жи Меркель в Москву в начале 2006 года г-н Путин продемонстрировал свою манеру вести игру, подарив г-же Меркель плюшевую собаку, несмотря на то, что в Кремле знали о том, что канцлер не любит и боится собак. Спустя год, во время переговоров, которые проходили на черноморском побережье, он позволил своему лабрадору зайти в комнату, где была г-жа Меркель.

Тоомас Ильвес (Toomas Ilves), занимавший пост президента Эстонии до прошлого года, назвал эту уловку с собакой «классическим ходом КГБ». По словам г-на Ильвеса, у г-жи Меркель никогда не было иллюзий в отношении России, и она, несомненно, ясно понимала, какой именно страной стала Россия при г-не Путине.

«Она выросла в Штазиленде, — сказал он. — Поэтому она хорошо понимала, с чем имеет дело».

Тем не менее, г-жа Меркель не стала изменять немецкой традиции, заключавшейся в частых встречах с российскими лидерами. Она позиционировала себя в качестве главного посредника между Европой и Россией, одновременно поддерживая многолетние деловые отношения между странами.

Г-жа Меркель не раз критиковала г-на Путина, выступая в поддержку демократии и идеи защиты прав человека, встречаясь с российскими оппозиционными деятелями и выражая негодование по поводу убийства российской журналистки Анны Политковской в 2006 году.

Спустя несколько дней после того убийства, г-н Путин в очередной раз приехал в Дрезден. Он и г-жа Меркель дали совместное интервью местному немецком телеканалу, в ходе которого г-н Путин ненадолго потерял самообладание, когда его спросили об убийстве г-жи Политковской. Этот кусок интервью вырезали, однако зрители увидели, как г-н Путин хвалит г-жу Меркель за то, что она оказалась таким хорошим слушателем, что, по его словам, является «редким качеством среди женщин».

Константин Эггерт, российский журналист, который в течение нескольких лет общался с г-жой Меркель, сказал, что Кремль никогда не понимал канцлера, считая, что она, как и г-н Шредер, «останется в плену у немецкого бизнеса и традиционной немецкой веры в Остполитик».

«Но она никогда не была ни в чьем плену».

Закодированные сигналы

Г-н Коль подружился с г-ном Горбачевым в сауне. Г-н Шредер нравился г-ну Путину, потому что они были близки друг другу по духу. Но с г-жой Меркель все оказалось иначе. «Она всегда считала противными все эти мужские привычки», — сказал Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius), биограф г-жи Меркель.

Г-жа Меркель впечатлила г-на Путина своим умением подмечать детали — г-н Путин тоже им обладает — а также своим знанием России и ее культуры и готовностью отстаивать свои взгляды, как он отстаивает свои. На конференции по вопросам безопасности, которая прошла в Мюнхене в 2007 году, г-н Путин произнес речь, которая, как позже стало ясно, ознаменовала собой поворот во внешней политике России, которая затем выступила против Запада и господства Америки в мировых делах.

Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg), который был министром обороны г-жи Меркель, вспоминал, что, в то время как многие в аудитории, включая американских чиновников, были шокированы и встревожены тоном г-на Путина, г-жа Меркель, «казалось, не была удивлена. Она уже с огромным подозрением относилась в более масштабной стратегии г-на Путина».

Однажды решимость г-жи Меркель, возможно, привела к негативным последствиям. На встрече лидеров стран-членов НАТО, прошедшей в Румынии в 2008 году, г-жа Меркель при поддержке президента Франции, г-на Саркози, успешно выступила против призывов г-на Буша к тому, чтобы предоставить Украине и Грузии план действий по подготовке к членству в НАТО — что в конечном итоге могло бы помочь им вступить в этот военный альянс.

Чтобы дать Белому дому возможность сохранить лицо, канцлер взяла на себя подготовку коммюнике, где, с одной стороны, говорилось об отказе в предоставлении плана действий Украине и Грузии, с другой — подчеркивалось, что эти страны все равно однажды войдут в состав альянса.

«Меркель оказалась с самом центре тех переговоров вокруг формулировок, несомненно, получая от них удовольствие, — вспоминал посол Италии в НАТО Стефано Стефанини (Stefano Stefanini), который принимал участие в том заседании. — Она знала, что у нее это отлично получается».

Однако в конечном итоге г-жа Меркель, вероятно, просчиталась. Украина и Грузия были очень рассержены отказом. Не менее рассерженным был и г-н Путин, который воспринял расплывчатое обещание принять Украину и Грузию в НАТО как свидетельство стремления альянса продолжить расширение на восток, вглубь постсоветского пространства.

«Для него это было пощечиной — то предложение, в котором говорилось, что Украина и Грузия станут членами НАТО», — отметил г-н Стефанини. В то же время г-н Путин почувствовал, что теперь у него развязаны руки, потому что Вашингтон не смог настоять на начале формальной процедуры подготовки к вступлению этих двух бывших советских республик в НАТО.

Четыре месяца спустя Россия вторглась в Грузию, проверив степень готовности Запада вмешаться — Запад не стал вмешиваться. Это в свою очередь послужило прецедентом для захвата Крымского полуострова и вторжения России на Украину в 2014 году.

Украина стала переломным моментом. Привыкшая к роли главного посредника между Европой и Москвой, г-жа Меркель теперь должна была исполнять новую для нее роль движущей силы экономических санкций.

Владислав Белов, глава Центра германских исследований Института Европы РАН, отметил, что г-н Путин воспринял тот факт, что г-жа Меркель взяла на себя главную роль в политике санкций, как личное оскорбление. «Путин не понял, почему Германия просто не смирилась с тем, что Россия поглотила Крым», — сказал г-н Белов, добавив, что г-н Путин сравнивали воссоединение Германии 1990 года с «воссоединением» России и Крыма.

Пока в вопросе санкций Европе удается сохранять единство. Однако степень солидарности снижается, и во многом она зависит от решимости и политической силы г-жи Меркель, чьи позиции г-н Путин надеется ослабить.

Если и существует символ того, как все изменилось за период с прозападной речи г-на Путина в Рейхстаге в 2001 году до настоящего момента, то, возможно, вот он: в феврале Министерство обороны РФ заявило о том, что оно построит макет здания Рейхстага на окраине Москвы. И это вовсе не жест дружеского внимания или уважения. Его будут использовать для обучения молодых российских патриотов тому, как нужно штурмовать здания в случае начала войны.