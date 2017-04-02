/Поглед.инфо/ Жан-Клод Юнкер възнамерява не само да застави Лондон да заплати за «Брексит», но и да удържи Евросъюза от по-нататъшно разпадане. А преди дни в Малта се оказа, че главният враг не е вътре, а вън от ЕС. В САЩ, на власт неочаквано дойде Дональд Трамп – противник на глобализацията в цялост и на евроинтеграцията в частност. Именно за него стана реч от скалите на Малта, която в думите на Юнкер прозвуча като заплаха:

"Много хора харесват това което става. Дори хора от друг континент, където новоизбраният президент на САЩ изрази задоволство от Brexit и подкани и други страни да направят същото. Но ако той продължи в този дух, аз ще насърчи независимостта на Охайо и Остин, щата Тексас в Съединените щати."

В залата се разсмяха. Меркел и други ръкопляскаха. Но в думите на Юнкер се съдържа точно такава шега, в която има само малка частица от шега. Въпреки всички усилия на атлантиците да спрат задълбочаването на кризата в отношенията между Европа и Съединените щати, нещо не се получава. Полушеговитата заплаха на ръководителя на правителството на обединена Европа спрямо САЩ показва колко силно отношенията са обтегнати и объркани в "единното семейство на западните държави." Най-старите страни членки като Франция и Германия са все по-несигурни за бъдещето си. Така че в следващите два месеца преди планираната за 25 май среща на НАТО в Брюксел, те ще заплашват Тръмп. И в Брюксел, вече в лично познанство, ще се опитат да обърнат всичко това като шега. Освен ако, разбира се, в Брюксел не дойде Марин Льо Пен. Тогава на евроинтеграторите съвсем няма да им е до смях...

(рус.ез.)

Разногласия между ЕС и США приобретают серьезный характер

Несмотря на все старания атлантистов, остановить углубление кризиса в отношениях между Европой и США не получается. Полушутливая угроза главы правительства единой Европы в адрес США демонстрирует, насколько все напряжено и запутано теперь в «единой семье западных народов». «Атлантическая солидарность» проходит серьезнейшие испытания. Конференция Европейской народной партии – объединения европейских партий, называющих себя правыми, а в реальности давно уже ставших центристами-глобалистами – собрала на Мальте многих действующих европейских руководителей. «Христианские демократы», которыми формально все еще являются «народники», у власти в крупнейшей европейской стране, в Германии, чей канцлер Меркель также приехала на Мальту. Был на острове и общеевропейский премьер Жан-Клод Юнкер. Именно его слова стали самыми цитируемыми:

«Я собираюсь продвинуть независимость Огайо и Техаса».

Люксембуржец, известный своей непосредственностью, которую часто списывают на пристрастие к алкоголю, является одним из трех руководителей ЕС – кроме него есть еще президент ЕС Дональд Туск, которого на родине в Польше пытаются засудить, и глава Европарламента. Тут, впрочем, буквально в начале этого года произошла смена власти. Спикер Европарламента Мартин Шульц решил перейти с общеевропейского уровня на национальный: вернулся в Германию, возглавил социал-демократов и намерен по итогам сентябрьских выборов заменить Меркель на посту канцлера. Так что сейчас у Европы есть фактически одно «общее» лицо – и это физиономия Юнкера.

62-летний люксембуржец относится к числу опытнейших европейских политиков. За его плечами почти два десятилетия премьерства в пусть и маленьком, но значимом Великом герцогстве. Значимость его не только в офшорных делах, но и в том, что именно страны Бенилюкса являются связующим звеном, инициатором и проводником евроинтеграции. Теми, кто склеивает Германию и Францию, две несущие опоры единой Европы. Три страны – Бельгия, Нидерланды и Люксембург – всегда выступали как самые главные сторонники углубления евроинтеграции – и их элиты долгое время были главным поставщиком кадров для формирования общей евробюрократии. Впрочем, Юнкер возглавил ЕС два с половиной года назад, когда все признаки кризиса уже были налицо.

Его избранию очень сопротивлялась Великобритания. За Юнкером стояла Германия, и англичане не хотели видеть во главе общего правительства сторонника еще большей, в том числе и политической, интеграции. Хотя в 2014-м Меркель и продавила кандидатуру Юнкера, укреплению ЕС это не помогло.

В 2016-м ударил сначала «Брексит», а потом и Трамп – и кризис Евросоюза стал явным даже для самых ярых еврооптимистов. Юнкер в начале этого года уже заявил, что не будет претендовать на второй срок – значит, ему осталось доработать до конца 2018-го. И окончательный выход Великобритании из ЕС состоится уже не при нем. Впрочем, Юнкер намерен не только заставить Лондон по полной заплатить за «Брексит», но и удержать Евросоюз от дальнейшего расползания. И тут главный враг оказывается не внутри, а вовне. В США, где к власти неожиданно пришел противник глобализации в целом и евроинтеграции в частности, Дональд Трамп. Именно ему и грозил Юнкер с мальтийских скал:

«Многим людям это понравится. Даже людям на другом континенте, где новоизбранный президент США был доволен тем, что Brexit имел место, и просил другие страны сделать то же самое. И если он продолжит в таком духе, я собираюсь продвинуть независимость Огайо и Остина, штат Техас, в США».

В зале посмеялись, Меркель и другие похлопали. Но слова Юнкера – это как раз та шутка, в которой есть только доля шутки.

Начнем с того, что у Юнкера уже явно не сложились отношения с Трампом – в ходе предвыборной кампании европейский премьер, как и большинство руководителей Старого Света, ставил на Клинтон. А после избрания Трампа они еще не встречались – поездка Юнкера в Вашингтон запланирована на апрель, впрочем, договоренности о встрече пока нет. Юнкер явно обижен:

«Они пытаются организовать встречу, но у него другие приоритеты. Кстати, он ничего не понимает в Европе. Он разговаривал с Туском по телефону и думал, что это я».

Действительно, Трамп перепутал фамилии своих европейских собеседников – после инаугурации ему с поздравлениями позвонил его европейский коллега Туск, а он сказал, что поговорил с Юнкером. Но злит европейцев не невнимательность Трампа, а его позиция по отношению к Евросоюзу.

Трамп действительно поддерживал Brexit, действительно призывал остальные страны следовать примеру Великобритании. А его советники, включая главного стратега Стивена Бэннона, делают ставку на ослабление Евросоюза. В целом победа Трампа стала катастрофой не только для глобалистски настроенной части американской элиты, но и для европейских атлантистов. Вашингтон оказался в руках противника атлантического единства – то есть главную ставку атлантистов тайком захватили «партизаны-изоляционисты». Евроинтеграторы остались не просто без американского идейного союзника, но и без покровителя, без старшего, что усугубило и так кризисное состояние Евросоюза.

И хотя, вступив в должность президентом, Трамп и его администрация уже не говорят о распаде Евросоюза или о ненужности НАТО – наоборот, командированный в Европу вице-президент Пенс всячески успокаивал евролидеров – осадок остался. И не просто осадок. Европейские начальники прекрасно понимают, что Трамп изменил не свои взгляды и цели, а лишь тактику. И поэтому расслабляться европейские атлантисты не могут. Старшего у них теперь нет, выборы во Франции и Германии делают их еще более неуверенными в своем будущем.

Так что в ближайшие два месяца до намеченной на 25 мая встречи НАТО в Брюсселе они будут грозить Трампу. А там, при личном знакомстве, постараются обернуть все в шутку. Если, конечно, в Брюссель не приедет Марин Ле Пен. Тогда уж евроинтеграторам точно будет не до смеха.