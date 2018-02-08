/Поглед.инфо/ Една от най-характерните черти на западната политика е прокарването на свободата и демокрацията. Тези две думи едва ли не ежедневно се повтарят от американските и европейските политици от всички разновидности. Под егидата на тези две ценности англосаксите извършват нахлувания в онези държави, които не ги споделят.

От края на 1980-те Русия също се намираше под масирана „свободно-демократична“ атака, което продължава и до днешен ден. Наистина, сега интензивността на тази атака намаля, но тя все още има място и влияе върху обществените умонастроения. Така западните агенции както и преди продължават да публикуват рейтингите на страните по ниво на свободи, където Русия се намира не на почетните места. А нашият президент отдавна е представен в англосаксонските средства за масова информация като дръзко потъпкващ техните ценности. За обикновените руски хора, усвоили традиционното разбиране на свободата и демокрацията това изглежда много странно и се представя като грозна манипулация на общественото съзнание. Но в действителност, свободата и демокрацията наистина имат своя положителен смисъл за глобалистите. Сега ние ще го отворим и ще хванем с пинцета тази шаваща твар .

Когато президентът на САЩ, канцлерът на Германия, членовете на ООН и др, твърдят за необходимостта да се спазват човешките права, те нямат предвид естествените права и свободи на човека. Последните са ценност на настоящия, реалния либерализъм и именно те изграждат мирогледа на Владимир Путин. Но въпреки, че много хора се научиха, поне интуитивно да различават либерализма от „либерастията“ , ние всички все още се сблъскваме със смесването на тези две понятия и извращаването на истинския смисъл на либерализма. За някои думите „либерал“ и „либерст“ все още са синоними и това означава, че западната пропаганда добре се е разходила из мозъците им. Но ефективността на тази пропаганда се състои именно в това, че хората не знаят истинското значение на свободата и демокрацията в специфичен западен смисъл. Съответно, ако искаме да й се противопоставим, трябва да знаем на какво противостоим.

(рус.ез.)

Начнём с того, что лозунг "свобода и демократия" (как вариант "мы хотим иметь равные права") ассоциируется с решительной активностью различных меньшинств против тех или иных ограничений. Под этим лозунгом проходят различные протестные акции: цветные революции, ЛГБТ-пропаганда; движения за легализацию наркотиков, эвтаназии, инцеста и прочего ада. Сейчас уже не секрет, что эти акции имеют своих щедрых покровителей, таких как разветвлённая сеть фондов "Открытое общество" Джорджа Сороса, и множество других фондов, имеющих статус благотворительных. Однако влияние таких фигур, как Сорос, принято ошибочно сужать лишь до финансово-экономических интересов. Большинство людей не видит другой фундаментально важной вещи – это стремление к экспансии их мировоззрения. Дело в том, что люди такого склада не терпят непредсказуемости по отношению к себе (а наибольшую непредсказуемость имеет сама человеческая природа). Поэтому им чужд и мерзок либерализм – нет ничего хуже для них, чем общество, реализующее свои естественные права и свободы. Следовательно, их прямой интерес – это ограничивать человеческие свободы, подавлять их всеми возможными способами, заставлять других людей чувствовать себя ничтожествами перед величием этих "благотворителей".

Но всё же – почему сами эти "благотворители" устами политиков взывают к свободе и демократии? Весь секрет в том, что они ради всеобщей предсказуемости мира для них стремятся перекроить всех людей по своему образу и подобию. Мы не погрешим против истины, если охарактеризуем этих фигур как беспринципных и безжалостных сеятелей хаоса. Поэтому свобода в их (а, следовательно, и в западном) понимании означает не что иное, как свобода от всех возможных ограничений – моральных, правовых, социальных, территориальных, финансовых и т.д. Коллективный Запад в лице этих фигур хочет, чтобы остальной мир стремился к свободе именно такого характера. Чтобы все люди были такими же беспринципными, безжалостными, алчными и враждующими друг с другом. Вот он, вербализованный смысл западной свободы, который сущностно отвергается обычными русскими людьми. Только поэтому у наших глобалистов (Березовский, Гайдар, Чубайс) не получилось переформатировать Россию под западные ценности. Мы теперь видим, что это за ценности.

Что касается второй части лозунга, слова "демократия", то в западном смысле это слово означает всего-навсего "не тоталитаризм". Семантически оно также близко к западному толкованию свободы: "демократия" – это тупая борьба против ограничений, налагаемых тем или иным политическим режимом, невзирая на фактическую пользу от него людям. Иначе говоря, все государства с централизованной властью являются врагами коллективного Запада, поскольку эта власть принципиально ограничивает людей (но тем самым и способствует реализации их подлинной свободы). В самом Западе власть, конечно, не централизована. Поэтому стоит избавиться от иллюзии про единый центр управления США и Европы – это далеко от реального положения вещей.

Подводя итог, хочу сказать, что, следуя призыву Владимира Путина осознать, какое место Россия занимает в сегодняшнем мире, надо не только чётко знать, что наше понимание свободы правильное, но также видеть всю порочность западного толкования свободы. Которое, надеюсь, мне удалось здесь более-менее ясно изложить.

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