/Поглед.инфо/ Преговорите между Москва и Анкара за доставката на зенитно-ракетни комплекси С-400 са на път да приключат. Турция е готова да заплати 2.5 милиарда долара за руските ракетни системи. За това съобщи миналия петък агенция Bloomberg, позовавайки се на неназован високопоставен източник в Турция.

Източникът твърди, че през 2018 г. Турция ще получи две батареи С-400; но през 2019 г. същият брой комплекси вече ще бъдат произвеждани в Турция. Припомняме, че през февруари миналата година, представител на турското Министерство на отбраната заяви, че страната му ще създаде свой собствен ракетен комплекс за противоракетна отбрана (ПРО).

„Ако турците купят от Русия тези комплекси, това би било равносилно на тектоническа промяна, революционно събитие на пазара на оръжията", каза за ВЗГЛЯД Константин Макиенко, заместник-директор на Центъра за анализ на стратегиите и технологиите. „Освен това, Русия ще получи допълнително не по-малко от 2,5 милиарда долара за производствени мощности във военната си индустрия, след края на държавната програма за въоръженията през 2020 г.”

(рус.ез.)

«Это будет революционное событие на рынке вооружений»

Долгие переговоры между Москвой и Анкарой о поставке Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 близки к завершению. Турецкие источники сообщают стоимость контракта и сроки поставки. Кроме того, в дальнейшем производство С-400 планируется организовать в самой Турции. Эксперты видят в сделке ограниченные военные и большие политические последствия.

Турция готова заплатить 2,5 млрд долларов за поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в Турции.

Источник утверждает, что в 2018 году Турция намерена получить две батареи С-400. Но уже в 2019-м столько же аналогичных комплексов планируется построить в самой Турции. Напомним, что в феврале прошлого года представитель турецкой «оборонки» сообщил: страна намерена самостоятельно создать комплекс ПРО.

По данным источника Bloomberg, сейчас стороны согласуют технические детали сделки. На окончательное согласование может уйти около года. Представитель «Рособоронэкспорта» не стал комментировать данные о сделке, констатирует Bloomberg.

Турция отворачивается от Запада

Агентство делает вывод: столь крупная сделка свидетельствует о том, что Анкара отворачивается от НАТО. Членство в альянсе, в который Турция вступила еще в 1952 году, связывало эту страну с Западом, подчеркивает Bloomberg.

По мнению автора публикации, причиной явно наметившегося охлаждения отношений с Западом стали ставка Вашингтона на курдов в Сирии и исходящие от Евросоюза обвинения в «авторитарном повороте». Приобретение российских средств противоракетной обороны продиктовано не только политическими, но и военно-стратегическими соображениями.

Как пояснил собеседник агентства Bloomberg, российские системы ПРО не подпадают под ограничения, введенные альянсом. А именно – натовские обязательства не позволяют Турции размещать аналогичные системы на границах с Арменией и Грецией, а также на побережье Эгейского моря (что имеет отношение к стремлению обезопасить Грецию). Соглашение же с Россией позволит Турции размещать системы ПРО в любом месте страны, полагает источник агентства.

Поставляемые комплексы ПРО также не будут иметь системы распознавания «свой – чужой», и это позволит применять их против любых целей, уточнил источник.

Где могут быть размещены комплексы С-400

Туркам нужны зенитно-ракетные системы большой дальности, и они у них появятся, объяснил газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«Я думаю, что они один полк разместят в районе проливов Босфор и Дарданеллы, а одним либо Анкару закроют, либо «придвинут» поближе к юго-востоку, к Сирии, к Ираку», – отметил он.

Это оборонительное вооружение, но получение таких мощных систем имеет важное значение. Небо свое они закроют, по крайней мере, его часть, полагает собеседник. «Хотя обратите внимание, против кого они его закроют: они его закроют против самолетов западного, главным образом, производства», – добавил эксперт.

Членство в НАТО не стало препятствием для переговоров

Сообщения о российско-турецких переговорах по С-400 появились еще в ноябре прошлого года. В марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил: Турция готова закупить эти ЗРК в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся с российским Минфином. Помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, в свою очередь, отметил: членство Турции в НАТО не станет препятствием для таких поставок.

В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара «принципиально договорилась» с Москвой. Тогда турецкий министр пояснил, что сторонам осталось лишь согласовать цену.

Далее обсуждение вышло на высший уровень. В начале мая президент России Владимир Путин обсуждал вопрос поставки с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Через месяц Путин заявил о готовности России к такой поставке.

И, наконец, 4 июля министр обороны Турции Фикри Ышык сообщил, что Анкара находится в завершающей стадии принятия решения.

Вместо «Пэтриотов» и «Красного знамени»

В октябре 2015 года территорию Турции покинули системы ПВО Patriot, развернутые Соединенными Штатами на юго-востоке Турции двумя годами ранее. Тогда представитель Пентагона объяснял, что Patriot будут вывезены в связи со «снижением военной угрозы со стороны правительственной армии Сирии».

В тот же период Турция активно вела переговоры о поставках ЗРК с Китаем. Представитель компании China National Precision Machinery Import & Export Corporation подтверждал: Пекин и Анкара подписали контракт о поставках ЗРК дальнего действия Hongqi-9 («Красное знамя – 9»). Министр обороны Турции говорил о том, что Турция планирует создать в сотрудничестве с Китаем систему ПРО. Причем был озвучен тот же тезис, что и сейчас: создаваемая Турцией система противоракетной обороны не будет интегрирована в систему НАТО.

Еще в 2013 году победителем тендера на закупку ЗРК большой дальности была объявлена китайская компания CPMIEC, которая обошла российских, американских и европейских производителей. Однако в ноябре 2015 года Турция отменила тендер на производство компонентов для турецкой системы ПРО стоимостью 3,4 млрд долларов.

«Тектонический сдвиг» пока остается под вопросом

Было объяснено: хотя (в отличие от конкурентов по тендеру) Китай допустил производство части ракетных комплексов в Турции и передачу своих технологий турецкой стороне, стороны не пришли к окончательному согласию о степени участия Турции в этом. Но имел место и политический аспект. Объявление о победе Китая вызвало давление на Турцию со стороны ее союзников по НАТО. В результате Анкара обнулила тендер полностью.

Учитывая этот эпизод, можно отметить: нынешние сообщения из Анкары о готовности закупить С-400 еще не означают, что они непременно будут закуплены. Пока только идут переговоры, отметил Макиенко. «Пока не будет заключен контракт, более того, пока не начнется его реализация, ни в чем уверенным быть нельзя», – добавил собеседник.

«Самое главное, самое чувствительное на рынке вооружений – это продажа боевых авиационных комплексов, то есть истребителей, и зенитно-ракетных систем большой дальности, – подчеркивает Константин Макиенко. – Если турки купят реально у России эту ЗРС, то это будет тектонический сдвиг, революционное событие на рынке вооружений».

Кроме того, собеседник указал, что Россия получит, помимо 2,5 млрд долларов, загрузку производственных мощностей. Это будет чрезвычайно важно после окончания действия госпрограммы вооружений до 2020 года, когда финансирование резко упадет, а также бюджет получит налоги.

Опасна ли передача технологий туркам

«Дело в том, что мы не знаем глубину передачи технологий, деталей предполагаемого контракта, – отмечает Макиенко. – Я сильно сомневаюсь, что там будет стопроцентная передача технологий. Скорее всего, это будет локализация производства только отдельных компонентов каких-нибудь».

Эксперт также указал: «Отдельные компоненты – это еще не значит, что целая система будет произведена. Наверное, они могут создать полный аналог С-400 или полный клон С-400, но для этого им надо создать отдельную отрасль промышленности».

Если вы получили систему или даже документацию к ней, это еще не значит, что вы тут же можете ее воспроизвести, объяснил эксперт, подчеркнув: «Это очень много времени, очень много организационных усилий и, самое главное, финансовых вливаний».

Таким образом, делает вывод Макиенко, вряд ли продажа зенитно-ракетных систем Турции представляет опасность для российского оборонно-промышленного комплекса.

Анкара ищет более надежных союзников за пределами альянса

Турция – «очень особый участник НАТО», который по состоянию на настоящий момент находится в партнерстве с Россией, полагает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. «Я думаю, что все эти расчеты и все эти соображения, естественно, были приняты во внимание», – заметил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Кроме того, С-400 – это оборонительная система, и от того, что Турция сможет себя защитить, Россия уж точно не проиграет, считает эксперт.

Коктыш отметил, что поставки такого оружия ведутся только в том случае, когда существует уверенность в стратегических основаниях и долгосрочности военных отношений. Поэтому, по его мнению, речь идет о вполне очевидном сближении России и Турции. «Здесь выстраивается новая стратегическая реальность и, хотелось бы верить, новая стратегическая зона безопасности», – подчеркнул собеседник. Он также добавил, что это лишний раз демонстрирует качество российского оружия и надежность поставок.

С Западом – и с Европой, и с Америкой – существует очень низкий уровень доверия и минимум стратегических планов, отметил Коктыш. «Понятно, что Турция осмысливает другой стратегический вектор и подыскивает более надежных союзников, которые, во всяком случае, уж точно будут общаться с ней с должным уважением и с учетом ее интересов», – указал эксперт.

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