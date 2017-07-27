/Поглед.инфо/ През последните 20 години холивудските фантастични филми масово предупреждаваха за предстоящо прилагане технологията на чипиране на населението. Оказва се, че за големите корпорации тази "фабрика на мечтите" вече е в ход: американската компания «Three Square Market» обяви плановете си да имплантира микрочип на всеки свой служител.

Западните корпорации вече мечтаят да вкарат в чипове всички лични данни на гражданите, а също да ги привържат към Bitcoin. Не случайно, с нищо необезпечената крипто-валута също така активно се пропагандира в медиите. В началния етап робите доброволно ще си слагат белезници под влиянието на медиите. И никой няма да споменава за правата и свободите на гражданите... Защо да се противопоставят на такова "удобство"?

(рус.ез.)

Рабство XXI века: на Западе приступили к массовому чипированию населения

Антиутопическое будущее стучится в двери. Американская компания «Three Square Market» объявила о планах в ближайшем будущем вживить всем своим сотрудникам микрочип. Последние лет 20 данную технологию активно пропагандировала через фантастические фильмы голливудская «фабрика грёз». Теперь пора переходить от грёз к делу. Из 85 сотрудников «Square Market» 50 согласились вшить себе чип между большим и указательным пальцем без колебаний. Однако руководство компании заявило о том, что рассчитывает прочипировать всех. Так что оставшимся 35, видимо, придётся менять работу или всё-таки принимать чип.

Западная пресса, как по команде, воодушевлённо рассказывает об удобствах подкожных чипов. Дескать, теперь простым прикосновением ладони можно открывать двери, разблокировать компьютер и оплачивать покупки. Почему-то, правда, не рассказывая, что у этого удобства будет и обратное действие в виде закрытых дверей, постоянно заблокированных компьютеров и покупок, если чип деактивируют. Не сейчас, конечно, но когда данная технология будет повсеместно внедрена.

У Патрика Макмуллана из «Square Market» на уме одни доллары. Бизнесмен радостно потирает ладошки, оглядывая «непаханый» международный рынок микрочипов. По его словам, в скором времени «каждый захочет получить себе микрочип». Технология, кстати, внедряется не только в США. На передовой чипирования населения находится Швеция, где «биохакеры» вот уже 3 года вживляют всем желающим чипы-кредитки. Забавно, что единственным сомнением по поводу чипов, упомянутым в западных СМИ, является возможность его отследить. Приведу полную цитату отработки данного возражения от представителя компании «Square Market»: «Но у этого чипа нет возможности отслеживания при помощи GPS. Это действительно ровно такой же чип, как тот, что есть на любой кредитной карте». Так говорит, как будто кредитные карты не отслеживаются. Совершил покупку - передал свои точные координаты.

Западные предприниматели уже мечтают перенести на чипы удостоверения личности граждан, а также привязать биткоин-кошельки. Недаром ничем не обеспеченная крипто-валюта тоже активно продвигается в прессе. На первоначальном этапе рабы будут добровольно надевать на себя оковы под воздействием влияния прессы. Потом возьмутся за несогласных. О правах и свободах никто даже и не вспомнит, зачем противиться «удобству»?

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