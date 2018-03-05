/Поглед.инфо/ Какво беше това? Западът не реагира на новото оръжие на Русия.



Тези дни прочетох много статии и подборки с чуждестранни мнения за речта на Путин. И знаете ли какво? - Няма реакция. Вяло, анемично, импотентно – съвсем не това, което можеше да се очаква в отговор на крайно агресивното заявление на руския лидер.

Какво се случва? Къде е стратегическия противник? Все пак Русия му демонстрира решителност, твърдост и мощ по най-недвусмислен начин. А в отговор само жалко мърморене. Трябва да си изясним този феномен.

На първо място бих искал да отбележим най-важния фактор, който неизвестно защо изобщо не се обсъжда. Представените нови образци оръжия не само дават на руските стратегически сили способността за заобикаляне на американската ПРО. Русия получава възможността за пръв обезоръжаващ удар.

Концепцията за такъв удар съществуваше до първи март тази година само у САЩ. Предполагаше се с внезапен удар на маса крилати ракети да се поразят повечето от ракетните шахти, наземни комплекси и подводници. Онова малко количество ракети, които Русия все пак ще успее да изстреля, ще бъдат унищожени със средствата на ПВО. А след това руските жизнени центрове да покрие основната вълна на стратегическите ядрени удари. С това войната ще свърши, две-три все пак пропуснати ракети ще се считат за приемлив ущърб.

В този сценарий Русия изпълняваше само пасивна роля. Ще успее ли ПВО да отрази съществена част от слабо забележимите и високоточни крилати ракети? Ще бъдат ли изведени подводните ракетоносци от базите в периода на заплаха? Колко „Тополи“ няма да може да засече разузнаването на противника? Този първи удар предварително се признаваше за неотразим. Въпросът беше само в това, ще стигнат ли останалите ракети за нанасяне на неприемлив ущърб на Америка.

В такава обстановка ситуацията ставаше крайно опасна. На такъв въпрос не може да се даде еднозначен, обоснован отговор. Твърде много са съставките на уравнението. Затова отговорът ще се получи не от точното пресмятане, а от субективните съждения, от собствените представи, от заблужденията. Хората във властта на САЩ дълги години убеждаваха себе си за своето технологично превъзходство и изостаналостта на Русия. Това е могло да стане основа на решението. Надявам се сега този риск да е закрит.

(рус.ез.)

Но. Посмотрите на новые возможности России. Крылатая ракета с ядерным двигателем и с неограниченной дальностью. Маловысотный профиль полета дает малозаметность для радаров. Плюс возможность обхода позиционных районов обороны – и стационарных наземных, и морского базирования.

Представьте себе тихий старт сотен таких из глубин Сибири. Это не громадные баллистические монстры, их запуск засечь будет невозможно. Стая ядерных КР на десятиметровой высоте проходит Арктику и разделяется на несколько рукавов. Над двумя океанами и над канадскими заснеженными елями под покровом ночи неторопливо приближаются к целям. Те, у кого маршрут короче, делают лишний круг над пустынными районами. И все вместе синхронно бьют по шахтным пусковым, по военно-морским базам на побережье, по командным центрам и по аэродромам. Вместе с подводными беспилотниками, конечно, они тоже отлично подойдут для такой цели.

Это гораздо интереснее, чем сегодняшний возможный теоретический удар «Томагавками». Они ведь главным образом морского базирования. Скрытно можно вывести на ударную позицию лишь подлодки класса «Огайо», но этого количества будет недостаточно. А сосредоточение ударных крейсеров и эсминцев будет обязательно вскрыто, что грозит превентивным ударом.

Российский обезоруживающий первый удар может вывести из игры почти всю ядерную триаду США в единый момент. Останутся лишь «Трайденты» на тех подводных ракетоносцах, что были на боевом дежурстве. Из которых часть тоже можно будет отследить и уничтожить. А потом сыграет и российская ПРО. Она ведь есть, хоть и ее возможности не так разрекламированы.

Россия получает возможность начать ядерную войну с США и выиграть ее.

Добавим в картинку гиперзвуковые ракеты воздушного базирования с дальностью «свыше 2 тысяч км». Что это означает? А это нивелирование американского превосходства во флоте. Именно в морских силах у США есть пока подавляющее преимущество перед любыми противниками.

Я уже говорил, что рано или поздно развитие ракетного вооружения и средств наведения убьет авианосные флоты. Это время пришло.

Современные ПКР бывают двух типов: легкие авиационные ракеты с дальностью до 200 км. И тяжелые морские или наземные с дальностью до 600 км. Боевой ордер АУГ на дальнем рубеже обеспечивает свои ПВО и ПРО за счет самолетов. Всякий самолет противника, несущий противокорабельные ракеты, вынужден входить в зону поражения авиации АУГ для успешного пуска. Так же и корабли УРО попадают под удар авиации на своих дистанциях ракетной атаки. Да, есть нюансы и случайности, но в целом АУГ имеет возможности для эффективной самообороны.

Но не от ракет с дальностью 2000 км. Самолеты АУГ такой радиус обороны обеспечить не могут совершенно. А от гиперзвуковых ракет на 10 махов не поможет и корабельное ПВО. Более того, такой удар почти невозможно предотвратить внезапной атакой. Ведь самолет-носитель может располагаться на любом аэродроме вдали от побережья, а выдвигаться для атаки глубоко в океан. И если ракету может нести МиГ-31, то ее смогут нести и сушки, и дальние бомбардировщики.

Таким образом, для АУГ будет крайне опасно приближаться к побережью на дальность действия собственной ударной авиации. И даже в тысячах километров от берегов России она будет уязвима и беззащитна. Пожалуй, даже покидать порты на собственной территории будет небезопасно. А уж Окинава или Скапа-Флоу будут просто мишенями. Возможности флота падают в разы или даже на порядки. И это серьезно меняет стратегический баланс в мире.

И что же мы увидели в ответ? Я не удивился бы истерике, угрозам, панике, заявлениям в ООН, обещаниям создать гораздо лучшее оружие или блефу про его существование. Это была бы нормальна реакция здорового западного организма, которому сообщили о способах и методах его уничтожения.

Нет. Ничего такого нет. На комедийные угрозы Кима (которые вполне согласованы с администрацией Трампа) еще какая реакция была. Не только от Вашингтона, которому это просто на руку. Но и от конгрессменов, от всех западных СМИ, от экспертов всех родов войск. Чего стоит только паника на Гавайях? А размещение ПРО в Южной Корее? А движения ВМФ США?

Эй, господа! Мы открытым текстом пригрозили вам уничтожением. Показали мультик с бомбежкой Флориды. У нас это всё реально есть! И много, не как у Кима. И везде можем достать. И союзников мы пообещали защищать. Вы просто промолчите в ответ?

Ведь всё, что мы услышали, это мямленье:

- Наверное, Путин блефует…

- Этого не может быть. Точка.

- Он хвастается, это не хорошо, так меня мама учила.

- И что с тех ракет?

- Это разработки 50-ых годов.

- Что это за оголтелый мужской шовинизм? Фу, какой самец!

- Да как разорванная в клочья бензоколонка может чего-то сложнее крестовой отвертки сделать?

- У США военный бюджет в 10 раз больше! А значит, эти путинские ракеты не считаются.

- Американцы сильнее, чем русские. - Чем сильнее? - Чем русские!

Апофеозом совместный меморандум Трампа, Меркель и Макрона:

- Восточная Гута, Асад плохой, бла-бла, зачем бомбить. А вот Путин с какими-то своими ракетками отвлекает внимание от этих важнейших вопросов.

Забавно. Некоторые считают, что это отрицание, за которыми последуют гнев, торг, депрессия и принятие. Нет, у них не рак, это у России новые ракеты, другой случай.

Я полагаю, дело в том видении мира, который они создали себе. Они убеждали и убедили себя в собственной картине мира. Накрепко убедили. А когда вдруг в эту вместореальность попадает нечто новое, не совпадающее, то оно вызывает не отрицание, а непонимание и раздражение.

Этот кусок мозаики они просто роняют на пол, им не интересно, они уже неспособны к рефлексии и осознанию последствий. Даже в отношении реальной смертельной угрозы для себя. Их действительно придется убить, чтобы они поверили, что не бессмертные?

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