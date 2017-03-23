/Поглед.инфо/ Русия значително увеличава златните си резерви и в същото време се чисти от американските държавни облигации, като ги предлага на пазара. По същия начин и други държави са загубили доверие в долара и политиката на САЩ и търсят своята независимост в златото. Русия и Китай притежават общо 3500 тона злато. От финансова гледна точка, налице е преместване на полюсите на властта от Америка към Изтока.

Антипатията на Владимир Путин към Хилъри Клинтън е известна. Твърди се, че руският президент е участвал в предизборната кампания на САЩ, за да навреди на кандидата на демократите и да помогне на Доналд Тръмп да влезе в Белия дом. Изглежда обаче, че Путин и Тръмп не си вярват ни на йота. Това поне показват последните икономически показатели на Москва. Според тези данни, през февруари Руската централна банка е увеличила златните си резерви с още 9,3 тона. Сега златните запаси на Русия са повече от 1650 тона - както никога досега от разпадането на Съветския съюз. Какво се крие обаче зад закупуването на злато от Русия?

(рус.ез.)

Что скрывается в действительности за закупками золота Россией

Антипатия Владимира Путина к Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) известна. Российский президент, якобы, включился в американскую предвыборную борьбу, чтобы навредить кандидату от демократов и помочь Дональду Трампу занять пост. Однако, похоже, что Путин и Трампу не доверяет ни на грош. Об этом по крайней мере свидетельствуют самые последние экономические показатели из Москвы. Согласно этим данным, российский эмиссионный банк в феврале увеличил запасы золота еще на 9,3 тонны. Теперь запас составляет более 1650 тонн — как еще никогда со времен краха Советского Союза.

Эти закупки допускают только один вывод. Кремль хочет сломить экономическое превосходство Америки и Европы. В отличие от доллара или евро золото — это валюта без государства. Здесь ни одно правительство не имеет права голоса, вот почему этот благородный металл так охотно используют авторитарные правители.



Многие эксперты задавались вопросом, не будет ли Путин и после победы Трампа на выборах сокращать свою экономическую зависимость от Америки. Последние данные уже не оставляют в этом никакого сомнения. С ноября Путин увеличил государственную казну на 72 тонны золота.



«Путин покупает золото, потому что он рассчитывает на то, что в долгосрочной перспективе доверие к доллару будет убывать или же доллар будет использоваться как оружие против России», — говорит политический советник и автор книг Джеймс Рикардс (James Rickards). По его словам, золото является идеальным вложением, чтобы защитить себя от этого. «Путин не эмоционален. В отношении с Трампом для него речь идет просто о власти и о его интересах, а также об интересах страны, — говорит Рикардс. — Чувства здесь ни при чем».

Россия отделяется от США



Действительно, Кремль в прошлую декаду тихо, но целеустремленно увеличивал свои золотые запасы. Программа покупок стартовала во время президентства Джорджа Буша (George W. Bush) в годы 2007-2008 и продолжилась в эру Барака Обамы (Barack Obama) с 2009 по 2017. Теперь в Белом доме сидит Дональд Трамп, и нет никаких признаков того, что Кремль прекратит свои закупки золота. Ни финансовый кризис 2008 года, ни турбулентная ситуация с нефтью и рублем в прошлые годы не могли удержать Путина от продолжения выполнения его плана.



Примечательно, что после начала кризиса на Украине закупки еще раз внезапно увеличились. «Речь идет не об идеологии, речь идет о стратегическом плане», — говорит политический советник Рикардс.

Замысел всего этого можно распознать также по тому, что Москва параллельно с закупками золота сильно сократила свои запасы американских государственных облигаций. С 2014 года Путин сбросил US-Treasuries, как на рынках называют казначейские облигации США, на 60 миллиардов долларов, что следует из данных финансовой информационной службы Bloomberg.



В настоящее время у России есть американских облигаций только на 86 миллиардов долларов, почти на 100 миллиардов меньше, чем в былые лучшие времена. Если когда-то Кремль принадлежал к числу крупнейших кредиторов США, то теперь Москва уже не относится даже к десятке крупнейших кредиторов Америки.



Даже Ирландия, Швейцария или Бразилия дали Америке денег больше, чем Россия. Тем самым Путин еще дальше отошел от Америки. Потому что во времена неустойчивых банковских балансов и геополитических турбулентностей слабым является тот, кто раздает кредиты, а не тот, кто деньги получает.



Полюсы власти смещаются в направлении востока



Золото — это и своего рода страховка для Путина. Этот металл во всем мире признается, и его количество не может бесконечно увеличиваться. Государства, покупающие золото, с одной стороны, теряют часть гибкости, потому что слитки нельзя просто так сплавить как американские государственные облигации. И на них не идут проценты. Однако золото защищает против взлетов и падений на валютных рынках.

Закупка золота показывает, какую политику власти Путин преследует на самом деле. Почему тот, кто верит в разрядку и мир, увеличивает свои резервы кризисной валюты?



Также и другие страны потеряли доверие к доллару и политике США и ищут свою независимость в золоте. Китай тоже значительно уменьшил свои запасы американских государственных облигаций и увеличил запасы благородного металла. Пекин с его 1842 тоннами занимает шестое в мире место по запасам золота. Часть золота была приобретена за счет продажи государственных облигаций США. С 2014 года Коммунистическая партия избавилась от US-Treasuries на 300 миллиардов долларов и приобрела 775 тонн золота.



Вместе Россия и Китай обладают 3500 тоннами золота — на 1500 тонн больше, чем еще в 2013 году. Обе страны избавились от государственных облигаций на 400 миллиардов долларов. С финансовой точки зрения, это ничто иное, как смещение полюсов власти от Америки в сторону востока. Даже сам бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен (Alan Greenspan) заявил недавно о понимании мощных передвижений в крупных государствах. «Золото является ультимативной страховой политикой», — заявил Алан Гринспен в интервью журналу Goldinvestor.