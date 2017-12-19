/Поглед.инфо/ Решителната промяна на политическия контекст около Северна Корея и началото на преговорите между Пхенян и Вашингтон помага на Москва. Все по-малко съмнения има в това, че подобни преговори са практически неизбежни и това ще даде на Русия в Далечния Изток не по-малко козове, отколкото онези, които получи съвсем неотдавна в Близкия.

На пресконференцията на Путин няколко пъти ставаше дума за отношенията със САЩ – в контекста на договорите за ракетите, “намесата на Русия в американските избори” и корейската криза. Между другите неща, помолиха Путин да даде характеристика на Тръмп, да оцени работата му – това правиха американските журналисти. Путин, правейки оговорка, както прави винаги, че работата на президента на САЩ трябва да оценява американския народ, все пак похвали Тръмп за направеното за по-малко от година:

“Ние обективно виждаме някои достатъчно сериозни постижения даже за този неголям период от време, през което той работи. Вижте пазарите как нарастнаха. Това говори, че те имат доверие в онова, което президентът Тръмп прави в тази сфера. При цялото ми уважение към опозицията срещу президента Тръмп вътре в страната, това са обективни фактори”.

Путин изброи цял ред теми, по които двете страни, обединявайки усилията си биха могли да действат много по-ефективно, отколкото сега, споменавайки сред тях и северокорейския проблем.

Както вече е ясно, Тръмп възприе това като пряко обръщение към него лично - тоест той явно е видял фрагмети от изказването на Путин и след няколко часа позвъни в Кремъл. За самия факт на разговора беше съобщено сутринта в петък. А по-нататък и самият Тръмп разказа, че “Главна тема беше Северна Корея, ние говорихме за Северна Корея. Китай помага, Русия не помага и ние бихме искали Русия да помага – това е много важно”.

Разбира се, няма съмнение, че корейската тема действително е била в центъра на вниманието – но вероятно разговорът не е започнал от нея. От съобщенията от Кремъл това не може да се разбере – в тях се казва само, че страните са “обсъдили актуални въпроси на двустранните отношения, а също ситуацията в кризисните точки с акцент върху регулирането на ядрения проблем на Корейския полуостров”. Но съобщението от Белия дом съдържа и такъв пасаж:

“Президентът Тръмп благодари на президента Путин за признаването на силните показатели на Америка на ежегодната му пресконференция.”

Тоест Тръмп явно е започнал с думи на благодарност, продължавайки с уверения в това, че неговата нагласа за уреждане на отношенията никъде не се е дянала и Путин може да не се съмнява в това. Това е съвсем нормална реакция на нормален политик на зададен на глас от неговия партньор въпрос, съдържащ съмнения в твоето настроение. Но в днешната американска ситуация е извънредно опасно даже да се намеква, че Тръмп би могъл да каже подобно нещо – веднага ще последва атака в стил “Тръм се страхува от Путин”.

Разбираемо е, че Тръмп е решил да се възползва от повода, за да обсъди главната сега за него тема – Северна Корея. На него му е необходимо някак си да приключи раздуханата от него история и това може да се направи само с помощта на Русия.

Може даже да се сравнява днешната ситуация с август 2013-та, когато САЩ вдигнаха ръка за удар срещу Сирия, а после започнаха да уговарят Русия да им помогне да не правят това.

Кое обединява Обама и Тръмп? Нито единият, нито другият не са се канили да започват война. Обама просто напомпваше ситуацията, чертаеше “червени линии” за да успокои саудитците и прочие арабски съюзници, изискващи тяхната намеса. Обама се надяваше, че със своята войнствена реторика ще приближи падането на Асад – но при това разбираше, че откритото американско нападение срещу Сирия може да доведе до катастрофа: пълномащабната война в целия регион с участието на Иран и Израел да стане крачка към ядрена война. Сблъсквайки се и с рязкото противодействие на Русия и Китай, Обама започна да мисли как да върне играта назад.

(рус.ез.)

И тогда ему помог Путин – договорившись о вывозе и уничтожении сирийского химического оружия, то есть ликвидации одного из формальных поводов для американского вмешательства. Обама смог сохранить свое миролюбие нобелевского лауреата, но США потерпели сильнейшее моральное поражение в регионе.

Трамп тоже не собирается воевать с КНДР – эта война сразу же станет катастрофой регионального, а через шаг – и глобального масштаба. Трамп нагнетает ситуацию для получения уступок от Китая – но их лимит практически исчерпан. Россия стоит как бы в стороне, выдвигая на первый план Китай – но при этом вместе с Пекином гнет линию на необходимость начала американо-северокорейских переговоров.

Но для перехода к переговорам Трампу нужно максимально выгодно «продать» свой «успех» на корейском направлении внутри Америки. И тут тоже на помощь приходит Путин.

Правда, если Трамп примет посредничество у того, чьей марионеткой его называют, у его врагов случится приступ информационного бешенства. Но есть ли альтернатива российскому участию в урегулировании искусственного корейского кризиса? Конечно, нет – без участия Москвы и Пекина Пхеньян не пойдет на переговоры, а вести их самостоятельно Америка просто не сможет ввиду полного отсутствия у Кима доверия к США. Не говоря уже о том, что посредничество Москвы будет решающим при достижении какого-либо соглашения по корейской теме.

Впрочем, тут параллели с ситуацией с Сирией и Обамой заканчиваются – потому что в корейской теме важно просто начать переговоры, убрать тему с передовых позиций мировой повестки дня. На пути к этому Трамп еще попытается показать, что он добивается от России и Китая ужесточения их позиции по КНДР – чтобы показать, как его слушаются Путин и Си Цзиньпин. Хотя и Москва, и Пекин уже сказали, что не будут дальше ужесточать санкции против Пхеньяна, Вашингтон на публику будет настаивать на том, чтобы Россия перекрыла КНДР кислород. Так, выступая на Совбезе ООН, Рекс Тиллерсон заявил:

«Мы отдельно призываем Россию и Китай увеличить давление, в том числе пойти дальше, чем полное осуществление резолюции СБ ООН. Если мы продолжим разрешать работникам из Северной Кореи трудиться в России, а затем пересылать средства в КНДР для финансирования ядерной программы, это поставит под сомнение стремление России поддержать мир. Точно так же и в Китае».

Все это звучит громко, но совершенно бесполезно. Позицию России накануне еще раз обозначил Путин:

«Мы считаем, что с обеих сторон пора уже прекратить нагнетание ситуации. Мы уже услышали американских партнеров: «Мы прекратим учения». Но нет, опять провели, Северная Корея опять запустила ракету. Надо эту спираль закончить, ведь это чрезвычайно опасная вещь... Северная Корея не видит другого способа самосохранения, кроме как развитие системного оружия массового поражения, ракетной техники. Сейчас доработались до того, что их ракеты уже достают территорию Соединенных Штатов, судя по всему».

Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить Корею – и понятно, что никаких подробностей разговора не будет. Пресс-секретарь Путина рассказал только, что «говорили в пользу налаживания диалога и выстраивания контактов с северокорейской стороной и условились обмениваться информацией и возможными инициативами в этой связи». Но уже днем в пятницу президент провел специальное совещание с постоянными членами Совбеза ООН, на котором «обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, в том числе в контексте состоявшегося в четверг разговора президента РФ с президентом США Дональдом Трампом». Понятно, что речь шла не о том, какие новые санкции будет вводить Россия – а о том, каковы шансы на начало переговоров США и КНДР.

Россия готова помочь с переговорами – и как только Трамп сможет позволить себе публично признать их неизбежность, они начнутся. Сделанное во вторник Тиллерсоном заявление о готовности к встречам с северокорейцами без предварительных условий уже стало первым публичным шагом в этом направлении. Как и его же заявление в пятницу на Совбезе ООН о том, что США не собираются соглашаться на предложение КНР и России и отказываться от учений в Южной Корее в обмен на приостановку Пхеньяном своих испытаний – нет, сказал госсекретарь, мы пойдем только на переговоры без предварительных условий. Ну так это и есть на самом деле то, что всех устроит.

Начало переговоров не станет ударом по репутации США в регионе и в мире – хотя бы потому, что все понимали безальтернативность переговоров. Тот факт, что КНДР никогда не откажется от своего ядерно-ракетного щита, также понимается во всех региональных и мировых столицах. Влияние США в Тихоокеанском регионе уменьшается вне зависимости от того, ведут они переговоры с КНДР или грозят ей войной – потому что растет глобальная роль Китая, хочет стать более самостоятельной Япония, разворачивается лицом к Востоку Россия.

Выведя США и КНДР на начало переговоров в шестистороннем формате, Россия продемонстрирует свою уникальную роль модератора в этом регионе.

Что, несомненно, увеличит наш вес в глазах Токио и Сеула, не говоря уж о более мелких региональных игроках.

По сути, Путин может повторить тот успех, которого мы достигли на Ближнем Востоке – США заходят в тупик, Россия помогает им спасти лицо, а потом сама вступает в игру и выигрывает. Вот только если на Ближнем Востоке нам пригодились наши ВКС, то на Дальнем Востоке все пройдет мирным путем.

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